Moria Casán presentó a sus dos nuevas panelistas: Sol Pérez y Angie Balbiani

2 de marzo de 2020 • 20:30

"Mis chicas son muy celosas, pero hoy estamos de estreno. Vienen dos nuevas panelistas, dos bombas. Ustedes son mis bebitas, y las entiendo porque yo sufrí los celos, y mucho", dijo Moria Casán este lunes, en el inicio de Incorrectas. Es que hoy debutaron Sol Pérez y Angie Balbiani en el ciclo de las tardes de América.

"Dijeron que no la quería pero cómo no voy a quererla si estuve cuatro meses con ella en Intrusos y es bella, habla perfecto inglés, es culta, tiene mucha info. Angie Balbiani a partir de ahora una panelista incorrecta", la presentó Moria. "Ya trabajé con vos pero siempre empezar de nuevo, en otro lugar, es diferente. Y arranco siendo muy incorrecta: quiero contar algo de mi amiga Pampita", anunció la periodista, haciendo alusión a uno de los motivos por los cuales no le habrían renovado contrato en Intrusos: su negativa a hablar de la modelo.

" Quiero contar que la justicia desestimó la denuncia de Viviana Benítez por hostigamiento contra Pampita. La exniñera fue dama de honor conmigo y con otras amigas de Carolina en su boda", señaló Balbiani. Moria dio a entender que, quizá, Viviana había quedado encandilada por Pampita. "Es vampirismo emocional, amor odio, admiración, envida", dijo la conductora, a lo que Angie contestó: "Lo pensé también". Y adelantó que Ardohain seguirá adelante con la demanda por daños y perjuicios que le inició a su exempleada. "Va a seguir hasta las últimas consecuencias porque el daño es muy grande", señaló.

Sobre su salida de Intrusos, Angie aseguró: "Cuando me dijeron que no me renovaban el contrato, me abismé. Pero enseguida me ofrecieron venir acá. Cuando entré a Intrusos, vos Moria eras la conductora. Es un alivio estar en Incorrectas, porque le das lugar a todas".

Luego Moria presentó a Sol Pérez y lo hizo retándola: "Ya es parte de esta casa y la queremos muchísimo, pero no quiero que hagas más lo que hiciste hoy. Venís manejando desde el Obelisco, te cambiaste en segundos y llegás agotada. Cuida tu vida, que maneje otro. No podés hacer este tipo de cosas". Sol prometió hacerle caso y enseguida cambió de tema. "Estoy contenta de volver. Fue una temporada hermosísima, con gran parte del equipo de Veinte millones", dijo, y enseguida le aclaró las dudas de la conductora, que quiso saber si había tenido un romance con el productor Guillermo Marín. "Nunca hubo nada con Marin. No sé por qué Valeria Archimó piensa eso. Es amigo de mi tío, lo quiero y respeto y respeto a su familia. En su momento le dije a Valeria que nos juntemos y charlemos, que revisara mi teléfono, porque nunca borré un chat. No me meto con hombres casados", aseguró, terminante.

Moria, pícara, preguntó si había tenido problemas con Mónica Farro por haber mirado a su marido, pero Sol lo desestimó. "Tengo un bombonazo al lado y no tengo por qué mirar a nadie. Con Guido [su novio] tuvimos una crisis porque estaba mal en mi trabajo y llevaba todo a casa. Ya conocía a Farro y sabía cómo era; hace dos años la invitamos a un programa que yo conducía. Ese también era mi primer año como primera vedette de Carmen Barbieri en Magnífica. Yo no lo sabía, pero parece que a ella la habían sacado de esa revista. Y cuando mi compañero Luis Piñeyro le preguntó cómo me veía, Mónica contestó que me faltaba mucho para ser vedette. Me bardeó. Decidimos no invitarla más", explicó.