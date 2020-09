Soledad Fandiño habló de su memorable cruce con Laurita Fernández: "Me saqué"

La actriz recordó la discusión que mantuvo con la conductora del Cantando 2020 hace dos años, cuando le dijo: "Si no sabés quién soy, preguntale a tu novio que me conoce muy bien" Fuente: Archivo

Hace dos años, Soledad Fandiño y Laurita Fernández protagonizaron un enfrentamiento que quedó en la memoria de todos. El cruce comenzó cuando la actriz le reclamó a la bailarina haber dicho que no sabía a qué se dedicaba. "Si no sabés quién soy, preguntale a tu novio que me conoce muy bien", disparó Fandiño, haciendo alusión a su relación con Nicolás Cabré, actual pareja de la conductora del Cantando 2020.

La discusión sorprendió en ese momento porque la actriz no solía pelearse con nadie. Ahora, Fandiño se refirió el escandaloso episodio en una entrevista para Pampita Online. "Claro que me acuerdo de eso. Me veo muy yo en esa situación, muy Fandiño auténtica", confesó.

En relación con los motivos por los que se generó el enfrentamiento con Fernández, la conductora de Santo sábado explicó: "A ver, ya pasó un montón de tiempo, pero yo no estaba muy tranquila con ese tema y me saqué".

"Lo bueno es que pude ser yo y contestar lo que me parece. A mí no me gusta ir al ataque pero sí me voy a defender de cosas que me dicen. También te mostrás como sos, te vas a acostumbrando al vivo, te relajás y es un poco eso", expresó la actriz.

Sin darle mayor importancia a la pelea con la exjurado del Bailando, Fandiño cerró: "Dentro de todo lo que era el show, la pasé bárbaro, me divertí y tenía un equipo bárbaro. Fue una experiencia súper linda".

Un viejo cruce

La pelea entre Fernández y Fandiño tuvo lugar en octubre de 2018 en una emisión de Bailando por un sueño. En ese entonces, la actriz se indignó con la bailarina por haber dicho en una nota que no sabía quién era. "Dijo que no sabe a qué me dedico. Está todo bien pero me parece un poco fuerte", manifestó en ese entonces.

Fernández, entre risas por el reclamo, explicó qué había querido decir. "Me dijeron que te molestó mi devolución y me preguntaron si en otras cosas me gustabas y dije 'la verdad no la conozco' porque, de verdad, no tuve el gusto de verte. Cuando yo empecé a laburar estabas viviendo en el exterior", se explayó.

"Disculpame si te lo tomaste mal, pero yo no necesito saber qué hizo el otro en su vida para juzgar un baile", lanzó Laurita, tratando de dar por concluido el asunto. Sin embargo, Fandiño, en completo desacuerdo, la acusó de haber dicho que la conocía por las campañas de lencería que realizaba en los inicios de su carrera. En ese momento, el cruce se volvió álgido. "¡Sí! Yo sé que sos modelo porque mi mamá me llevaba a Liniers", respondió Fernández.

Harta, Fandiño concluyó con una frase que quedó para la posteridad: "Nos informamos un poquito y sino preguntale a tu novio que me conoce muy bien". Cabe recordar que la actriz estuvo en pareja con Nicolás Cabré, el novio actual de la conductora del Cantando, entre 2008 y 2010.