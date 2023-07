Marcelo Polino contó detalles de la salud de Antonio Gasalla y se emocionó con un gesto del cómico

escuchar

La salud de Antonio Gasalla mantiene muy angustiada a las figuras del espectáculo, sobre todo a aquellas que compartieron tantos momentos, en lo profesional y en lo personal. Recientemente, el capocómico de 82 años que atraviesa un duro momento debido al Alzheimer, fue homenajeado en los Premios Martín Fierro con un emotivo video. Ahora, su amigo, Marcelo Polino, recibió una noticia que lo llenó de felicidad y la compartió con las cámaras. Contó que el actor vio el video del reconocimiento que se le hizo en el Hotel Hilton y reveló la reacción que tuvo al verlo a él y a Susana Giménez en el escenario.

En el evento realizado el 9 de julio, fue Marcelo Polino quien presentó el tributo para su amigo, que por cuestiones de salud no estuvo presente. Se proyectó un video con sus trabajos actorales más destacados y el salón se fundió en una ovación de pie y varias lágrimas. Susana Giménez, una de las más conmovidas, subió al escenario a recibir el premio. Recientemente, se supo que el homenaje llegó a manos del propio Gasalla.

Marcelo Polino hizo una revelación sobre Antonio Gasalla

En Socios del espectáculo (eltrece) dialogaron con Marcelo Polino, que contó que el cómico está en una clínica de rehabilitación y recibió el video. “Estoy recontento porque antes de venir a Polémica en el Bar (América) me escribió el sobrino, que habían estado hoy a la tarde, y me mandó un mensaje de que le había mostrado el video del Martín Fierro en la parte que yo le hago entrega a Susana y nos reconoció. Lo quiso ver una vez más, así que me recontra emocioné”, expresó.

“Tengo el mensaje ahí y le voy a pedir si me autorizan a mandárselo a Susana que se va a poner contenta también”, expresó Polino. En cuanto a la reacción de Antonio al ver el material, el periodista detalló: “Dijo ‘¡qué lindos que están, qué bueno!’. Se ve que mostraron desde el escenario a la gente que aplaudía y se emocionó con todo lo que veía”. En este sentido, indicó que él tenía el Martín Fierro en su poder y que iban a pedirle autorización al curador que está a cargo del actor y a los médicos para intentar llevárselo.

El llanto de Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro

Marcelo Polino fue quien presentó el homenaje a Gasalla en los Martín Fierro y, tras el clip, Susana Giménez fue invitada al escenario. Visiblemente afectada por la situación, la diva de los teléfonos tomó la estatuilla y dijo: “Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda”.

La emoción de Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla

Conmovida por el homenaje a su entrañable amigo, continuó: “Me parece que es un actor inigualable, magistral; no va a haber otro como él”. En esta misma línea, le dedicó unas palabras: “Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más”. Susana no pudo contener la emoción y tuvo que hacer una pausa para reponerse antes de cerrar su discurso con una contundente frase: “Te quiero”.

LA NACION