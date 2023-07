El impactante look de Soledad Pastorutti en la alfombra roja de los Martín Fierro y su tajante mensaje sobre La peña de Morfi

escuchar

La cantante Soledad Pastorutti no sólo destacó en la gala de los premios Martín Fierro 2023 por el triunfo de La Voz Argentina (mejor big show), sino que también fue una de las que más cautivó a la prensa con su look: un glamouroso vestido rojo diseñado por Verónica Far. Con Lali Espósito de gira por Italia y el clan Montaner en su mansión de Miami, La Sole fue la única jurado presente en la ceremonia para agradecer la estatuilla por segundo año consecutivo.

La cantante Soledad Pastorutti no sólo fue una de las grandes ganadoras en los premios Martín Fierro con La Voz Argentina (mejor big show), sino también una de las que más se destacó con su look Gentileza Sony Music

La Sole, con su sutileza característica, optó por usar un elegante look de la diseñadora Verónica Far Gentileza Sony Music

El color rojo intenso resaltó su figura además de aportar glamour sin excesos Gentileza Sony Music

Su vínculo con La peña de Morfi

Con más de dos décadas de trayectoria, Soledad llevará al escenario del Teatro Coliseo las canciones de su disco número diecinueve Gentileza Sony Music

En alguna oportunidad, Soledad Pastorutti participó en la animación del programa musical creado por el fallecido Gerardo Rozín en carácter de invitada y, este año, luego del desplazamiento de Jey Mammon, volvió a recuperar fuerza la versión que indicaba que sería la nueva líder del programa. “Cuando comenzó a correr la noticia que aseveraba que iba a conducir el programa, yo estaba de vacaciones y nadie había hablado conmigo”, explica. En una entrevista publicada el mes pasado en LA NACION se le consultó a la cantante sobre la posibilidad de conducir La peña de Morfi. “Por los proyectos que manejo este año, se me hace muy difícil. Es un programa que adoro y quiero, y creo que tiene que seguir estando en el aire, los músicos necesitamos de esa pantalla, pero no creo que dependa solo de mí. En este presente, para mí es muy difícil. Cuando lo hice, fue muy importante, porque significaba acompañar a (Gerardo) Rozín que no estaba bien; no podía decir que no, pero es complejo, porque trabajo todos los fines de semana. En la red carpet, Soledad sumó: “No voy a conducir La Peña. Siento que Gerardo es irremplazable”.

Su exitoso nuevo disco

El paso de Soledad Pastorutti por la alfombra roja, acompañada por su marido Jeremías Audoglio Gentileza Sony Music

El mes pasado salió a la venta el último trabajo musical de Soledad Pastorutti, Natural. Lo curioso fue que, en tiempos del consumo digital de la música, Soledad Pastorutti agotó la preventa de su nuevo material. Y para reconocer este logro, Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, le entregó un cuadro con la certificación de que había superado los 1.8 millones de ventas físicas. Natural cuenta con diez canciones y dos colaboraciones. Una es “La llamadora” con Raly Barrionuevo y la otra es “Bañado Norte” con el Chango Spaciuk.

El disco será presentado en cinco conciertos desde este viernes 14, en el teatro Coliseo porteño, pero luego se ampliará a un tour nacional. “Este disco es parte de mi esencia y creo que, ahora, eso se ve más claro”, señaló Soledad Pastorutti en una entrevista a LA NACION y luego agregó: “Mi pretensión con este disco es permanecer en el tiempo musicalmente y no estar sonando en los charts, ni siquiera creo que tengo chances de eso, aunque nunca se sabe. En los noventa, ´A don Ata´ sonaba en las FM”. “Es un disco que voy a escuchar dentro de veinte años y me va a gustar”, concluyó la cantante de folklore, cuyo nuevo material musical ya se puede encontrar en todas las disquerías del país.

“Otra noche especial de emociones y reencuentros en los Martín Fierro", dijo la cantante de folklore en Instagram Gentileza Sony Music

Conceptualmente, el álbum gira en torno al arte culinario, fusionando los ingredientes tradicionales de la música de raíz latinoamericana con tendencias más actuales, tal como sucede en la prestigiosa cocina de autor. Para recrear este deleite de los sentidos auditivos y visuales, se sumo al reconocido chef Germán Sitz, quien, inspirado en estos conceptos, creó grandes platos, sutiles y delicados, preparados especialmente para este vanguardista concepto artístico.

Soledad Pastorutti presenta Natural. 14, 15, 16, 21 y 22 de julio. Las entradas se venden online en Ticketek.

