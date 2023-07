Soledad Pastorutti reveló por qué no le pidió una foto a Leo Messi en la despedida de Maxi Rodríguez

escuchar

Soledad Pastorutti fue la gran invitada de este martes en Noche al Dente (América) y habló sobre todo lo relacionado con su último trabajo musical; sin embargo, en el comienzo de la entrevista con Fer Dente, se refirió a su divertida actuación en la despedida del fútbol profesional de Maxi Rodríguez en Rosario, donde tuvo la posibilidad de intercambiar pases con el capitán de la selección argentina y flamante refuerzo de Inter Miami, Lionel Messi.

Cuando se sentó en el sillón del programa, la invitada se sometió a las “10 al hilo” en el cual fue consultada sobre preguntas al azar acerca de su vida. La primera consulta era si tenía algún famoso por el que “se vuelve cholula”, y ella respondió que no.

Aunque luego de pensarlo unos segundos, acotó: “Quizás todos y ninguno a la vez. Me pasó la otra vez que jugué al fútbol con Messi y ya tengo una foto con él. No le pedí la foto”, manifestó.

Soldad Pastorutti habló sobre su faceta "cholula" en Noche al Dente (América)

Luego desarrolló los motivos de su extraña decisión. “Siento que la foto está buenísimo, pero ¿para qué es? Para postearla en Instagram, que es bárbaro y todo suma al engagement. No me dio por pedirle porque todo el mundo le pedía una foto y pobre pibe, me pareció que disfruté el momento”, explicó.

Fer Dente le consultó por su rendimiento en el partido que tuvo jugadores como Leandro Paredes, Ángel Di María, Nacho Scocco y Ariel “Burrito” Ortega. “No sé si jugué bien, algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y yo soy diestra”, señaló la cantante, que aseguró que no lo hacía desde pequeña.

“Antes de salir del banco de suplentes, porque (José) Pekerman me puso en la segunda parte, me dice ‘vos vas por izquierda’. Tenés que correr todo el tiempo, vas y venís. Y yo corro todo, no pasa nada, pero digo ‘muchachos, no me la pasen, esa es la consigna’. Después tuve un par de pases de Messi y medio que quería agarrarme la pelota y llevármela”, indicó Pastorutti entre risas.

El compilado de Soledad Pastorutti en la despedida de Maxi Rodríguez

Por último, Soledad admitió que admira mucho a muchas personas, pero le cuesta pedirles una foto. En aquella despedida de Maxi Rodríguez en el estadio Marcelo Bielsa, donde juega Newell’s de local, la cantante además de entonar el himno en la introducción, tuvo varias intervenciones en el segundo tiempo del partido.

A tal punto de que la usuaria de TikTok llamada @natysoleromero hizo un compilado de todas sus jugadas por la banda izquierda y Soledad, con su humor, lo compartió en sus redes sociales.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Soledad Pastorutti tiene contacto con un jugador de fútbol argentino de renombre mundial. En el 2006 invitó a su escenario a Diego Armando Maradona para cantarle “Brindis”, la misma canción que el año pasado interpretó en el acto de la CONMEBOL a los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022. En el mismo, se dirigió hacia Lionel Messi, le tomó la mano y le cantó, mientras el capitán de la selección la miraba con ternura.

