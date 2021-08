Stefi Roitman contó la odisea que vivió para traer a su perro de regreso a la Argentina

Stefi Roitman recién ahora pudo relajarse y disfrutar de su familia en su regreso a la Argentina. En rigor, la actriz había llegado hace casi una semana desde Miami, pero no pudo traer a su perro Mao. Desde entonces, estuvo preocupada hasta que el sábado pasado se pudo reencontrar con su mascota, tras una larga jornada entre el transporte y el embarque que relató paso a paso en sus redes sociales.

“Gracias infinitas a mis viejos y a @chantalroitman por estar aproximadamente 7 horas bancándose todo con tanto tanto tanto amor e infinita paciencia. Son los mejores. Amo estar en mi país. Mi gente. El clima. La comida. Pasar largas semanas trabajando, sumando experiencias, preparándonos para lo que viene. Mao llegó perfecto, feliz, híper bien. La felicidad en casa”, escribió la futura esposa de Ricky Montaner en su cuenta de Instagram como epígrafe de un video que contenía todo la odisea por la que tuvo que pasar su perro.

De hecho, la secuencia se inicia con ella y su mascota en el aeropuerto de Miami, pero el perro finalmente viajó mucho más tarde. “Mao iba a viajar esta noche, pero no se pudo. Cuatro días más tarde se logró”, indicó la modelo en el clip.

En otro tramo de su publicación expresa sus sensaciones durante la mañana en la que Mao llegó a Argentina. “No dormí en toda la noche pensando en Mao. Mao está esperando, ya aterrizó a las 9:45 de la mañana. Mis papás con Chanu lo fueron a buscar. Uff, no pegué un ojo en toda la noche, de los nervios y la ansiedad. Esperemos que el gordito esté bien, me tiré a dormir porque no podía más. Y siguen esperando, y el gordito está ahí desde las… no sé”, contó.

Roitman luego mostró la llegada de su mascota al aeropuerto de Argentina, parte del encuentro con sus familiares que fueron a buscarlo a Ezeiza, el trayecto en el automóvil y cuando finalmente llegó a su casa y se reencontró con ella y su pareja.

LA NACION