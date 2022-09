Supersticiosa: el llamativo aplique que Juana Viale le puso a su Martín Fierro para evitar que se lo “lechuceen”

En su regreso a la televisión con un programa propio, Juana Viale le dedicó parte de la apertura a hablar sobre el Martín Fierro que ganó en mayo de este año. Además de muchos agradecimientos por el reconocimiento y un relato sobre el trabajo que le costó alcanzar esa distinción, la conductora también contó un particular detalle que le sumó al premio.

Este mediodía se produjo el regreso de la actriz a la conducción, esta vez ya con su propio programa. Aunque desde el comienzo de la pandemia estaba en pantalla con su ciclo, siempre era en el espacio de su abuela Mirtha Legrand mientras la diva prefería cuidar su salud y mantenerse alejada.

Junto con el regreso de la histórica conductora los sábados por la noche, el buen desempeño de Juana durante ese tiempo le valió tener su propio espacio los domingos al mediodía, Almorzando con Juana (eltrece), y hoy llegó el debut. Durante la emisión estuvo acompañada por Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk, Rolando Barbano y Carolina “Pampita” Ardohain como invitados.

Antes de comenzar el almuerzo, la actriz se refirió en la apertura a este momento que atraviesa y todo lo que significó el camino hasta llegar hasta acá. “No nos olvidemos”, comenzó Juana de manera muy eufórica, luego de que desde detrás de cámara le alcanzaron el Martín Fierro que ganó en la última edición por Mejor conducción femenina.

Juana Viale mostró cómo intervino su Martín Fierro

A los saltitos y con una sonrisa de oreja a oreja, no ocultó su alegría por el reconocimiento: “Estoy re feliz. Muy feliz”. En esa misma línea, continuó con los agradecimientos y recordó las sensaciones que tenía el día de recibir la estatuilla: “Quiero agradecer porque el día que subí a recibir el premio estaba como en un colapso, porque no podía creer que me hayan reconocido con este premio tan importante”.

A continuación, confió que el Martín Fierro le pesaba y fue a dejarlo en un rincón junto con las flores que recibió en su debut. Allí fue donde mostró el detalle con el que intervino el premio y que llamó la atención de los televidentes. Según lo que mostró, le agregó la figura de una lechuza en la parte inferior de la estatuilla. “Le puse una lechucita para que no que me lo ‘lechuceen’”, lanzó la conductora.

Luego, siguió con los agradecimientos a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y a todos los que formaron parte de su programa desde el comienzo de la pandemia y hasta la actualidad. “Yo pongo la cara y me visto. Puedo ser más graciosa o menos graciosa, pero atrás hay un equipo de trabajo gigante y no podría ser el resultado de lo que fue sin mi equipo de producción”.

El inesperado regalo de Maluma a Juana Viale

En otro fragmento de la apertura, la nieta de Mirtha Legrand leyó los nombres de todas las figuras que le enviaron flores para su debut en este ciclo propio. Allí, descubrió que el cantante colombiano integraba la lista.

Juana Viale se sorprendió al recibir flores de Maluma

“¡Upa! Qué cheta, miren. Me regaló flores Maluma que las mandó de no sé dónde, pero llegaron”, comentó. Además, recordó su presentación del 29 de octubre en el Movistar Arena y adelantó que podría participar como invitado en su programa ese fin de semana.