Nacho Viale reveló toda la intimidad del esperado regreso de Mirtha Legrand: “No sé si lo disfrutó”

En la previa al gran regreso de Mirtha Legrand a la televisión, Nacho Viale, su nieto y productor, brindó una entrevista a LAM (América) para dar detalles sobre cómo fue todo el proceso desde que se complicó la negociación entre la productora y la señal hasta cómo se prepara el programa de este sábado. También reveló cómo tomó Mirtha el cambio del nombre del programa.

“Fue con mucho nerviosismo todo porque había que encajar muchas cosas. Es difícil hacer una escenografía que tenga dos dinámicas de programa distintas, creo que vamos a ir evolucionando con el aire, Mirtha también. Era importante que ella se sacara sus nervios que son lógicos después de la vuelta”, manifestó. Cabe mencionar que este viernes se filmó el programa que recién saldrá a la luz el sábado a la noche.

Nacho Viale brindó una entrevista en vivo a LAM y habló de la vuelta de Mirtha Legrand

El productor también dio detalles de cómo se sentía su abuela en su regreso a la pantalla chica. “Se sentía un poco más insegura que otras veces. Me parece lógico porque estuvo mucho tiempo encerrada con incertidumbre y creo que lo va a disfrutar a partir de mañana. Hoy no sé si lo disfrutó”, relató entre risas.

“Esto es como un homenaje que ella le hace a la vida en el sentido de que ella disfruta haciendo lo que le gusta. A Mirtha le gusta esto, cuando ella dice ‘yo hubiera dado mi vida’ creo que es literal. Es su motor y nafta diaria. Es impresionante la polenta y fuerza que tiene. Era lo único que quería hacer”, aseguró Nacho Viale, quien es su productor desde hace diez años.

En sus años produciendo el contenido de Mirtha Legrand, el programa mutó: de los clásicos lunes a viernes pasó a los sábados y domingos; y de ser un programa de la tarde pasó a la noche. En este año, Mirtha Legrand estará los sábados y Juana Viale los domingos: “En esta prueba y error nos animamos a tirar a una pileta, en cambio, con Mirtha es todo mucho más metódico todo y tiene que funcionar todo como un reloj”.

En un momento de la entrevista, el productor tuvo un momento de enojo: “Yo me reía el año pasado porque decían ‘es una escenografía que no contempla a Mirhta’. Yo nunca pensé que Mirtha iba a bajar del escenario, iba a dar dos vueltas carnero y bajar la escalera. Me parece una pel.... la gente que dice eso. Es no entender que yo tenía que suplantar o tratar de seguir a flote con este programa en un momento complicado”.

Además, Viale aclaró si el contenido será político, como se especulaba en un principio: “De hecho, no debutamos con un contenido político hoy. La idea no es esa. Mirtha ayer hizo una nota y hablaba de bajar ciertos decibeles en general, pero que eso no quiera decir que no puedas dejar de expresarte”.

Por último, el productor se refirió al contenido que el público se encontrará los domingos y al cambio de nombre en el programa: “Tengo hecho la gráfica. Mañana se llama ‘La noche de Juana’ porque tengo que variar, no le puedo llamar ‘Almorzando con Mirtha Legrand’ porque es una falta de respeto al público”. Nacho Viale dejó en claro que su abuela eligió la noche y este sábado será la esperada vuelta a la pantalla chica por la pantalla de El Trece.