Mirtha Legrand acorraló a Moria Casán con una pícara pregunta: “¿Nos querés a Susana y a mí?”

Este sábado, tras dos años de ausencia, Mirtha Legrand volvió a encabezar su tradicional programa La Noche de Mirtha (eltrece). Y, fiel a su estilo, hizo una pregunta picante a una de sus invitadas. La persona interrogada en este caso fue Moria Casán, que se vio sorprendida cuando la diva de los almuerzos le dijo, a quemarropa: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”.

La Noche de Mirtha transcurría en un tono amable con una mesa que tenía como invitados, además de a Casán, a Patricio Galmarini, Baby Etchecopar y José Luis “el Puma” Rodríguez, hasta que, de pronto, Mirtha inquirió a su única invitada de la noche con una cuestión directa y personal: “¿Vos nos querés a Susana (Giménez) y a mí?”.

La pregunta tomó por sorpresa a Moria, que luego de un momento de silencia, atinó a decir: “¡Ay, qué pregunta!”, y luego, añadió: “A mí me cuesta un huevo querer”.

“Porque hace poco dijiste que no te compararan con esas dos mujeres”, agregó la conductora. “No, yo te respeto muchísimo. A vos te quiero muchísimo”, respondió la actriz. “A mí yo sé que me querés”, aclaró Mirtha. “Te quiero muchísimo y admiro muchísimo, y te respeto -dijo Casán-. A Susana también la quiero. Nunca fuimos amigas”.

Mirtha Legrand junto a los invitados de su primer programa del año

Luego, “la One” aclaró la relación que siempre tuvo ella con la diva de los teléfonos. “Nosotras fuimos, o somos, no me gusta hablar del pasado, la rubia y la morocha, que trabajamos juntas con (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel y éramos los cuatro estelares. Incluso, en cartelear, en teatro encabezaba yo, y en el cine encabezaba Susana cuando estábamos los cuatro. Era una regla que teníamos”.

Luego de un incidente en que a la mamá de Sofía Gala se le cayó la servilleta y tuvo que pedir otra, y ante la chicana de Baby Etechecopar, que le dijo a la vedette que no había respondido la pregunta, Moria continuó: “Susana no es mi amiga. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo. Pero al contrario de todo lo que piense la gente, ella vino a verme a mí al teatro y yo nunca fui a verla a ella”.

“Nos ponen siempre como una competencia y yo no me siento una diva -continuó Casán-. Me siento una divagante, una mina disruptiva que se atreve a muchas cosas más que ustedes, en eso sí. Yo me atrevo a subirme al escenario a hacer un Julio César intervenido, ni me interesa lo que dice el stablishment cultural, que se rindieron a mis pies”.

Moria Casán pidió que no la comparen con Susana Giménez Foto: Captura de Instagram.

Más adelante, la exconductora de A la cama con Moria, expresó: “Creo que en el sentido, perdoname, que no estoy atacando tu parte artística ni nada, pero me atrevo a cosas que tal vez ustedes son más estructuradas. Desde ese lugar no me siento más diva ni me siento super modernizada”.

“Yo me siento más estructurada”, aceptó Mirtha.

“No me quedo con la comodidad. Hago programas de televisión que han sido un antes y un después. Se han mostrado desnudos, me los han levantado, he llevado a tanta marginalidad que me he quedado sin publicidad, y no tranzo con el sistema y me voy, no que me van, me voy”, añadió la actriz de Brujas, para reafirmar su idea.

Luego de otra interrupción porque a la actriz se le caía el vestido, Mirtha retomó el tema y expresó: “A mí alguna vez me preguntó Susana: ‘¿Qué le pasa a Moria?’”. “Yo soy de ironía”, replicó Moria, como sin dar importancia a la pregunta de la diva que actualmente vive en Uruguay y protagoniza en teatro Piel de Judas, y añadió: “Una vez le dije cornuda millonaria y me invitó al programa para que nos riamos las dos”.

Mirtha Legrand regresó a su programa luego de más de dos años y no perdió su estilo corrosivo a la hora de preguntar; esta vez, su "víctima" fue Moria Casán Captura de pantalla

Para cerrar el tema, entonces, Mirtha Legrand salió en apoyo de su amiga Susana: “Es una buena persona, nos está viendo ahora. Le mandamos un beso”. “Le mandamos un beso, Su, todo bien”, intervino Moria. “Pedimos un aplauso para ella porque es una número uno, chicos, ¿Eh?” insistió la diva de los almuerzos, que luego de los aplausos -a los que no se sumó Moria-, remató: “Y está llenando el teatro en Punta del Este”.