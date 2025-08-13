Sus padres fueron uno de los matrimonios más explosivos de Hollywood y ahora ellos protagonizarán un importante proyecto

El padre de él es un verdadero galán de Hollywood, la madre de ella una supermodelo internacional y ahora ellos trabajarán con Ryan Murphy en una esperada serie basada en una exitosa novela de horror. ¿A quiénes convocó el creador de Glee? A Homer James Gere y Kaia Gerber, el hijo de Richard Gere y la hija de Cindy Crawford. La noticia generó furor e hizo que los fanáticos recordarán la explosiva, mediática y apasionada relación que tuvieron sus padres en la década del noventa.

A Murphy le encanta la sangre, los asesinatos y los crímenes. Eso quedó demostrado cuando hizo Scream Queens, American Horror Story, American Crime Story, Feud: Capote vs. The Swans y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez. Ahora se prepara para adaptar en la pantalla chica The Shards, la exitosa novela de horror de Bret Easton Ellis (American Psycho y Less Than Zero), presentado como audiolibro entre 2021 y 2022 y publicado en papel en septiembre de 2023.

Cindy Crawford con sus dos hijos y su marido (Foto: Instagram @cindycrawford)

Según informó Deadline en julio, la producción tendrá como protagonista a Kaia Gerber, la conocida modelo de 23 años que ya trabajó con Murphy en American Horror Story y viene de lucirse en la película Saturday Night. Su participación estaba confirmada desde mayo, pero luego se supo los otros nombres que conformarán el elenco. El que más resonó es el de Homer Gere, el joven psicólogo de 25 años que recientemente le dio un giro a su carrera y empezó a incursionar en la música con su propia banda de punk y en el cine con el cortometraje August. Junto a ellos estarán Igby Rigney (El club de la medianoche y La caída de la Casa Usher) y Graham Campbell (Late Fame).

La serie, ambientada en Los Ángeles de 1981, sigue a Bret un joven de 17 años que está próximo a comenzar su último año en un prestigioso colegio secundario, junto a sus amigos y a su novia. Su vida cambia sustancialmente cuando Robert Mallory, un nuevo y misterioso estudiante, comienza a asistir a clase. Su llegada coincide con la aparición de un asesino en serie, conocido como The Trawler, que amenaza a los adolescentes de la comunidad. En cuanto a los roles, el de Bret, que está inspirad en el propio autor del libro, será interpretado por Rigney, el de Robert Mallory por Gere y el de Tom Wright, uno de los amigos del protagonista, por Campbell.

Homer James Jigme Gere, el hijo de Richard Gere, trabajará con Kaia Gerber en la nueva serie de Ryan Murphy Joel C Ryan - Invision

En cuanto al equipo creativo, la serie será desarrollada por FX y tendrá como productores ejecutivos a Ryan Murphy, a través de su productora Ryan Murphy Productions, y Bret Easton Ellis, junto a Nick Hall, Kathleen McCaffrey, Brian Young y Max Winkler, quien también dirigirá. Según especificaron, aún no definieron al guionista.

Si bien el proyecto aún no tiene fecha de estreno, genera mucha expectativa las participaciones de Gere y Gerber no solo porque son dos jóvenes actores en ascenso, sino también por el matrimonio que tuvieron sus respectivos padres, Richard Gere y Cindy Crawford, entre 1991 y 1995, años antes de que ellos nacieran. El actor es 17 años mayor que la modelo y fue la diferencia de edad, además de sus ajetreadas agendas laborales, las que los llevaron a terminar la relación.

Richard Gere y Cindy Crawford estuvieron casados entre 1991 y 1995 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

“Creo que tenía 22 años cuando nos conocimos. Al comienzo de una relación, cuando eres una mujer joven, pensás: ‘¿Te gusta el béisbol?’ Entonces a mí me gusta el béisbol. ‘¿Realmente te gusta el budismo tibetano?’ Puede que a mí también me guste. Lo intentaré”, reflexionó Crawford en el documental The Super Models (Apple TV). “Estás dispuesta a moldearte en torno a quién sea cuando estás enamorada. Él era mayor, así que yo estaba en un círculo diferente y ya no hacía esas cosas de moda”, sostuvo.

Tras la separación, la modelo encontró el amor de la mano del empresario Rande Gerber, con quien se casó en 1998 y tuvo dos hijos, Presley Walker, de 26 años, y Kaia Gerber, de 23. Por su parte, el protagonista de Mujer Bonita se casó en 2002 con la actriz Carey Lowell, con quien tuvo a su único hijo, Homer James Jigme, de 25 años. La pareja se divorció en 2016 y desde 2018 está casado con la publicista Alejandra Silva.