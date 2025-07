Es hija de un campeón del mundo, se lució con su voz en un reality y emocionó a todos al hablar de su historia familiar

Canta para ella, para su madre, para el público. Canta porque no conoce — o mejor dicho sí, pero no concibe— vivir de otra manera. Hay algo sanador en el arte que eriza la piel y puede ayudar a sobrellevar el tormento más profundo y conectar con un otro de una manera más intensa e íntima. No se trata solo de afinar, sino de ir más allá de la literalidad de una letra y transmitir algo, lo que sea, alegría o angustia, desolación o felicidad. Y eso fue lo que logró Clara Tapia al presentarse en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina (Telefe). “Cuando escuchamos que podías ser perfecta, pero que te dejabas permear por la situación fue mágico”, le dijeron en la devolución sus coaches, Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda!

Y es que detrás de su música, hay una niña que se animó a superar inseguridades y arriesgarse para cumplir sueños, siempre con el apoyo incondicional de su familia. A sus 27 años quiere “alegrar los corazones argentinos” tal como lo hizo su padre, Carlos ‘Chino’ Tapia en 1986, cuando salió campeón del mundo con la selección argentina de fútbol. En diálogo con LA NACION, Clara Tapia reflexionó sobre su paso por el reality, habló del delicado momento de salud que atraviesa su madre y reveló cuáles son sus mayores sueños: “Lo que más me gusta en la vida es cantar y poder llegarle a un otro y creo que todo eso se logró en mi presentación”.

Clara Tapia participó en La Voz Argentina y deslumbró al público y al jurado con su interpretación Adrian Diaz Bernini

La emotiva presentación en La Voz dedicada a su madre, el consejo de su padre y su elección por Miranda!

Clara Tapia se presentó en la emisión del jueves 3 de julio de La Voz. “Como papá es como volver a debutar en primera, esos nervios y esa cosa que uno viene viviendo, porque ella se estuvo preparado para todo esto. [Quiero] que sea feliz con lo que hace”, expresó el exfutbolista en televisión. Tras escuchar su performance, Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra la quisieron en sus equipos.

“Se me pasó la vida entera ante los ojos. Estaba en Narnia. No mentira… en un parque de diversiones de Disney. Ellos diciéndome cosas lindas, discutiendo sobre con quién me quedaba… después que apareciera mi papá y que reaccionaran de esa manera tan increíble (el campeón del mundo se acercó al escenario junto a Nicolás Occhiato y todo el jurado fue a saludarlo) fue algo espectacular y me lo guardo para toda la vida”, le dijo Clara Tapia a LA NACION.

Clara, la hija del Chino Tapia brilló en La Voz Argentina

Aunque admitió que hasta último momento pensó en elegir a Pastorutti, porque el día que le contó a su mamá que participaría del programa sonaba de fondo una canción de ella, confió en su instinto y en su decisión inicial de irse con el primer equipo que se diera vuelta: Miranda!, a quienes definió como “los número uno del pop”.

Clara Tapia eligió formar parte del equipo Miranda! Adrian Diaz Bernini

Su presencia en el certamen generó sorpresa, no solo por el íntimo vínculo con el fútbol argentino, sino por el efecto que generó en el público con su performance. “Fue una locura el amor que recibí de la gente. No solo desde el lado artístico, sino también desde el humano. Me contaron que lloraron en sus casas, que les llegó mi historia y mi voz angelical. Yo no entendía nada honestamente. Fue completamente inesperado. Recibí una avalancha de mensajes y muchos me dijeron que iban a orar por mi mamá. Para mí es un placer porque es algo que siempre quise: transmitir paz y tocarles el alma a las personas con mi voz”, aseveró.

Tapia sigue el reality desde sus ediciones anteriores, pero su autoexigencia y sus miedos le impedían inscribirse, hasta que se dijo: “Esta vez animate”. Y lo que se vio en televisión le gustó mucho: “Me sentí desenvuelta, al cantar y al hablar. A mí me ponés una cámara y me encanta [risas]. Cantó “All I Want”, canción de High School Musical: el musical: la serie (High School Musical: The Musical: The Series) interpretada por Olivia Rodrigo. Es un tema con el que se siente cómoda y con el que conecta más allá de la literalidad. “Me atraviesa demasiado. Más allá de que habla desde el lado amoroso, lo tomo desde el lado del deseo. Lo dije, pero no salió al aire: todo lo que yo quiero en este momento es que mi mamá esté bien. Ella siempre me dijo: ‘Clarita presentate con ese tema porque quedás’”.

La madre de Clara fue diagnosticada con un tumor cerebral y ella le dedicó su presentación en La Voz Instagram @claratapiaaa

Durante el programa, Carlos Tapia contó que a su esposa, Viviana Juricka, le diagnosticaron un tumor cerebral y que actualmente está en etapa de recuperación. “El año pasado comenzó con síntomas. Pensaron que era otra cosa y recién en octubre nos comentaron que era un tumor cerebral. Con la biopsia se supo que era grado cuatro, el más agresivo. Ahora tuvimos que hacer un cambio de tratamiento. Estamos ahí, poniendo la mejor y dándole mucho amor. Esto a ella le hizo muy bien. Soy su hija más chica y siempre soñó con que esté arriba del escenario, así que me lo agradece todos los días”, reveló Clara. “Le hubiese encantado acompañarme al programa, pero últimamente está muy cansada. Eran muchas horas de grabación y preferimos cuidarla”, explicó, al tiempo que aseguró que confía en tenerla a su lado en la próxima instancia.

Así fue el momento en el que Clara Tapia le contó a su madre que entró a La Voz

Cuando regresó a su casa después de la audición, Clara grabó y luego subió a sus redes sociales la reacción de su madre al contarle la feliz noticia: “Fue increíble. Lo primero que me dijo fue ‘yo sabía que esto iba a pasar, sabía que en un momento esto se te iba a dar y lo estás cumpliendo. Lo lograste’”.

Ser hija de un campeón del mundo

Además del fanatismo por Boca Juniors, la joven heredó de su padre la confianza, la convicción y la determinación para levantarse más allá de la frustración. Es consciente que solo unos pocos pueden decir “mi papá es campeón del mundo”. Lo sabe y lo aprecia: “Yo no estaba cuando tuvo ese éxito, pero para un cumpleaños le armé un video con todos sus goles y lo entendí. Siempre que salimos, le dicen ‘Chino, gracias, me diste muchas alegrías’. Ahí me doy cuenta de quién fue porque supo transmitir emociones y llegar a los corazones de los argentinos y eso es lo mismo que quiero hacer yo y sé que en la audición en La Voz lo logré”.

Clara junto a su padre, Carlos 'Chino' Tapia; la joven es fanática de Boca y cuando puede le encanta ir a la cancha Instagram @claratapiaaa

Decidió que la acompañara al programa porque, convencida de que iba a quedar, quería compartir esa alegría con él. Incluso en la previa jugaron al “Ta Te Ti” en el auto para relajar. “Sé vos. Sos mi hija, pero sos vos”, le aconsejó y así se mostró: “Charlatana, intensa y auténtica”. Pero, más allá de todo, aseguró que no le pesa ni tampoco le molesta su apellido: “A mi papá lo amo y lo admiro, no solo por ser campeón del mundo, sino por ser campeón de la vida y por todo lo que hace por mi mamá, por mí y por mis hermanas, Macarena y Sofía. Estoy orgullosa del padre que tengo. Que me digan ‘hija de’ para mí es un orgullo“.

El campeón del mundo acompañó a su hija durante su presentación en La Voz y subió al escenario Adrian Diaz Bernini

Un viaje que lo cambió todo, el consejo de Nito Mestre y el sueño de triunfar como actriz y cantante

Mientras realizaba sus estudios secundarios en el Godspell College, Tapia comenzó a impulsar su carrera artística como protagonista de varios musicales. Luego cursó tres años de Psicología, pero, aunque estaba contenta, no se sentía plena. Internamente, sabía que eso no era lo suyo, pero, como persona autoexigente que es, siguió adelante. Sin embargo, en pandemia decidió mover otras fechas: se inscribió en el Instituto Argentino de Gastronomía y lanzó su emprendimiento de pastelería. “Me gusta dar amor desde el lado de la comida”, afirmó.

En esta etapa tuvo una revelación, esas que ocurren pocas veces, pero que pueden cambiarlo todo. Fue coordinadora en un viaje de egresados y esa conexión con chicos del último año del colegio la llevó a “despojarse de todo” y a “salir del papel de la hija perfecta”. Cuando regresó decidió dejar de posponer su felicidad y les planteó a sus padres que se iba a “jugar por lo artístico”. “Sabía lo que se me venía, y que habría más ‘no’ que ‘sí’, pero les dije que confiaba en mí y que tarde o temprano se me iba a dar”. Comenzó a tomar clases de actuación con Leonardo Rodríguez y Pablo Ini y se inscribió en la carrera de Artes Escénicas en Otro Mundo, la escuela de Cris Morena.

Tapia estudia Artes Escénicas en Otro Mundo, la escuela de Cris Morena Instagram @claratapiaaa

En 2023 tuvo la oportunidad de compartir el escenario con un grande. Estaba en Villa La Angostura junto a su familia cuando Nito Mestre fue a tomar un café al bar en el que ella trabajaba como moza. Se acercó junto a su padre a saludarlo, le contó lo que hacía y él la invitó a cantar. ¿Cómo terminó la anécdota? Interpretaron juntos “Seminare” de Serú Girán con la banda en vivo y el atardecer de fondo. Además, el músico le aconsejó que continuara formándose y que comenzara a estudiar piano, recomendación que siguió a rajatabla. Al año siguiente apareció en la película Goyo (Netflix) de Marcos Carnevale y se presentó en Bienvenidos a ganar y ATR de elnueve. Si bien cumplió algunos sueños, todavía le quedan muchos: protagonizar una serie o película, interpretar a alguna princesa de Disney, actuar con Griselda Siciliani, Florencia Peña o Nicolás Vázquez, sumarse a Olga o Luzu TV y participar de alguna ficción de Cris Morena.

Tapia tuvo la oportunidad de cantar junto a Nito Mestre; el músico le recomendó que estudiara piano y ella siguió su consejo (Foto: Instagram @claratapiaaa)

“Ahora no tengo plan B porque sé que este es mi único plan, cien por ciento arte. Antes lo tuve por miedo a que no se diera, pero en este momento de mi vida no lo intercambio por nada ni nadie”, afirmó. Por lo pronto, tiene una nueva cita con el público de La Voz en “Batallas”. En esta siguiente instancia del programa se mediará frente a otro participante del equipo Miranda! para continuar en carrera. “Pase lo que pase más adelante, me quedo con el amor que recibí y con haber podido tocar el corazón de los argentinos”, sentenció la joven cantante.