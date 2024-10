Milagros Brito rompió el silencio y reveló cómo fue su divorcio de Roberto García Moritán: “No pongan palabras en mi nombre”

Escuchar

Después de semanas de rumores y desmentidas, Roberto García Moritán confirmó a través de un comunicado que publicó en sus redes su separación de Pampita Ardohain. Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, desde ese momento la tormenta que se ciñe sobre el ministro de Desarrollo Económico porteño parece haberse fortalecido.

Su nombre es mencionado sin cesar tanto en programas de chimentos como en los noticieros. Y, con el correr de los días se van sumando más voces en su contra. Sin embargo, este jueves el exlegislador seguramente respiró aliviado al leer el escueto texto que le dedicó en sus historias de Instagram Milagros Brito, su exesposa y madre de sus tres hijos mayores.

Roberto García Moritán y Milagros Brito son padres de Delfina y Santino (Foto: Instagram @milagrosbrito)

“ Mi relación con Roberto fue siempre de mucho amor, compañerismo y respeto ”, comienza expresando la hija del fallecido expresidente del Banco Macro, Jorge Brito. Luego, se refirió a los rumores que surgieron en LAM, cuando Ángel de Brito aseguró que Pampita había decidido firmar un acuerdo prenupcial porque a su abogada le habría dicho: “No quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito”. En el mismo programa, Yanina Latorre agregó: “Para separarse de Moritán, [Brito] le tuvo que pagar mucha guita en efectivo; si no, él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales, y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”.

El mensaje que Milagros Brito compartió en su cuenta de Instagram instagram.com/milagrosbrito

“Cuando pasó todo esto, alguien me había dicho que [García Moritán] pasó de estar becado por Milagros a estar becado por Pampita ”, sostuvo Latorre. En este sentido la panelista, contó que se comunicó con Brito para preguntarle si estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con su ex. “La conozco, no soy amiga ni nada y ella me contestó muy educada que para ella era un señor, que era un caballero, que era el padre de los hijos y que con ella no le había pasado nada”, reveló. Y, con picardía, añadió: “¿Si le creí...? No. Pero entiendo que no es mediática, tiene dos hijos adolescentes, es una chica de bajo perfil, empresaria. Si le pasó algo o no con él hace muchos años con guita no creo ni que le sume. Yo le pregunté y se hizo la boluda”.

Al respecto, en su comunicado, Brito aseguró: “ Nuestro divorcio en 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes. Es importante para mí que no se pongan palabras en mi nombre. Juntos priorizamos por sobre todo a nuestros hijos y a seguir compartiendo la vida como familia. Es una excelente persona, un hombre de bien y un gran papá ”.

Milagros Brito y Roberto García Moritán estuvieron juntos durante varios años y tuvieron dos hijos, Santino y Delfina, de 19 y 18 años, respectivamente. Después de la separación, la empresaria mantuvo una relación con Lisandro Borges, con quien tuvo a su hija Asia y actualmente está en pareja con Agustín Garavaglia, padre de su hija menor, Francesca.

Pero Brito no fue la única persona vinculada a Moritán que salió a brindar su opinión sobre él. También lo hizo la exsuegra del funcionario porteño, María Eugenia Zorzenón, la mamá de Camila Velasco, quien salió durante cuatro años con el político. “Todo lo que digan en todos los programas, se quedan cortos con respecto a esa persona”, indicó la abogada en el programa A la tarde.

Un joven y pelilargo Roberto García Moritán junto a su exnovia, la modelo Camila Velasco

“Las personas no cambian fácilmente. Creo yo, con mis casi 70, que los defectos se van agravando con el pasar de los años. Imagino que en algún momento se darán cuenta quién es, que sé yo. Me preguntan qué pasó hace 15 años, yo conté que sé de esto y bueno, sé bastante”, sumó. “Camila está fuera del país y no descarto la posibilidad de que si me pasa algo, ustedes ya me conocen… Pero no creo que suceda nada porque es algo del pasado”, mencionó con temor. Por último, agregó sin dar demasiadas precisiones al respecto: “Hay un problema que tuvimos hace mucho tiempo, no olvidado, no prescripto”.

Hace algunos días, en medio de especulaciones sobre las supuestas infidelidades cometidas por el exempresario gastronómico y sobre su continuidad dentro del gobierno porteño comenzaron a sonar con fuerza, volvió a salir a la luz una entrevista que le hicieron en Socios del espectáculo (eltrece) a Zorzenón. Allí, la mujer reveló ciertas situaciones que la joven modelo atravesó durante su noviazgo con el empresario.

“Camila no tuvo suerte. No le tocó una racha maravillosa. Le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos, comer fideos con manteca y zafaba porque tenía un barcito donde tenía tortas…”, contó la letrada. Y rememoró: “Mi hija siempre se llevaba el agua y el papel higiénico a la casa de Roberto. Yo me alegro de que Roberto García Moritán no se haya casado con mi hija”.

Quien parece haber querido poner paños fríos sobre la compleja situación que atraviesa el funcionario habría sido su madre, Lucila Fernández Llanos. Según contó Latorre, la mujer le pidió a Pampita que baje el tono de sus declaraciones para proteger a su hijo.

“Hoy, la mamá de Moritán la llamó a Pampita y le pidió bajar las aguas y que lo estaban destrozando al hijo mediáticamente”, contó Latorre. Sin embargo, la respuesta de la conductora no fue la que se esperaba. “¿Sabés lo que le contestó Pampita? ‘No voy a parar hasta hacerlo m...’”, aseguró la esposa de Diego Latorre. Y agregó: “¡El tupé de la señora! El pibe desmanteló un ministerio, choreó... ¡Y encima no paró de faltarle el respeto a Pampita y le pide a ella bajar las aguas!”.

