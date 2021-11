Zaira Nara rompió el silencio tras el escándalo de Wanda y Mauro Icardi y fue tajante

El Wandagate sucedió enteramente en redes sociales. Sus protagonistas nunca dieron declaraciones oficiales con los medios ni gráficos, ni radio o televisión. Cada información o declaración que se conoció se obtuvo posteo mediante. Con las cosas más calmas, la reconciliación confirmada de Wanda Nara y Mauro Icardi y el asunto quedando -poco a poco- en el olvido, Zaira Nara se animó a enfrentarse a una cámara de televisión y dar el primer testimonio público de un miembro de la familia de todo lo que pasó.

Para hacerlo, eligió el programa de Germán Paoloski en Telefe, No es tan tarde. El Late Night Show la tuvo como invitada y, en medio de una charla de su vida y proyectos personales, se tocó el tema del momento. Apenas unas palabras alcanzaron para definir la cuestión y, previo a contar cómo fue que lo vivió, reparó en la relación actual que mantiene con su cuñado, Mauro Icardi.

Zaira Nara rompió el silencio tras el escándalo de su hermana

“Nunca tuve mala relación, no me involucro. No se sabe lo que opino yo de un montón de temas. La verdad es que con él siempre tuve un buen vínculo, cordial. Ni más, ni menos de lo necesario”, detalló. Tras escucharla, el conductor hizo un breve paréntesis para contar haberla invitado tiempo atrás a su programa pero que Zaira no pudo asistir. “Era ententible, había que guardarse un poco”, advirtió.

Por una cuestión de respeto, Paoloski no preguntó directamente sobre el Wandagate. No obstante, fue la propia Nara la que se metió en el tema para contar que, desde que el hecho se hizo público, recibió todo tipo de comentarios. “Yo no tengo nada que ver. Me preguntan en la calle, te juro que me preguntan o me dicen: ‘Yo soy Wanda...’”, reveló.

Con un dejo de incomodidad y una mano en el pecho, continuó con su relato e hizo un pedido para todos los que la estaban viendo: “No me digan nada que me hace mal. A mi me afectan mucho los temas así fuertes de familia”.

Andrés Nara oficializó su romance con Debby Giménez @andres_r_nara

Por otro lado, y con la complicidad del periodista, dedicaron algunos chistes a la nueva relación de su padre, Andrés Nara, quien hace apenas unos días presentó a su nueva pareja, Debby Giménez, en público. “Me levanto y digo: ‘¿Qué más?’”, bromeó Zaira ante la broma del conductor. A su vez, con algo de ironía, dijo que lo había hecho “como buen padre” para “alejar la atención” de lo que estaba pasando entre Wanda e Icardi.