El sorpresivo gesto de Wanda Nara con Maxi López y su novia, en medio del nuevo escándalo con Mauro Icardi

Tras separarse definitivamente de Mauro Icardi, Wanda Nara no pierde tiempo en mostrar cómo disfruta de su nueva vida en las redes sociales. Pero una publicación de las últimas horas sorprendió a todos sus seguidores.

Se trata de una foto de su exmarido Maxi López junto a sus hijos Benedicto, Valentino y Constantino, y su actual pareja Daniela Christiansson. A la foto le sumó emojis de un corazón y de manos rezando. El gesto tomó asombró a los usuarios de Instagram, ya que Wanda estuvo durante varios años en disputa con el futbolista por la manutención y visitas de sus tres hijos.

La foto que compartió Wanda en sus historias. Fuente: Instagram

La empresaria se encuentra en estos momentos en Milán, desde donde publica distintas postales en compañía de sus amigos disfrutando de la noche en la ciudad italiana. En algunas de sus publicaciones, la argentina aparece junto a Vincenzo Grillo, un prestigioso fotógrafo de moda; en otras, posa con su equipo, con su confidente Kenny Palacios o con otras modelos.

El mail que detonó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Este miércoles, Yanina Latorre habló del escándalo en Los ángeles de la mañana (eltrece) y sostuvo que a Wanda le habría llegado un correo electrónico de alguien del círculo de Suárez que sostiene que la actriz e Icardi se vieron personalmente. Además, el mensaje también habría aportado detalles precisos sobre el encuentro.

De acuerdo con la panelista de LAM, el mail estuvo seguido de un llamada telefónica en la que le contaron que su marido incluso habría costeado el pasaje de la China a París. La presunta cita habría tenido lugar el fin de semana que Wanda viajó a Milán con Zaira para disfrutar de la Semana de la Moda.

“Estoy bien, sola, trabajando. Y no quiero saber nada más de nada”, aseguró Latorre que le dijo Nara. Asimismo, la empresaria explicó que borró el anuncio de su reconciliación “por todo lo que está pasando”.

Wanda Nara, separada de Mauro Icardi en Milán: producciones de fotos con otras modelos y salidas nocturnas con amigos

La estadía de Wanda en Italia terminará antes del 18 de noviembre, fecha en la que volverá a París para entrevistarse nuevamente con Susana Giménez, pero esta vez sin la participación de Icardi. “¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”, afirmó la conductora a LAM antes de volar. “Soy más amiga de Wanda. Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. A todos nos ha pasado”, concluyó.