Susana Giménez fue contundente con su opinión sobre Javier Milei: “Yo también gritaría y lloraría”

Tras cinco años desde su último programa, justo antes de la pandemia por Covid-19, Susana Giménez se prepara con todo para volver a la pantalla chica. Sin embargo, la diva tendrá que esperar unos días más porque Javier Milei presentará el Presupuesto 2025 con Cadena Nacional el día que ella tenía previsto estrenar su ciclo. En las últimas horas, fue consultada al respecto y sorprendió a todos al decir lo que piensa del Presidente de la Nación.

Susana Giménez promocionando su vuelta a la televisión

Tras haber grabado durante cinco horas un proyecto para Netflix, del que no dio detalles, la icónica conductora fue abordada por la prensa. “Tuviste que cambiar la fecha del debut por lo de la cadena de Milei”, le dijo Alejandro Castelo, cronista de LAM (América TV). “Yo no, llamaron de la presidencia. Llamó Karina Milei a Fede Levrino (su productor) y le dijo ‘perdoname, pero hay Cadena Nacional, no pueden debutar”, corrigió la diva.

Al escucharla, el periodista exclamó: “Qué puntería”. Ahí, ella aseguró: “Las cosas son por algo”. Acto seguido, quisieron saber si se sorprendió sobre la relación del mandatario con Amalia “Yuyito” González, con quien blanqueó el noviazgo a mediados del mes pasado. “No, se ve que es enamoradizo el presi. El amor es el amor”, lanzó.

El divertido ida y vuelta entre Santiago del Moro y Susana Giménez en los Martín Fierro 2024

En ese sentido, Castelo enfatizó sobre las claras intenciones de la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) en conquistar al libertario. “Un levante se hizo la Yuyo, me encanta”, contestó y él le repreguntó: “La entrevista tuya con Milei, ¿cómo te la imaginás?”. “Es el Presidente de la república. Tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer, por ejemplo lo que presenta el 15, que es el presupuesto nacional”, admitió.

Pero lo que más llamó la atención es su respuesta al ser consultada por la gestión de Milei. “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”, aseveró. “¿Y cuándo grita?”, cuestionó el movilero. Firme en su pensamiento, la exmodelo cerró: “No me importa, cosa de él. Grita porque es así, calentón, pero ya se va a acostumbrar. Pasa que si yo fuera presidenta y hubiera encontrado el Gobierno como estaba, también gritaría y lloraría”.

Cabe destacar que el estreno fue postergado para el día 22, a las 22 horas, y así lo informaron desde la producción de Telefe: “La esperada vuelta de Susana Giménez se trasladó al domingo 22 debido a la cadena nacional del Presidente de la Nación, Javier Milei, prevista para este domingo a la noche”.

Agatha Ruiz de la Prada, Yuyito González y el presidente Javier Milei Agatha Ruiz de la Prada

Aunque los fanáticos deberán esperar una semana más, desde hace unos días se sabe qué es lo que los televidentes verán en el estreno. El primer programa contará con la presencia de la cantante María Becerra, que brindará una charla íntima y un show exclusivo en vivo. Además, Rodrigo de Paul y Leandro paredes protagonizarán un mano a mano con la rubia y formarán parte del tradicional sketch de apertura.

Como si fuera poco, la presentadora volverá a ponerse en la piel de Susana Sapadafucile, personaje que interpretó durante más de una década. También regresará el clásico juego de preguntas y respuestas con las que los televidentes podrán participar desde su casa y a través de su teléfono por un premio de hasta 200.000 millones de pesos.

LA NACION