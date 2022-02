El problema de las viviendas ecológicas que Brad Pitt donó para los sobrevivientes del huracán Katrina

La Fundación Make It Right de Brad Pitt construyó 109 casas llamativas y accesibles en Nueva Orleans para una comunidad donde muchas personas fueron desplazadas por los daños causados por el huracán Katrina en 2005, pero ahora este desarrollo de viviendas está en desorden.

Al menos seis están tapiadas y abandonadas. Muchos residentes presentaron demandas que aún están pendientes. Es decir, una organización sin fines de lucro que construyó casas con aportes de Frank Gehry y otros arquitectos prominentes en medio de mucha fanfarria para los sobrevivientes de un desastre y luego dio paso a otro desastre.

Los problemas estructurales y de otro tipo hacen que muchos residentes teman por su salud. Make It Right, a pesar de lo que su nombre pueda sugerir, no ha resuelto estos problemas y dejó de ayudar a los residentes. En cambio, la organización sin fines de lucro dirigida por estrellas de cine aparentemente se extinguió.

Como geógrafo urbano que investiga sobre desarrollo de viviendas, he estado siguiendo las tribulaciones de Make It Right desde 2018, cuando los residentes intentaron involucrar al Ayuntamiento de Nueva Orleans y hacer que las autoridades municipales inspeccionaran las casas. La situación solo se deterioró desde entonces, destacando los peligros que pueden acompañar el desarrollo de viviendas sin fines de lucro.

El porche delantero de esta casa Make It Right se estaba desmoronando y colapsando en 2021 Judith Keller , CC BY-SA

Vivienda supuestamente sostenible

Ubicado en el Lower Ninth Ward históricamente negro y de bajos ingresos de Nueva Orleans, este grupo de viviendas asequibles construidas entre 2008 y 2015 era inusual por varias razones. En particular, estas residencias se vendieron, en lugar de alquilarse a sus ocupantes.

Los arquitectos que crearon estas casas también intentaron hacerlas ecológicas y sostenibles siguiendo una filosofía de “cuna a cuna” que se centra en el uso de materiales seguros y reutilizables, agua limpia y energía renovable. Todas las casas tenían paneles solares y sistemas de calefacción y refrigeración de bajo consumo.

Make It Right informó haber gastado $26.8 millones en la vivienda. Para que las casas, que no alcanzaron la meta original del grupo de 150 residencias, fueran asequibles, se vendieron por menos de lo que costó construirlas, en su mayoría alrededor de $150,000. El desarrollador de viviendas sin fines de lucro dice que su misión es “mejorar el diseño y el rendimiento de las viviendas asequibles” y “compartir las mejores prácticas asociadas con la construcción de tales viviendas”.

Make It Right también buscó revitalizar el Lower Ninth Ward y unir a las personas. Por ejemplo, construyó un jardín comunitario y realizó reuniones periódicas para los nuevos propietarios.

Aunque algunas de estas estructuras aún no tienen una década, mis datos muestran que solo seis permanecen en una forma razonablemente buena. La mayoría tuvieron reparaciones parciales o fueron completamente renovadas debido a problemas estructurales. Dos fueron demolidos debido a graves problemas de moho.

Muchas de las casas carecían de características comunes y esenciales, como canaletas para lluvia, voladizos, pintura impermeable o vigas cubiertas, todo lo cual es necesario para soportar el clima subtropical y las fuertes lluvias de Nueva Orleans. Brad Pitt, quien se atribuyó el mérito de lanzar esta organización en 2007 y, a menudo, se desempeñó como su rostro público en los años posteriores, todavía figuraba como miembro de la junta en 2018.

Los abogados de Pitt argumentaron que no podía ser demandado por las fallas del desarrollo de viviendas, pero un juez dictaminó en 2019 que la estrella de cine seguiría siendo acusada debido a su papel como fundador y principal recaudador de fondos de Make It Right.

Esta casa de Make It Right estaba vacante y tapiada en 2021 Judith Keller , CC BY-SA

Completamente en ruinas

Entrevisté a 11 vecinos, así como a siete urbanistas que trabajaron en el caso. Además, reuní datos sobre el desarrollo y las casas al revisar las evaluaciones de propiedades y los permisos de construcción de Nueva Orleans.

Mientras me hospedaba en el Lower Ninth Ward, personalmente realicé un censo del desarrollo y mapeé su estado actual. Más de un residente me dijo que inicialmente estaban muy emocionados de ser parte de algo más grande.

Un residente de Make It Right al que llamo Harry (prometí anonimato a todos los residentes que entrevisté) tuvo que mudarse de su casa durante una renovación importante que no resolvió todos los problemas que enfrenta. “Tuvieron una segunda oportunidad para hacer las cosas mal, no para hacer las cosas bien de nuevo”, me dijo Harry. “Lo hicieron mal dos veces”.

A principios de 2022, seis casas están desocupadas debido a moho, podredumbre, inundaciones y diversos problemas estructurales. Hanna, una joven propietaria de vivienda por primera vez, se alejó de su residencia Make It Right, que luego fue demolida. Solo ocho meses después de mudarse, me contó Hanna, su casa “estaba completamente en ruinas”. Su techo plano no pudo resistir las fuertes lluvias de Nueva Orleans, lo que provocó la intrusión masiva de agua y la posterior infestación de termitas y moho.

Hanna lucha contra los problemas de salud causados por el moho tóxico. “Me gustaría decir que siempre hay un lado positivo, pero con esta situación, realmente no veo un lado positivo porque realmente cambió muchos de los planes que tenía para mí en la vida”, dijo. La mayoría de los residentes que entrevisté estaban lidiando con un estado similar de incertidumbre constante.

No saben cuánto más aguantará su hogar, si el moho al que estuvieron expuestos está afectando su salud y, lo que es peor, qué pasaría con sus finanzas si perdieran su hogar. “Simplemente no hay forma de apagar esto”, se lamentó Harry. “A veces creo que estoy sentado sobre una bomba de relojería en esta casa”. Otros describieron estar siempre “al límite”, la situación era “muy estresante” y la sensación de haber sido “aprovechados en la mayor escala”.

Se preguntan a quién pueden acudir en busca de ayuda en este momento. “Algo que fue una decepción increíble es la falta, el retiro de Make It Right de cualquier forma de responsabilidad”, me dijo William.

Esta casa Make It Right se sometió a importantes reparaciones estructurales en 2018 Judith Keller , CC BY-SA

Una red de confusión legal

Cuando Make It Right no proporcionó la asistencia solicitada por los residentes, varios propietarios presentaron demandas. Según los informes, este litigio aún está pendiente. Algunos residentes también culpan a las autoridades locales.

“También tenemos un problema con la ciudad, porque quienes inspeccionan (la casa) y se supone que deben mantenerla segura, no lo hicieron”, dijo Claire, quien trató de involucrar al departamento de seguridad y permisos de Nueva Orleans.

Mis muchos esfuerzos para comunicarme con Make It Right por correo, correo electrónico y visitas en persona siguen siendo infructuosos. Cuando fui a su oficina de Nueva Orleans en diciembre de 2021, no encontré personal. En cambio, presencié a un equipo de mudanzas que había sido contratado por la organización para trasladar sus muebles y otras propiedades al almacenamiento.

Aparentemente, la organización no presentó un formulario 990, el papeleo anual que el Servicio de Impuestos Internos requiere de todas las organizaciones sin fines de lucro, que cubre cualquier año desde 2018. Los medios locales informaron que un banco lo está demandando. Su sitio web desapareció y el número de teléfono que incluyó en su documentación del IRS de 2018 ya no funciona. Incluso la persona que corta el césped de las propiedades vacantes de Make It Right dijo a los periodistas que la organización sin fines de lucro le debe dinero. Make It Right, a su vez, está demandando a varios ex ejecutivos y a su arquitecto principal por supuesta mala gestión.

The Conversation US también intentó comunicarse con Make It Right Foundation por teléfono y correo electrónico y no tuvo éxito. Make It Right descontinuó un desarrollo de viviendas asequibles similar que estaba en proceso en Kansas City, dejando lotes vacíos en el limbo. La organización sin fines de lucro también participó en proyectos en Montana, donde surgieron otros problemas legales, y Nueva Jersey.

La Fundación Make It Right se mudó de sus oficinas en Magazine Street en Nueva Orleans en diciembre de 2021 Judith Keller , CC BY-SA

¿Quién paga al final?

Debido a que una de las propiedades abandonadas se está convirtiendo en un peligro para la seguridad, la ciudad está tomando medidas para apoderarse de ella. Las presentaciones del IRS de 2018 de Make It Right indican que para entonces estaba gastando más en servicios legales que en construcción y mantenimiento.

Esto refleja las experiencias de los residentes, quienes no vieron evidencia del compromiso de la organización con su comunidad durante años. Muchos están comenzando a pagar las reparaciones de su propio bolsillo en lugar de esperar a que el constructor sin fines de lucro resuelva los problemas causados por su construcción de mala calidad.

“Hice la mayor parte del trabajo yo mismo”, me dijo Mario. “Las tejas del techo del porche se estaban cayendo y la madera se estaba pudriendo, así que simplemente la reemplacé, lentamente, para que pudiéramos pagarlo”.

A pesar de sus experiencias, algunos residentes dijeron que todavía creen que el fundador de Make It Right tenía buenas intenciones. “No culpo a Brad Pitt”, dijo David, otro residente. “Tuvo la visión de construir casas para personas de bajos ingresos y hacer que la gente regresara a Lower Ninth Ward”.

Si bien los desarrolladores de viviendas sin fines de lucro pueden desempeñar un papel vital en la creación de viviendas asequibles, quedan muchas preguntas con respecto a su responsabilidad en este caso y en otros, en lugares como Chicago y Washington, DC.

Los desarrollos de viviendas mal administrados, incluso cuando se construyen con objetivos elevados, solo agravan las dificultades de las personas de bajos ingresos a las que supuestamente sirven.

Este texto se reproduce de The Conversation bajo licencia Creative Commons.