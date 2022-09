Damián Betular habló de la polémica por los precios de su nueva pastelería

El pasado lunes 29 de agosto, Damián Betular hizo realidad su sueño de abrir su propia pastelería. Ubicada en el barrio de Villa Devoto, Betular Pâtisserie ofrece una selección de preparaciones tanto dulces como salados al mejor estilo francés. Sin embargo, no solo llamaron la atención la estética del lugar, la decoración y la comida, sino también los precios. Ahora, el jurado de MasterChef Celebrity Argentina habló con Intrusos (América) y se refirió a la polémica sobre el valor de sus productos.

Desde que Betular abrió su local ubicado en Mercedes 3900 (esquina Asunción), cientos de personas hicieron largas horas de fila para degustar alguna de las especialidades de la casa y compartieron la experiencia a través de fotos y videos en redes sociales. No obstante, una de las cuestiones que más revuelo generó fue la de cuánto cuesta probar los famosos macarons o alguna de sus tortas.

La pastelería está ubicada en el barrio de Villa Devoto y atiende todos los días de 9 a 20 (Foto: Instagram @betular.patisserie)

La pastelería tiene una amplia oferta para todo tipo de paladar. Los icónicos macarons vienen en 12 sabores distintos y se venden a $390 la unidad, la caja de 6 a $2200, la de 12 a $4400 y la de 24 a $8800. También ofrecen tortas enteras a $8500 o $9500 dependiendo del sabor y a $1100 cada petit gateaux (mini tortas). Además, ofrecen medialunas, panes, alfajores, chocolates y opciones saladas.

Durante la entrevista que dio al programa que conduce Florencia de la V, el pastelero habló sobre la felicidad de tener su propia pastelería, la respuesta de la gente y también del valor que tienen los productos que ofrecen, tema que generó mucho revuelo. “Ajustamos mucho los números para poder hacer un producto que no sea caro. Lamentablemente, el costo del packaging, la harina de almendras, el chocolate importado, todo…”, sostuvo.

Damián Betular se refirió a los precios de su nueva pastelería

En la misma línea, el jurado de Bake Off agregó: “Tratamos de hacer los precios lo más accesible que pudimos con la elegancia del packaging. Logramos hacerlo y si no podés comprar una caja de seis macarrones, por lo menos podés comprar una unidad y llevarte y probarlo y comerlo, tanto acá o para llevar”. A su vez, dijo que los macarons y petit gateaux son los dulces más pedidos por los clientes, aunque aseguró que lo que hay, se llevan: “Es increíble la devolución del producto”.

En cuanto a cómo maneja la economía de su nuevo espacio, indicó que tienen un grupo de administración y comentó: “A veces los precios cambian en menos de una semana. Es muy difícil. Nosotros tenemos lácteos, harina, semillas, frutos secos... Toda la pastelería es cara de por sí. Además del personal, luz, gas... pero se verá en unos meses cómo nos está yendo y donde habrá que afinar”.

En el menú se pueden encontrar tanto opciones dulces como saladas (Foto: Instagram @betular.patisserie)

Además, durante la entrevista, también reflexionó sobre el largo viaje que tuvo -con una pandemia en el medio y varias fluctuaciones económicas- hasta poder abrir su propia pastelería. “Para mí es un sueño venir del interior, empezar a trabajar. Parece un poco cliché, pero es la verdad”, sostuvo y reveló que siente que este es el momento justo: “Este año cumplo 40 y es el momento de empezar a disfrutar y a cosechar todos estos 20 años que he trabajado yo y un montón de gente que me viene acompañando al día de hoy”

A su vez, contó que en el local trabajan 55 personas, entre ellos Julia Debicki, participante de la primera temporada de Bake Off. Damián comentó que un día ella dijo que iba a trabajar para él y sería su jefa de pastelería, lo cual cuatro años después terminó sucediendo. “Acá está, al frente, batalla junto conmigo y con un montón de gente con la que le estamos dando batalla y haciendo macaron tras macaron, para poder no tener tanto sold out. Estamos cerrando una hora antes porque es increíble la cantidad de gente que está viniendo”, remarcó.