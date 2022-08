Moria Casán apuntó contra Susana Giménez: “Hace 40 años que me comparan con la albina charrúa”

Moria Casán explotó luego de las nuevas comparaciones que los periodistas suelen hacerle con Susana Giménez, a quien ahora calificó como una “albina, ahora charrúa”. Todo empezó la semana pasada, cuando en LAM le consultaron sobre el presente laboral de la diva en Punta del Este, donde presenta la comedia Piel de Judas.

“Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”, dijo sin querer entrar en mayores detalles. Tras escuchar esas declaraciones, el equipo del ciclo argentino A la Tarde se contactó con ella para preguntarle cómo estaba el vínculo con la diva. “El level (nivel) de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas”, escribió a través de un mensaje enviado por WhatsApp.

“Son notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ni esencia ni en conceptos ni en nada”, agregó Moria. “Después de 40 años que me sigan comparando con la albina, ahora charrúa ni siquiera me enoja, pero tengo una vida plena, hermosa”, sostuvo.

“Siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos personales, que ya tienen más de 50 años”, cerró.

Cuándo comenzó el enfrentamiento entre las divas

Se sabe que, a largo de los años, ambas presumieron una de las amistades más admirables del mundo del espectáculo, o al menos eso aparentaban. Inevitablemente, protagonizaron algunos roces, pero siempre pudieron retomar el vínculo. Sin embargo, en el último tiempo atraviesan uno de sus momentos más duros.

En el mundo de las estrellas nunca se sabe que es real y que es puro show y, después de tantos años de trabajo juntas, parecería que las divas dejaron a relucir la esencia real de su relación. En diciembre del 2021, quien tiró la primera piedra fue Giménez quien, durante una charla con el móvil de Intrusos (América), acusó a la One de ser una “opinóloga”.

Moria, quien se caracteriza por su lengua filosa y las pocas pulgas, tardó en contestar únicamente porque se encontraba de viaje en Estados Unidos junto a Marley. Pero, apenas puso un pie en el país, fueron los mismos Intrusos quienes fueron a buscarla para informarle y saber qué tenía para decir.

“Estuvieron hablando de vos acá en Argentina”, la chicaneó el movilero, para después revelarle con detalles todo lo que había dicho la conductora de Telefe. Irónica y nunca tomándose nada en serio, contestó entre risas: “Argenzuela, oxigenada. Argen-Su que vive en Punta Argent”.

Yendo a la yugular, apuntó y disparó nuevamente: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente pocas”. En cuanto a su título de opinóloga, la actriz dejó las cosas bien en claro. “Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (los medios). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna, los que me hacen opinólogos son el público”, manifestó. Y, en un intento de despedirse, agregó un saludo especial para su más reciente rival: “¡Argenzuela oxigenada! Un besito”.