Romina “Momi” Giardina trabajó en sus inicios con Susana Giménez y pudo ver el detrás de cámaras que compartía el elenco con el equipo de producción y la conductora. Esta semana, la bailarina reveló un fuerte dato acerca de las condiciones que la icónica actriz requeriría para sus contrataciones y sorprendió a todos.

En diálogo con Migue Granados en Playroom (ESPN), Momi Giardina contó un peculiar detalle que la célebre actriz tendría como requisito cuando trabajó como bailarina en su show y recordó una anécdota que vivió. “Preguntale qué pasó cuando le pisó el vestido a Susana Giménez”, leyó el conductor del programa, en referencia a la también productora.

Al instante, Giardina relató el episodio que vivió años atrás junto a la diva. “Ella dijo: ‘¿Quién fue?’”, expresó, mientras trató de imitar a la conductora. “¿Tipo simpática, pero mafiosa?”, consultó Granados, que recibió una respuesta afirmativa de la bailarina.

“Fue como raro. Pero el problema no es Susana, sino su séquito, todos los que están alrededor de ella”, puntualizó. Y continuó: “Como yo no era de las mejores bailarinas, el resto me miró como diciendo: ‘Es obvio que fue Momi’. Fue en un videoclip de ella”.

Momi Giardina reveló una condición que implementaría Susana Giménez

Posteriormente, reveló un dato sorpresivo acerca de las condiciones que implementaría Susana Giménez en sus shows. “Esto es un secreto, queda entre nosotros”, advirtió, ante la mirada atenta de Migue Granados. Y disparó: “Susana no quiere bailarinas rubias, siempre morochas”. “¿Es verdad? ¿Para ser la única rubia?”, manifestó asombrado el conductor. “Sí. Es buen dato”, concluyó Momi.

En tanto, Marcelo Tinelli confirmó que Momi Giardina participará en el Bailando 2023 (América TV), a través de una consulta de uno de sus seguidores en sus Stories de Instagram. “Me pone súper feliz que esté bailando con su hija”, señaló el conductor.

Momi Giardina respondió tajante si tuvo un romance o no con Marcelo Tinelli

Momi Giardina fue bailarina durante varios años en Showmatch (eltrece), ciclo que condujo Marcelo Tinelli, y, posteriormente, se rumoreó que habría un romance entre ambos. Hace dos semanas, la productora asistió como invitada a Podemos Hablar (PH, Telefe), donde Andy Kusnetzoff le consultó por este posible vínculo y respondió tajante.

En uno de los fragmentos del programa, los invitados abordaron el tema de los celos en las relaciones. “Yo no soy tan enferma de los celos”, señaló Giardina. Y aclaró: “En un momento lo fui, pero a medida que uno va creciendo, vas diciendo ‘soltá’”.

A raíz de los rumores que vincularon a la bailarina con Marcelo Tinelli, Kusnetzoff disparó: “Y ahora que estás de novia con un conductor...”. Pero la humorista no dejó que terminara la pregunta y lo interrumpió. “No estoy de novia, ¿con quién estoy de novia?”, exclamó.

Para quitar un poco de tensión al momento, Giardina dijo, en tono de broma: “Estoy sola, abandonada, con el corazón roto”. Pero, sin darse por vencido, el conductor le consultó quién la rompió el corazón. “Estuve en pareja unos 15 años y hace un año y cuatro meses que estoy sola. Y no estoy de novia con...”, señaló. “Con Tinelli”, completó Andy, para que la bailarina cerrara, entre risas: “Huevadas”.