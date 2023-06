Tamara Báez presentó a su nueva pareja: quién es Gonzalo Escudero, el futbolista que arrasa en Italia

escuchar

Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, y Tamara Báez, confirmaron su separación en septiembre de 2022. Posteriormente, se vinculó al cantante de “Cumbia 420″ con Wanda Nara, con quien apareció en reiteradas ocasiones en público y compartieron instantáneas y videos a través de las redes sociales. En las últimas horas, los padres de Jamaica blanquearon las relaciones que iniciaron por separado, prácticamente al mismo tiempo, a través de Instagram: de quiénes se trata.

“Qué año difícil, este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole”, señaló la influencer a través de su cuenta de Instagram, luego de dos meses de la separación del papá de su hija, Jamaica. Y siguió: “Acá estoy, manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices. Sin que nadie nos dé nada”.

En las últimas horas, Báez compartió en su perfil unas stories junto a un joven, mientras se mostraban en actitud romántica. Así, la influencer blanquearía su relación con su nueva pareja: Gonzalo Escudero, a quien etiquetó en la publicación.

Se trata de un joven que nació en Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires, en 1996. El argentino se desempeñó en el sector juvenil de Lanús, club de la Serie A, y, posteriormente, pasó a Brown de Adrogué en la Serie B. Su pasión por el fútbol continuó cuando realizó su debut en Talleres de Escalada.

Gonzalo Escudero formó una trayectoria futbolística en Italia https://www.sondriocalcio.it/

Más adelante, construyó una trayectoria futbolística en Italia, donde actualmente juega en la categoría D. En el país europeo, pasó por tres años por Palestrina y por un año en US Arce, y ganó los torneos de Promozione y Eccellenza.

Tamara Báez blanqueó su relación con Escudero este miércoles y, pocas horas después, L-Gante compartió una instantánea en su cuenta de Instagram junto a una joven con quien no se lo había visto anteriormente. Se trató de Macarena Bustamante, quien posee más de 118 mil seguidores en su perfil y se desempeña como modelo.

Así lo comunicaron en Desayuno Americano (América) este jueves, donde compartieron el inédito comentario de una usuaria de la red social al advertir que tanto Báez como el artista presentaron en sus perfiles a sus nuevas parejas casi al mismo tiempo: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”.

Por qué L-Gante y Wanda Nara cortaron su relación

Dos meses después de que L-Gante anunciara su separación con Tamara Báez, se lo vinculó de manera amorosa con Wanda Nara. La mediática se situaba en el centro de la polémica por el escándalo conocido como el Wanda Gate, entre su expareja Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez. Posteriormente, esa supuesta relación entre ambos terminó y Yanina Latorre reveló los motivos que llevarían al fin.

Yanina Latorre explicó los motivos de la separación de la supuesta relación entre Wanda Nara y L-Gante

“El romance fue de verdad y fue relación... Yo pensé que había sido sexual, pero me dijeron que no, que cuando ella vino acá y decidió quedarse en Buenos Aires y empezar a laburar, ya venía a los tiros con Icardi”, contó la panelista. En tanto, señaló que la mediática no obtuvo apoyos en su nuevo vínculo y por eso decidió ponerle fin: “Ella puso todo en la balanza y se dio cuenta de que, si tenía todo en contra, las condiciones no estaban dadas para seguir y retomó con Mauro”.

