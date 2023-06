Un ex Gran Hermano encontró una desagradable sorpresa en su casa y al revisar las cámaras se quedó sin palabras

escuchar

Las cámaras de seguridad pueden resultar una herramienta eficaz para el constante monitoreo del hogar, pero también pueden convertirse en el factor sorpresa al registrar extrañas apariciones cuando no hay nadie en casa. Esto fue lo que vivió Pablo Heredia, exparticipante de Gran Hermano, quien vivió una desagradable irrupción en el momento en que salió de su propiedad y al ver las grabaciones del momento se quedó sin palabras.

“Tenía un día normal”, dice Pablo Heredia en un video que compartió en TikTok, red social que utiliza con frecuencia para mostrar con divertidos clips algunos momentos de su día a día. En esta ocasión, decidió apelar a un tono humorístico para relatar la insólita situación que atravesó. Tal como lo relata, vivía una jornada rutinaria y al momento de llegar a su casa - no mencionó en qué barrio porteño vive- dio un giro inesperado que lo llevó a un gran aprendizaje: siempre cerrar todas las puertas.

Pablo Heredia estuvo en Gran Hermano de 2001, fue galán de telenovelas juveniles y triunfó en Perú Gentileza Pablo Heredia

“Abro la puerta de mi casa, salgo a caminar, hago unos pasitos. Me meto en un local de al lado a comprar unos pancitos, dejo la puerta abierta (de la casa). Es un barrio bueno. Nunca dejen la puerta abierta”, advierte el también actor, aun sin salir del asombro. Luego mostró el registro de dos cámaras de seguridad, una ubicada en la vereda de su hogar y otra en el hall de entrada.

En las imágenes del exterior se distingue claramente como un hombre ve la puerta abierta y al asegurarse de que no había nadie ingresa y toma un diario que se encontraba en el suelo. La segunda cámara muestra el interior del hogar. “No le importa nada y dice: ‘Baño por acá no hay. Bueno, le dejo un regalito a esta gente’. Y si, y bueno”, relata el hombre con un tono humorístico, aunque también indignado.

“Se hecho un c...en la puerta de mi casa. Lo quiero matar”, describió Heredia al momento que la cámara capta el momento en el que el intruso hace sus necesidades en el hall. “Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con eso en mi casa. Perdón me estoy descargando”, comentó, indignado.

Pablo Heredia mostró la desagradable sorpresa que se encontró en su casa

Ya al final del video, Heredia sigue sin salir de la sorpresa al ver la reacción del hombre, que con absoluta tranquilidad sale de la propiedad, como si nada hubiese pasado.

El video se viralizó rápidamente en TikTok con más de 60 mil “Me gusta” y luego se replicó en Twitter, y la repercusión fue inmediata. “Creo que me sorprende más que haya dejado la puerta abierta que lo que hizo el muchacho”; “No lo puedo creer”; “Me quedé impactada, le sale así como si nada”; “Yo creí que era un regalito de un admirador” y “Capaz te trae suerte”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

