Tamara Bella se accidentó en la autopista Panamericana con su bebé recién nacida: “Fue horrible”

escuchar

En las últimas horas, Tamara Bella tuvo un accidente automovilístico en la autopista Panamericana. Junto a ella, iban sus dos hijas Renata y Bruna, quien nació en junio de este año. El incidente vial se produjo cuando el auto que manejaba la conductora se encontraba detenido, debido al tránsito pesado que existía en la zona. De repente, según su testimonio, otro vehículo la embistió desde atrás y le provocó lesiones menores tanto a ella como a las niñas.

Esta situación, que no pasó a mayores, fue informada por Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live (en las redes sociales de radio Mitre), un segmento que sale al aire de lunes a viernes a las 17 horas. “Quiero empezar el programa con una fea noticia, se accidentó Tamara Bella con sus hijas, pero están bien de salud”, explicó a modo de advertencia sobre el incidente vial que tuvo la modelo.

Se accidentó Tamara Bella en Panamericana

A raíz de esta noticia, Etchegoyen se encargó de pasar al aire un audio que le mandó Bella, donde contó cómo fue el accidente: “Estábamos volviendo el viernes por Panamericana de la pediatra y del control de mi bebé, veníamos a paso de hombre en hora pico y en un momento, estábamos las tres sentadas con cinturón de seguridad y alguien me choca de atrás con todo”, manifestó, compungida por la salud de sus dos hijas.

En esa misma línea, la modelo continuó explicando detalles del accidente vial que le provocó la destrucción de la parte trasera de su coche: “Renata sufrió un latigazo, con rectificación de cervicales, ahora tiene que hacer un tratamiento con un kinesiólogo en el cuello, que incluye medicamentos y es una situación horrible. A mí me golpeó un poco la espalda y la bebé está bien porque estaba en su huevito”, detalló.

Tamara Bella compartió las primeras imágenes de su segunda hija Instagram: tamibellatb

Acto seguido, Tamara explicó la versión de la persona que chocó contra su vehículo y le provocó un daño que le llevará varios días para poder solucionarlo con el seguro. “Fue horrible. La señora se bajó del auto y me dijo que se encandiló con el sol. Vamos a ver si fue cierto eso, la verdad es que venía igual que yo y a mí no me estaba encandilando el sol. Me rompió toda la parte de atrás del auto, la rueda, ahí estoy viendo como soluciono todo, la pasé mal”, completó.

Por último, pese a haber sido protagonista de una circunstancia desafortunada en una de las principales arterias que une la ciudad de Buenos Aires con la Provincia, Tamara decidió ver el vaso medio lleno al asegurar que ni ella ni sus hijas sufrieron lesiones graves y, además, remarcó la importancia de seguir las normas de seguridad al resaltar que el haber tenido el cinturón de seguridad sirvió para preservar su vida y la de sus hijas al momento de la colisión: “Rescato que podría haber sido peor el asunto. Quiero destacar la importancia de llevar el cinturón de seguridad y que los bebés vayan en los huevitos con el cinto”, cerró.

LA NACION