Tamara Paganini en Gran Hermano: de los “videos prohibidos” al juicio que le realizó al reality y su dolor más profundo

“Regresa a su casa, Tamara Paganini”, anunció Santiago del Moro apenas pasadas las 23 y ahí, de punta en blanco, brillos y un peluche ingresó al estudio una de las participantes más famosas de la historia del programa, esta vez en reemplazo de Mavinga. “La casa es mía y todos los demás son ocupas”, sentenció muy segura de su vuelta. Más allá de lo icónico que es su nombre para el reality, su aparición parecía impensada ya que en más de una ocasión quien supo ser finalista en la primera edición se refirió al daño que le hizo el programa, pero también la exposición. Incluso estuvo en litigio con Telefe más de una década.

Con la canción “Te quiero así”, de Chichí Peralta y con todos los “hermanitos” esperándola en el jardín. Yanina Zilli fue la primera en saludarla con un abrazo. Luego le siguieron los ex Gran Hermano Solange y Emanuel. Eduardo Correa, quien estuvo en el juego dos años después que ella, fue uno de los más efusivos y luego le siguió el resto de los participantes, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido en 2001 cuando ella estuvo en ese mismo lugar.

Un experimento

Por aquel entonces, todo era experimental, nunca había habido un reality de este estilo en la Argentina. Los participantes suponían que serían vistos por millones de personas, pero no especulaban con el afuera. Muchos de ellos fueron al casting por la experiencia o para contar su historia de vida; ella, en cambio, fue para acompañar a su pareja, pero nunca imaginó no solo que quedaría elegida, sino la repercusión que vendría después. Y tras su paso por la casa más famosa de la TV, la fama tocó a su puerta de forma abrupta y ya le fue imposible escapar. Sin embargo, Paganini, en más de una oportunidad, aseguró que no había ido al programa conducido por Soledad Silveyra para hacer carrera en los medios y trató de huir lo más que pudo de las cámaras.

“Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá y hermanos. Y muy diferente a eso había 3000 personas, remeras con las caras de nosotros... Se me escapó un chorrito de pis”, confesó la ex GH sobre la noche que salió de la casa en junio de 2001. Solo le bastaron unos segundos para darse cuenta de la repercusión del reality. En aquella primera edición ella obtuvo el puesto número dos, atrás de ella quedaron Daniela Ballester y Gastón Trezeguet. El primer lugar lo obtuvo Marcelo Corazza. Además, en diálogo con elnueve recordó que económicamente, no le sirvió el juego: “Gané 39 mil pesos. Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en 2001, imaginate cómo les fue. La plata de GH desapareció así....”.

Los 112 días de Tamara Paganini en Gran Hermano

“Te lo explico y no se va a poder entender”, decía apenas minutos después de abandonar la casa Paganini en diálogo con Silveyra ante la pregunta de qué enseñanza se llevaba. La “hermanita” estaba feliz, shockeada, triste, alegre, todo a la vez y no tenía palabras para hablar. En épocas donde no había redes sociales, los buscadores recién comenzaban a utilizarse por los usuarios de a pie y aún faltaban años para que googlear se convirtiera en un verbo aceptado por la RAE, se filtraron videos prohibidos de la “India” —tal era su apodo— bailando en el caño en un boliche y hasta con el Potro Rodrigo. “Ahora le vas a bailar al mundo”, le decía la conductora en ese momento, más inocente que irónicamente.

El día después: fama explosiva y batalla judicial

Hace cuatro años, en diálogo con Ángel de Brito en LAM, confesó su desencanto con las luces y la fama: “En ese momento no había ni siquiera teléfono con cámara, yo estaba aprendiendo lo que era un mail, no había información. No esperábamos ni locos todo lo que nos pasó. No podía entender que la gente me corriera por la calle, que tuvieran una remera con mi cara. La gente te ama o te odia, pero en ese momento el hater te escupía literalmente en la calle". Y agregaba “Me tenía que vestir de hombre para salir. Usaba gorrito y barba postiza. Me ponía faja y caminaba a lo chabón para que no me miren ni siquiera como mujer”.

Luego decidió “escapar”: “Me fui a vivir a Córdoba, pensé que irme de los medios con tanta gente que quiere ser famosa iba a ser más fácil, pero me convertí en figurita difícil y me buscaban un montón”. Al tiempo, ya con un nombre y fandom volvió, no por gusto sino por necesidad: “No tenía para comer. Entonces hacía una foto en Paparazzi y me llamaban de boliches. Recién ahora estoy sanando. Me llevó 20 años y todo este tiempo de terapia en terapia”.

A 25 años del primer Gran Hermano: Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet el día de la final de 2001 donde se conoció al ganador Captura de video

En 2024 en el ciclo Entrometidos develó que había iniciado acciones legales contra Telefe y la productora del ciclo que la hizo conocida. “Llegamos a un acuerdo. No terminó el juicio, no llegó a instancias de... Ya después de 13 años dije: ‘Bueno, sí, arreglemos, dale, vení’. En realidad yo no estaba pidiendo resarcimiento, pero mi abogada me decía que la única manera de resarcimiento tiene que ser económica porque el tiempo atrás no puede volver. Yo decía: ‘No quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente en la tele’”. Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a recurrir a la Justicia, dijo que fue por “todas las ediciones maliciosas” y cómo la habían dejado parada frente al público.

Un ingreso polémico

En diálogo con Intrusos Ana Roselfeld, quien llevó adelante la causa en representación de la bailarina, contó que su clienta le había consultado si podía aceptar sumarse nuevamente al reality y ella le dijo que sí. Además, la letrada confirmó que hoy por hoy, Paganini solo está en juicio contra la psicóloga de Gran Hermano.

Quien no se mostró para nada contento con el actual ingreso de su excompañera de reality fue Gastón Trezeguet. “¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano, digo, sería lo más justo, ¿no?”, arremetió a través de X, quien hoy es panelista de El Debate y productor del ciclo.

El momento más doloroso

Tamara Paganini habló con LA NACION sobre el duro trance que atravesó al quedar embarazada Diego Spivacow / AFV

Hace unos meses en sus redes sociales había contado sobre su presente: “Mi cuenta de TikTok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata. Desde hace ya más o menos 8 años, estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”. En más de una oportunidad se había referido a lo costoso que era conseguir “un trabajo normal” después de pasar por el programa.

Sin dudas, el momento más difícil de su vida fue hace una década cuando sus mellizos recién nacidos fallecieron. “Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido con inseminación, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado: un varón y una nena. A los dos meses, me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir. Viví todos esos meses sabiendo que se iba a morir. Él, Vitorio, pateaba y todo, pero solo podía vivir estando dentro de mí. Y con Donatella sucedió que tuve picos de presión que te oprimen el cordón umbilical. Entonces, no recibía suficiente alimento y no se le desarrollaron del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7″.

Luego, en diálogo con Carmen Barbieri y entre lágrimas, agregó: “La nena nació bien, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue. El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que... se fue. Muy duro. Y lo cuento por arriba, si te cuento los detalles de esos diez días...”.