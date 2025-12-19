Quién es Tamara Bianchi, la joven con la que Chano Charpentier confirmó que está de novio

A los 44 años, Santiago “Chano” Moreno Charpentier vive un muy buen presente. Acaba de lanzar El regreso, el nuevo disco de Tan Biónica, y el próximo año volverá a los escenarios con la banda. Pero hay algo más: su corazón también está muy contento. Durante una entrevista -la primera en muchos años- con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), el cantante reveló que está de novio con una joven de extremo bajo perfil. La definió como el amor de su vida y la persona que lo salvó en su momento más difícil. ¿Cómo se llama? Tamara Bianchi.

“¿Estás en pareja actualmente?“, le preguntó Pergolini y él no lo dudó: ”Estoy en pareja, muy feliz". Comentó que están juntos desde hace tres o cuatro años, pero no tienen planes de casamiento porque no son de ese estilo. “Estoy enamorado, pero no me pasó más eso de del ‘amor adolescente’, de las mariposas en la panza. Para mí eso es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otro momento. Yo ahora fui construyendo un amor con esta persona, que se llama Tami, y es una persona que me hace muy feliz“, reflexionó.

Chano estuvo en Otro día perdido y tuvo un mano a mano con Mario Pergolini (Foto: Instagram @chanotb)

Charpentier se animó a hablar a corazón abierto sobre esta relación, pero siempre preservando la intimidad que construyeron como pareja desde el primer momento. “Salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar. Yo siento que Dios me la puso ahí. Es ella. Al principio sentí que era la persona que me puso el destino. No es que yo me enamoré perdidamente y dije: ‘Esta es la mujer de mi vida’. No, sentí que alguien la puso ahí. Empecé a conocerla, a quererla y darme cuenta de la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida“, reconoció. Su honestidad y su declaración de amor hicieron que en el estudio se hicieran eco los aplausos.

Chano Charpentier reveló que está en pareja con Tamara Bianchi foto: Marcelo Rodríguez

El músico remarcó que su pareja tiene un bajo perfil y que nadie le conoce la cara porque ellos así lo decidieron. Explicó que preservar su intimidad fue algo que aprendió con los años, puesto que tuvo varias parejas mediáticas. Cabe recordar que en el pasado tuvo romances con Juana Viale, Celeste Cid y Militta Bora. Además, remarcó que ninguno de los dos siente la necesidad de tener intercambios públicos en las redes para evidenciar su relación. “Con ella no pasa nada de eso. No le importa nada de eso, no quiere tener un protagonismo de nada”, enfatizó.

En enero de 2023, Charpentier y Bianchi fueron vistos juntos en Uruguay foto: Marcelo Rodríguez

Se sabe muy poco sobre Tamara Bianchi. Tal y como dijo el cantante, tiene un perfil extremadamente bajo y su vida transcurre lejos del ojo público. En enero de 2023, la revista ¡Hola! Argentina los encontró juntos en un día de playa en José Ignacio, en Uruguay. Las cámaras los captaron mientras paseaban juntos, se relajaban frente al mar y disfrutaban de su mutua compañía. Sin embargo, a pesar de su cercanía, en aquel entonces desde el entorno de él advirtieron que seguía soltero. No obstante, las nuevas revelaciones del músico dieron cuenta de que, en aquel momento, ya estaban de novios.