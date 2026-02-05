Enamorados y sin ocultarse: las fotos de Chano Charpentier con su novia en Punta del Este

Chano Moreno Charpentier eligió Punta del Este para tomarse un respiro y disfrutar de sus vacaciones junto al mar. En sus días de playa, el músico fue fotografiado junto a su novia, Tamara Bianchi, con quien comparte una relación desde hace varios años.

Lejos de la cargada agenda que marcó su último año, el cantante se instaló en José Ignacio y las imágenes lo muestran distendido, caminando relajado y compartiendo momentos en contacto con la naturaleza junto a su pareja.

Las fotos despertaron curiosidad, ya que serían de las primeras postales públicas de ambos desde que el artista decidió blanquear su vínculo amoroso. Hasta ahora, tanto él como Bianchi habían elegido mantener un bajo perfil en lo referente a su intimidad.

Chano Charpentier y su novia, Tami Bianchi, disfrutaron de un almuerzo en un reconocido restaurante de José Ignacio GROSBY GROUP

Durante la jornada de playa, el músico y su novia compartieron un almuerzo en uno de los restaurantes más tradicionales de José Ignacio y se los pudo ver conversando durante la comida. Después, caminaron juntos por el balneario tomados de la mano.

Para la ocasión, el líder de Tan Biónica optó por un look bien veraniego, con traje de baño, chaleco tejido, gorro playero y anteojos negros. La joven, por su parte, eligió para el día una remera blanca de encaje y short de jean, que también acompañó con anteojos de sol.

La pareja, en un momento de relax y conversación GROSBY GROUP

A diferencia de vínculos anteriores, esta historia de amor se construyó lejos de los flashes y la exposición en las redes sociales y fue el propio Charpentier quien habló por primera vez de la relación hace unos meses, durante un mano a mano con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido (eltrece).

En esa conversación, el músico confirmó el noviazgo y no dudó en reconocer que vivía un gran momento cuando el conductor le preguntó por su presente sentimental. “Estoy en pareja, muy feliz”, aseguró. Además, contó que están juntos desde hace “tres o cuatro años”, y aclaró, sin embargo, que no tenían planes de casamiento, aunque disfrutan de la mutua compañía.

“Estoy enamorado, pero no me pasó más eso del ‘amor adolescente’, de las mariposas en la panza”, reflexionó el artista. Y agregó: “Yo ahora fui construyendo un amor con esta persona, que se llama Tami, y es una persona que me hace muy feliz”.

“Salvó mi vida”

Chano reveló que está felizmente en pareja

El cantante también habló del rol fundamental que tuvo Bianchi en su vida y, especialmente, durante la delicada etapa que atravesó años atrás a causa de sus problemas de adicciones. “Salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar”, confesó. Visiblemente conmovido, también reveló: “Yo siento que Dios me la puso ahí. Es ella. No es que yo me enamoré perdidamente y dije: ‘Esta es la mujer de mi vida’. No. Sentí que alguien la puso ahí. Empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta de la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida”, expresó.

El músico remarcó, además, que su pareja no busca exposición y que no se dio a conocer antes por decisión de ambos. “Con ella no pasa nada de eso. No le importa nada de eso, no quiere tener un protagonismo de nada”, explicó en diálogo con el conductor para dar cuenta del bajo perfil de la joven.

En la charla con Pergolini, Charpentier contó con sinceridad sobre sus adicciones. “Nadie me dijo todo el daño que iba a provocar”, reconoció en una frase que sintetizó el aprendizaje que le dejó ese proceso personal.

Chano se sinceró sobre sus adicciones

Además, el artista destacó el valor que le da al afecto recibido. “Valoro mucho que la gente me quiera. No solo se me acercan fans de Tan Biónica, sino personas que me dicen: ‘Che, qué bueno que estés bien, hace tiempo que te vemos bien’”.

El músico remarcó que ese interés va más allá de la música. “Se preocupan por ver cómo estoy, me preguntan por mí, por mi familia”, dijo. Sumado a ello, reveló cuáles fueron sus reflexiones posteriores a los períodos más delicados. “Empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa, porque, cuando empecé a probar sustancias y cosas así, nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. No me dijo: ‘Che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso. Después, obviamente, lo terminé haciendo”, se sinceró.