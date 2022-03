Taquilla: Todavía sin números oficiales, el fin de semana XXL le devolvió al teatro todo su esplendor

Con marzo ya encima, las clases comenzadas en todos los puntos del país, las sesiones empezadas en todos los distritos, el clima parece indicar que el verano se termina y no hay que esperar hasta el 21 de marzo con la llegada del otoño. La temporada veraniega llega a su fin y con él una serie de balances sobre lo que pasó en estos meses estivales se impone necesaria. Es que enero empezó muy dubitativo y todo daba para pensar que los meses venideros serían complicados. Pero no, en el mundo teatral eso no sucedió. Pasada aquella ola de contagios producto de la variante Ómicron que obligó a muchos espectáculos directamente a frenar sus funciones porque dentro de sus elencos los casos aumentaban día a día, la segunda parte del mes empezó a echar calma y terminó febrero con el fin de semana extra largo de carnaval con números auspiciosos, cartelitos de localidades agotadas incluso en obras que venían remando semana a semana, y entonces todo parece indicar que el teatro está más vivo que nunca y que el público acompaña con su presencia cuando las condiciones epidemiológicas y sanitarias mejoran.

“El bimestre enero y febrero terminó mejor que cómo empezó teatralmente hablando en todo el país” , asegura el productor Carlos Rottemberg haciendo una retrospectiva de lo que sucedió en estos meses plagados de incertidumbres. Incluso él mismo, el 4 de enero, en un comunicado publicado en sus propias redes aseguró que “cerramos porque queremos seguir abiertos”. Este aparente oxímoron tenía su explicación: el cuidado. El teatro trabaja, como le gusta decir al productor, con materia prima humana y no con mercancías, “el cumplimiento del protocolo dispuesto para nuestra tarea resultaría garantía extra para las audiencias. No solo se cuida al público sino también a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante los espectáculos. Por eso ante un caso positivo en testeos preventivos se extreman las medidas, llegando incluso a aislar a un equipo artístico cuando el no deseado resultado se confirma”. Pero las cosas mejoraron y un mes después, en otro comunicado –estos que ya funcionan como una especie de bitácora de las consecuencias que va dejando la pandemia– expresó: “Más compañías volvieron en la última semana de enero a los escenarios que las que se detuvieron por tener que cumplir el aislamiento. Eso quedó reflejado en una mayor cantidad de funciones y por ende en más localidades vendidas a medida que el mes avanzó, lo cual permite inferir un mejor plafón de asistencia para el segundo mes del año que está comenzando. Apostamos a eso”. Concluía Rottemberg.

Ahora el balance puede hacerse de forma general con miras a Semana Santa y sacar algunas conclusiones. La más importante: el público sigue acompañando a la actividad teatral conforme la realidad epidemiológica acompañe. En Mar del Plata, el ranking de recaudación del verano 2022 según los datos difundidos por la asociación que nuclea a los teatros comerciales, terminó teniendo a Martín Bossi Comedy Tour en primer lugar, podio que Una semana nada más, el espectáculo que protagonizaban Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, que desafortunadamente por un accidente doméstico de Accardi tuvo que suspenderse a las pocas semanas de este ansiado reestreno. Ya había tenido su debut en Buenos Aires con un éxito arrollador y se esperaba lo mismo, lo que trasladó a esta obra al tercer puesto, y Fátima Flórez es camaleónica en segundo lugar. Mientras que el cuarto y quinto quedó ocupado por Dos locas de remate, la obra protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás que durante este verano hizo doblete: funciones en Mar del Plata y en Buenos Aires; y con Vamos a contar mentiras, con Marcelo de Bellis, Laura Novoa y Darío Lopilato.

Adrián Suar, Fátima Florez y Flavio Mendoza despiden felices al verano Archivo

Mientras, en Villa Carlos Paz Stravaganza 10 años, de Flavio Mendoza, rompió récord históricos. Los siguientes lugares fueron ocupados por Una noche en el hotel con Pedro Alfonso; Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, Gordillo, más vivo que nunca, y Los 39 escalones.

En Buenos Aires las cosas cambiaron en medio de la temporada con el ingreso en la cartelera de la obra que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti, Inmaduros. Y el top ten se completó con Los bonobos en segundo lugar, Dos locas de remate, obra que formó parte de los dos ranking tanto en Mar del Plata como en CABA; Desnudos, El equilibrista, Art, Brujas, Ella en mi cabeza, Perdida Mente, Mi madre, mi novia y yo.

Para el cierre de esta edición, AADET todavía recaudaba los números de toda la temporada para poder hacer un estudio comparado sobre este verano respecto de los anteriores: absolutamente pandémico el de 2021, a medias el de 2020 y “normal” el de 2019. Desde AADET aseguran que el panorama es alentador y las conclusiones son buenas. Esta temporada, en la ciudad de Buenos Aires, se superó la cantidad de espectadores promedio por función. Esto quiere decir que este verano en Buenos Aires hubo una mejora notable a partir de la mayor cantidad de espectadores promedio por funciones realizadas. Este indicador da cuenta de la manifestación de confianza de públicos y de la elección notoria de las audiencias a la hora de disfrutar la presencialidad. El regreso de la cartelera potente, se refleja en este resultado.

En Mar del Plata todavía es más contundente: se multiplicó casi por diez respecto al año pasado la recaudación total. Se recuperó muy bien respecto de lo que fue si se toma como parámetro 2019.