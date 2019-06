Teatro literario: cinco obras inspiradas en libros

La literatura y el teatro, más amigos que nunca. Propuestas para disfrutar este dúo con Club LA NACION.

Si bien son más frecuentes los casos en los que la literatura es fuente de inspiración del cine, con el teatro también sucede a menudo. Las distintas disciplinas artísticas dialogan y se nutren la una de la otra. Así es como, algunas veces, una obra de teatro es una adaptación de un best seller; y otras, la dramaturgia está inspirada en una trama literaria. A continuación, algunos ejemplos de libros llevados al teatro, de una forma u otra. Novelas, cuentos, poesía y filosofía: en el escenario, todos los géneros son bienvenidos.

El curioso incidente del perro a medianoche en el Teatro Maipo

Basada en el bestseller homónimo, esta representación promete causar tanto furor como las versiones de Londres y Nueva York

La obra de Simon Stephens está basada en el best seller homónimo de Mark Haddon (novela hermosa si las hay), y causó furor en Londres y Nueva York. En el Maipo no fue menos, y desde abril que viene llenando salas con la producción de The Stage Company y la dirección de Carla Calabrese. Acá, Iñaki Aldao encarna a Christopher, un adolescente con una sensibilidad especial y una visión del mundo muy particular, quien inicia una investigación para encontrar al culpable de la misteriosa muerte del perro de su vecina. Pablo Alarcón y Mela Lenoir forman parte de un elenco impecable, mientras que la puesta en escena -tecnológica y de gran impacto visual- contribuye a contar esta historia conmovedora. Un imperdible para esta temporada, que está todos los viernes, sábados y domingos. Además, agregaron funciones el miércoles 19 y los jueves 20 y 27 de junio.

Dónde: Av. Corrientes 857, San Nicolás

Como si la vida fuese un momento pacífico y estable en Timbre 4

Melina Petriella se sumerge en un viaje de filosofía a partir de un texto de Darío Sztajnszrajber

La dramaturgia de Dardo Dozo es la adaptación del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, de Darío Sztajnszrajber, y busca generar empatía tanto en avezados conocedores de la disciplina como en espectadores que desconocen del tema, a través de una obra en la que una mujer (Maga) inicia un viaje y decide perderse para cuestionar cosas como nunca antes lo ha hecho. Se trata de un personaje entrañable, encarnado por Melina Petriella, que llevará al espectador en este viaje de búsqueda y duda. El unipersonal, con un fuerte condimento filosófico atravesado por el humor, está dirigido por Claudia Kricun y Dardo Dozo y tiene funciones todos los sábados a la noche en Timbre 4.

Dónde: Av. Boedo 640, Almagro

El traje del Emperador en La Mueca

El traje del Emperador se presenta con toda producción los domingos en La Mueca

El espectáculo musical basado en el célebre cuento de Hans Christian Andersen está los domingos de junio y julio en el teatro La Mueca. La obra narra la historia del Emperador de Dinamarca, que está esperando a los hermanos Farabutto para que le confeccionen un traje. Sin embargo, los farsantes Christian y Ander se harán pasar por modistos para infiltrarse en el palacio y ayudar a derrocar al soberano tirano con una revolución. Con la dirección general de Pablo Torres Flores, el musical está lleno de aventura, misterio y romance, por lo que es ideal para disfrutar en familia. Perfecto para un domingo de risas compartido con los más chicos.

Dónde: José A. Cabrera 4255, Palermo

Presente en Timbre 4

Un libro de poemas de Marina Yuszczuk es la gran excusa para este unipersonal sobre maternidad

El libro de poemas Madre soltera, de Marina Yuszczuk, es el puntapié para esta obra. A partir de los textos originales, una actriz intentará poner en palabras, imágenes y canciones su experiencia en la reciente maternidad. Quien se luce en la actuación al dar vida a tan profundos y reflexivos versos es Laura Paredes, que emprende la tarea de protagonizar este unipersonal dirigido por Bárbara Molinari y con dirección musical de Fernanda Zappulla. Una experiencia distinta para vivir en carne propia, los domingos en Timbre 4.

Dónde: Av. Boedo 640, Almagro

Parte de este mundo en Timbre 4

Textos de Raymond Carver inspiran este espectáculo que ya va por su novena temporada

El espectáculo dirigido por Adrián Canale ya va por su novena temporada. Sin una dramaturgia fija, esta obra está inspirada en textos de Raymond Carver y rompe con las estructuras teatrales al invitar a los espectadores a formar parte del espacio escénico. La obra emula una reunión íntima entre amigos en la que se come y bebe de verdad, con una conversación sincera atravesada por cuentos y poemas. En cada función, el público y los actores se reúnen alrededor de una mesa y comparten el universo poético del escritor norteamericano a partir de una nueva selección de su obra, siempre con un actor invitado sorpresa que se une al elenco estable. Programón para los domingos a la tarde.

Dónde: Av. Boedo 640, Almagro

