Mi Pobre Angelito es un clásico del cine navideño. Esta película narra la historia de un niño que, en las Fiestas, es olvidado en su casa cuando su familia —muy numerosa— se va de viaje. Es un largometraje que vincula a los espectadores con el humor y con el sentimiento de la Navidad. Muchos desean verla esta semana y no saben cómo encontrarla online.

Ver Mi Pobre Angelito por streaming en la Navidad 2025: dónde está disponible

Es posible ver Mi Pobre Angelito por streaming. La primera y la segunda parte se pueden encontrar en Disney+. Para poder verla, solo hace falta tener una suscripción en la plataforma.

De qué trata Mi Pobre Angelito

La trama principal sigue a Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un niño de ocho años que, tras un descuido de su numerosa familia durante las vacaciones, queda accidentalmente solo en casa. En la primera entrega (1990), dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, Kevin debe defender su hogar mediante ingeniosas trampas contra Harry y Marv (Joe Pesci y Daniel Stern), una dupla de ladrones que intenta asaltar la propiedad. El reparto principal se completa con John Heard y Catherine O’Hara en el rol de los padres.

Esta producción no solo fue un éxito crítico que alcanzó nominaciones al Oscar y al Globo de Oro, sino que se convirtió en un hito comercial: fue la comedia más taquillera de la historia en EE. UU. hasta 2011 y la película navideña líder en recaudación hasta el año 2000.

En la secuela de 1992, la acción se traslada a Nueva York. En esta ocasión, Kevin se separa de su familia en el aeropuerto y termina en la “Gran Manzana”, donde se hospeda en el Hotel Plaza y recorre puntos emblemáticos como Central Park y el Rockefeller Center. La película es recordada también por el cameo de Donald Trump, quien, como dueño del hotel en aquel momento, condicionó el rodaje a su aparición en pantalla. Aunque la franquicia continuó con cuatro secuelas adicionales entre 1997 y 2021, ninguna logró replicar el impacto cultural ni contó con el elenco original de las primeras dos entregas.

Estas son las 10 películas clásicas para ver en Netflix en Navidad 2025, según la IA

Klaus (2019). "Este film animado, nominado al Oscar, se consolidó como uno de los grandes clásicos modernos de Navidad. Narra la historia de Jesper, un cartero destinado en un pueblo remoto donde descubre a Klaus, un solitario fabricante de juguetes. Su vínculo desencadena una mágica ola de generosidad en la comunidad", afirma la IA.

The Christmas Chronicles (2018). "Protagonizada por Kurt Russell como un Papá Noel poco convencional, esta aventura familiar sigue a dos hermanos en una carrera contrarreloj para salvar la Navidad tras un accidente con el trineo. Su éxito generó una secuela también presente en el catálogo", describe la IA.

Falling for Christmas (2022). "Esta comedia romántica con Lindsay Lohan en su regreso a la pantalla se ha vuelto favorita del público navideño. La trama combina amnesia, nieve y romance en un refugio montañoso que redefine la temporada festiva", dice la tecnología.

The Princess Switch (2018) y secuelas. "La saga que puso a Vanessa Hudgens en el centro de las comedias románticas navideñas sigue siendo uno de los pilares del género en la plataforma, con intercambios de identidad, amores reales y escenarios europeos invernales".

Love Hard (2021). "Romance y humor definen este título donde una mujer viaja a conocer a su cita online justo antes de Navidad, solo para descubrir que no es quien decía ser".

