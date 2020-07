La prolífica intérprete murió de causas naturales en su casa de Nueva York Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

19 de julio de 2020 • 11:27

La reconocida actriz Phyllis Somerville murió de causas naturales el jueves. La triste noticia fue confirmada por su manager, Paul Hilepo, al portal The Hollywood Reporter. Somerville falleció a los 76 años de causas naturales.

"Ella era una profesional que vivió su sueño de ser una actriz durante toda su vida en Nueva York, con una carrera de 45 años. La voy a extrañar muchísimo, al igual que sus amigos y colegas", escribió Hilepo en su comunicado.

La actriz, oriunda de Iowa, logró mantener una sostenida carrera tanto en teatro -donde se convirtió en una de las leyendas de Broadway- como en cine y TV. Su debut sobre las tablas se produjo en el musical Over Here! de 1974, la primera de muchas obras que la tuvo en el centro, como Once in a Lifetime, Mother, Traveler in the Dark, The Sum of Us y The Spitfire Grill.

Asimismo, Somerville también integraba producciones Off-Broadway, como The Journey of Snow White, y formaba parte de la compañía teatral LAByrinth. Una de sus más reconocidas actuaciones la brindó en la obra experimental I Remember Mama, junto a Rita Gardner, Heather MacRae, y Barbara Barrie.

Phyllis Somerville en Secretos íntimos de Todd Field Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En televisión, la artista también concibió una larga trayectoria. Entre las series más reconocidas en las que actuó se encuentran The Big C -donde interpretó a Marlene-, Daredevil y Outsiders. Por otro lado, también hizo participaciones especiales en Sex and the City, Fringe, House of Cards, The Good Wife, Unbreakable Kimmy Schmidt, y Castle Rock, entre muchísimas otras producciones.

En cuanto sus interpretaciones en el mundo cinematográfico, Somerville tuvo inolvidables papeles en las películas Secretos íntimos de Todd Field, Lucky You de Curtis Hanson, y El curioso caso de Benjamin Button de David Fincher (por la que fue nominada al SAG junto a todo elelenco).

Su último trabajo fue precisamente en cine,con el rol de Helen en la comedia de Zara Hayes, Poms, junto a Diane Keaton, Pam Grier y Jacki Weaver.