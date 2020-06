Aníbal Silveyra, el Gardel de los gringos

Aníbal Silveyra, en Gardel, the Tango Singer, en California

Hollywood siempre estuvo cerca. Para Aníbal Silveyra, a apenas unos 20 kilómetros (él dirá "doce millas") de su casa en el barrio Toluca Lake en Los Ángeles, donde vive hace 21 años con Malena, la argentino-estadounidense a quien siguió a las playas de la costa oeste para recomenzar, de cero, su carrera de actor y cantante . En la lejana Buenos Aires, quedaban los aplausos del premio ACE por el musical El beso de la mujer araña , con Valeria Lynch; las actuaciones en Sugar y La mujer del año , con Susana Giménez; junto con Tato Bores y Carlos Perciavalle, en La jaula de las locas ; cinco años en Peor es nada , con Jorge Guinzburg y Horacio Fontova . También su escuela de teatro musical, que dejó a cargo de su hermano, el actor Carlos Silveyra, que murió en 2017, y dos hijos del matrimonio con la actriz Graciela Stefani: Josefina y Talo, ambos talentosos artistas y, desde el año pasado, vecinos del padre.

"Primero vivieron conmigo, ya se mudaron", agrega sobre sus chicos ya adultos, frente a la pantalla de la netbook. La comunicación vía Zoom permite verlo sonriente, histriónico y de mangas cortas. "Acá estamos, muertos de calor y encerrados", dice contrariado por el aislamiento y la imposibilidad de trabajar ni en el escenario ni como docente. Porque Aníbal Silveyra tiene su escuela de teatro musical en español en el River Arena Cultural , un complejo que, junto al templo, levantó el pastor argentino Dante Gebel en Anaheim (donde está la californiana Disneylandia), un personaje "multifacético" con estudio de televisión y ciclo de talk show al que invitó a Aníbal y donde se conocieron. Durante un año, protagonizó sketches humorísticos en su programa. Hoy son socios en la escuela y teatro de 125 localidades que, por el momento y nadie sabe hasta cuándo, no pueden abrirse.

"Por suerte cobro el subsidio a autónomos, una medida aprobada por primera vez", dice con su carnet del Screen Actors Guild recibido gracias a actuar en tres capítulos de la serie The Practice , en 2002. Tres años después, debutó en el musical Into the Woods , de Stephen Sondheim y James Lapine, en el teatro Knightsbridge, de Los Ángeles, trabajo al que siguieron, entre otros, Closer than ever , de Richard Maltby Jr. y David Shire; La cage aux folles , de Jerry Herman y Harvey Fierstein, en uno de los papels protagónicos; y el musical Evita , de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, primera vez que un argentino interpretó el papel del Che , en inglés.

Entre estas experiencias, apareció John R. Lacey, un autor y director nacido y criado entre Buenos Aires y Los Ángeles, en verdad llamado Juan Rivera y casado con la argentina Alicia Savio, bailarina y coreógrafa que había actuado en Chicago (1977), con Nélida Lobato y Ámbar LaFox. Radicado en los Estados Unidos, Lacey (autor de Love the sorcerer, sobre el inicio del romance entre Salvador Dalí y Gala) le ofreció a Silveyra el protagónico de Gardel the tango singer , la biopic musical del mítico cantor en inglés . "Cuando empecé a cantar 'Mi Buenos Aires querido' y 'El día que me quieras' en inglés -dice y hace una pausa para entonar unas líneas- no lo dudé. ¡Quiero grabar tangos en inglés aunque los argentinos me crucifiquen! Mi amiga Donna Carroll me decía que no se podía hacer. Pero sí que se puede." Estrenaron en el teatro West, frente a los estudios Universal, en 2012. En el elenco, había otro argentino, Agustín Cóppola, en el papel del amigo y letrista Alfredo Le Pera , y el resto, estadounidenses. Tiempo después, en 2016, repusieron la obra en el teatro Zephyr, con cambios en el elenco. Y ahora, pandemia de por medio, Lacey volvió con la propuesta pero en formato virtual y en castellano, en el marco del Hollywood Fringe Festival, evento que se realiza todos los veranos y que convoca a los teatros de la zona.

Silveyra, con Alberto Favero, director musical, y Mariana Jacazio, como Isabel del Valle, en un ensayo

"Y sí, para no enloquecer le dije que sí, hagamos esto. Me dijo que llamara a actores y actrices argentinos. Se sumó Alberto Favero en la dirección musical que recuperó algunas canciones del repertorio de Gardel y Le Pera. Mi sueño del pibe sería hacerlo con este equipo en Broadway", dice Silveyra que convocó a Victor Laplace como el maestro José "Pepe" Razzano, María Rosa Fugazot como la madre de Gardel, Mónica Buscaglia como la millonaria tabacalera Sadie Baron Wakefield, que financia el éxito del cantor en Europa, y Mariana Jacazio como Isabel del Valle, el amor de Gardel, además de Cóppola, siempre como Le Pera. El estreno de Gardel: el cantor del tango , en castellano y por zoom, será el jueves 9 de julio: "Cada uno solo en su casa, desde Buenos Aires y Los Ángeles. Es frustrante lo de la técnica, que si tenés wifi o se cae. Con las explicaciones a María Rosa y Víctor, podría haber escrito un sketch", dice, entre risas nerviosas y preocupado porque por primera vez, tendrá que cantar tangos en su idioma original. "No cobramos porque no se puede competir con la precisión de los espectáculos filmados pero si alguno quiere colaborar, está abierta la posibilidad a la gorra. Me gustaría hacerlo en Buenos Aires con este elenco", agrega, siempre conectado en modo proyecto.

"La obra está basada en hechos reales con algunas modificaciones dramáticas pero refleja muy bien la época, el ascenso al estrellato internacional de un argentino muy talentoso y con una visión adelantada y global del suceso artístico", dice Silveyra que se pondrá el traje y la gomina en su casa para realizar online dos versiones: Gardel, el cantor del tango , la novedad en castellano, el 9 de julio, con elenco totalmente argentino; y antes, hoy, cuando se cumplen 85 años de la trágica muerte de Gardel y Le Pera, Gardel, the tango singer, en inglés , con tres intérpretes argentinos radicados en Los Ángeles (Silveyra, Cóppola y Jacazio) y tres estadounidenses (Daniel Keough como Razzano, Saratoga Ballantine como Sadie y Deanne Mencher como Mamá). En ambos casos, el equipo artístico lo integran Lacey, Favero y Savio. Gratis o a la gorra, desde cualquier lugar del mundo, en vivo por Zoom y transmitido por YouTube.

"Me gustaría hacerla con este grupo de amigos en Buenos Aires, en Broadway, en el River Arena donde dirijo las obras que preparamos con mis alumnos. Veremos, nada es imposible. Por ahora, tenemos esta posibilidad y espero que la tecnología no nos falle", dice Silveyra, el surfer de una gran ola que unió, con poca espuma y sin romperse, su barrio en Avellaneda con calle Corrientes y las playas de Malibú.

María Rosa Fugazot, Victor Laplace y John Lacey, ensayando la obra de Gardel en español, vía Zoom

Para agendar

Gardel the tango singer (versión en inglés), de John Lacey. Miércoles 24 de junio, a las 21 (hora Argentina). Ingresar un rato antes a www.hollywoodfringe.org/projects/6954

Gardel, el cantor del tango (versión en castellano), de John Lacey. Jueves 9 de julio, a las 21. Ingresar un rato antes a www.hollywoodfringe.org/projects/6963.

Ambas, gratis (a la gorra optativo).

The Tango Singer, con Aníbal Silveyra como Gardel