Aquellas pequeñas cosas será un musical con canciones de Serrat

La obra, con dirección del argentino Ariel Del Mastro y guion de Jordi Galcerán, se estrenará en 2020 en la Gran Vía madrileña y contará "una historia de relaciones"

MADRID.- Aquellas pequeñas cosas es el título elegido para dar vida a un hecho teatral transatlántico: Joan Manuel Serrat tendrá un musical inspirado en su obra, con guion de Jordi Galcerán, dirigido por Ariel Del Mastro y producido por Julia Gómez Cora, ambos argentinos. Su estreno está previsto para octubre de 2020 en el circuito de la Gran Vía madrileña. Serrat es también noticia en la Argentina porque se palpita su visita junto a Joaquín Sabina en un nuevo tramo de la gira No hay dos sin tres (que comenzará el 2 de noviembre en el BA Arena).

Desde hace tres años se trabaja en un proyecto que hoy tiene nombre: Aquellas pequeñas cosas. "Es una historia de relaciones", confirmó Del Mastro a LA NACION, y no dio más detalles de un musical que contará con 16 artistas en escena. Además, habrá algún elemento argentino en este musical con guion del prestigioso Jordi Galcerán ( El método Grönholm, El crédito y Burundanga).

Serrat realizó los arreglos de las canciones del musical Fuente: Archivo

Hace algunas semanas, Serrat, quien realizó los arreglos de las canciones para el musical, estuvo reunido en Sevilla con Del Mastro y aprobó las últimas pinceladas de este espectáculo. "Serrat está al tanto de cada decisión", precisa el director, quien tomará las audiciones en persona.

Cuidadoso de no adelantar más detalles, Del Mastro ubica la acción de este relato en "el aquí y ahora". Ya se realizaron dos encuentros con actores donde se teatralizó la obra para ver de qué modo funcionaba el texto. Esta es la primera producción que realiza por su cuenta (y no de la mano de Stage Entertainment) la experimentada creadora Gómez Cora. Fue ella quien tentó a Serrat con este proyecto y quien confió en Del Mastro: "Podría haber elegido a cualquier director del mundo. Estoy feliz, me emociona", expresó el realizador que comenzó ayer a tomar audiciones para la versión argentina de School of Rock, cuyo estreno está previsto para junio en el Ópera, un espectáculo que tendrá a 40 niños en escena.

Del Mastro conoció a Serrat hace muchos años. El cantautor y la madre del realizador, Nacha Guevara, compartían el mismo productor durante una gira por España: Pepe Caturla. Una noche, el seguidor del artista catalán tuvo un inconveniente y hubo que reemplazarlo de modo urgente. Del Mastro, hoy un experto de la escena, por entonces, muy joven, tomó esta responsabilidad.

Con los temas de Serrat y este equipo creativo de lujo, Aquellas pequeñas cosas se prepara para desembarcar en una plaza exigente integrada por diversas generaciones que conocen los temas de este adorado bardo hispano.