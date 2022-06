Astrid van Wieren, de Broadway a Buenos Aires

Acomodada en los amplios salones del Palacio Duhau, y con su tintilante nombre y blonda cabellera, Astrid Van Wieren puede ser confundida con alguna aristocrática dama de alguna corte europea de otro tiempo. Pero en rigor, Astrid es canadiense y actriz de un éxito rutilante de Broadway como Come from Away que, desde hoy, se verá en Buenos Aires. Van Wieren también es una persona con suerte porque integra desde sus comienzos el proyecto que nació sin sospechas de ser uno de los sucesos de la comedia musical de los últimos años y, dato no menor, porque pudo llegar e irse de Buenos Aires antes de que el coronavirus se convirtiera en una realidad cotidiana: “Esperaba venir porque me habían invitado aunque pensaba que no hablaban en serio en ese momento. Pensé que a lo mejor tenía que dormir en el teatro o en algún lado y me pusieron en este lugar soñado y lo estuve pasando increíble. Estuve en el teatro, pude ver varios de los ensayos y me puse a llorar porque era tan bueno, era como estar en un sueño”, confirma acompañada por Carla Calabrese, directora de la versión argentina, en diálogo con LA NACION.

Come from Away obtuvo siete nominaciones a los Premios Tony y ganó el premio al Mejor director para Christopher Ashley, y su historia esta basada en un hecho real acaecido luego del 11 de septiembre cuando a un pueblo de Canadá de tres mil habitantes arribaron siete mil pasajeros de vuelos desviados por el atentado a las Torres Gemelas. “Es un increíble honor formar parte de esta obra. Me gustaría destacar que, además, es muy especial porque si bien son canadienses, son de Terranova, que es una isla con una tradición muy especial de cuidar a su gente pero también a todo aquél que llega a la comunidad. Cuando esto pasó pude conocer a la gente de la isla de Terranova (Newfoundland en inglés), y hacerme amiga. Los visité y representar a estos personajes reales de la vida real para mí es un honor”, añade la actriz. Astrid visitó Buenos Aires gracias a la invitación de The Stage company, compañía que es la actual propietaria del teatro Maipo . Carla Calabrese actúa en la obra y también la dirige y acompaña a Van Wieren en la entrevista. En la versión original de Broadway Astrid encarna a Beluah, que en rigor, es la sumatoria de dos personas de la vida real, Diane Davies y Beulah Cooper, quienes intervinieron en los sucesos de Terranova. “Como son dos personajes que se hacen en uno entonces tenía que ser un personaje de gran corazón con una personalidad divertida y muy fuertes”, acota.

Astrid van Wieren, en la versión original de Come from Away Apple Tv+

–¿Ese conocimiento de la gente real se traslado a la obra al momento de componer su papel?

–Los autores hicieron un gran trabajo de anotar todo esto para nosotros en el libreto y cuando nos conocimos nos dimos cuenta de que todo estaba en el libreto porque los autores lo habían puesto y nos dimos cuenta que los personajes eran como eran las personas. Lo que le agregué fue la posibilidad de estar presente un ciento por ciento en la historia pero todo estaba en el libreto e investigado por los autores. Cuando hicimos las audiciones los autores ya sabían lo que querían lograr,

–¿Qué le otorgó este musical a su carrera?

–Se trata más de lo que aportó a mi vida. Cuando sos joven, sos muy idealista, y siempre querés hacer cosas que transformen y cambien a la gente, transmitir un mensaje que pueda hacer evolucionar a las personas que están mirando y esto es lo que me esta pasando en este momento y es lo que veo en esta compañía de manera conjunta y eso me pone muy feliz.

–¿Es muy difícil para un actor extranjero llegar a Broadway?

–En esta oportunidad yo conocía a los autores y eso hizo que fuera más fácil. En Broadway hay más actores canadienses. En Come from Away hay actores de Terranova y también de la Canadá continental y eso le aporta algo de mucha autenticidad, de credibilidad barrial.

–Ashley es un gran director y célebre dentro del universo de la comedia musical…

–La primera vez que la hicimos la montamos en La Jolla, California, y no sabíamos que íbamos a llegar a Broadway. Seguro hasta ahí llegábamos pero cuando ví a través de bambalinas la explosión final pensé que iba a terminar esto en un lugar importante y pensaba que ojalá pudiera estar. Fue fundamental que los autores empezaran fuera de Nueva York, donde todavía estaba una herida muy profunda, y darle tiempo a que todo fuera sobre terreno más seguro porque es delicado. Fueron muy respetuosos de ir despacio y considerados con cada detalle. Todos aquellos que conocí y vivieron el caso de primera mano encontraron sanadora a la obra.

–¿Cómo fue su contacto y apreciación del espectáculo que se está preparando en la Argentina?

–Conocí a Carla en el escenario después de una de las funciones en Broadway, vino con uno de nuestros productores, dijimos “¡Hola!” y nos parecía todo muy atractivo, magnético y curioso. Y yo dije: “¿Qué van a hacer?” y ella dijo no sé, y nos fuimos todos juntos a tomar un trago y conversar sobre la obra. La pasamos muy bien aunque no habláramos el mismo idioma.

Van Wieren sonríe mientras toma un sorbo de café y mira a Calabrese como a alguien que se referencia en una amistad de años. Carla Calabrese está exultante ante la posibilidad de repetir un suceso como el que tuvo en 2019 con El curioso incidente del perro a medianoche. Precisamente la duda es si se respetará la puesta original: “En este caso, al igual que con El curioso incidente, hay que hacer pequeños cambios que no sean demasiado intrusivos en la puesta porque tenemos que respetar los diseños y darle un toque original nuestro”, confirma y señala que la propuesta que abrazaron es encontrar un diseño que respete la base original de la obra: “Por suerte en el libreto hay un montón de indicaciones y eso nos permite respetar todo. Para nosotros la presencia de Astrid fue muy importante porque nos sentimos muy valorados y parte de la familia de Come from Away de Broadway, nos dio ese sentimiento de unidad, de poder conversar con los actores sobre el verdadero espíritu de la obra y nos significa un montón”, añade.

Consultada sobre por qué eligió representar esta obra en Buenos Aires, cuando los ecos del 11 de Septiembre parecen geográfica y temporalmente lejanos, Calabrese confirma su intención de: “Tener obras que nos puedan dar un poco de esperanza en la humanidad. Incluso más en países como Argentina que en países desarrollados. Mi móvil cuando hago un musical tiene que ver con cosas profundas y pensar en cómo podes transformar a la sociedad o al espectador y saber que cuando pasan cosas feas siempre hay oportunidad de un cambio positivo y en algún lugar del mundo hay gente haciendo algo por los demás. Come from Away permite conocer las buenas acciones que a veces quedan en el anonimato y es una forma de seguir confiando en la evolución de la humanidad y de un camino posible” confirma.

Astrid van Wieren

–Astrid, entre tanto, mientras estaba haciendo la comedia musical usted también hizo una película.

–Si, la protagonizo y también la escribí junto a su director Jon Michaelson. The River You Step In es una película independiente que estamos tratando de llevar a festivales. Es la historia de una asistente social que no tiene fronteras entre su vida profesional y personal al momento de brindar ayuda. Ella esta muy estresada porque siempre encuentra a alguien a quien ayudar porque se olvida incluso un poco de su propia vida. Trata de gente que hace más de lo que hacen los gobiernos pero hay que pensar que el gobierno es la gente.

–¿Cuál fue su intención con su visita a Buenos Aires?

–Antes de saber como eran los personajes podía adivinarlos porque el casting es muy bueno. Estaba muy curiosa porque es la primera vez que se da la licencia en otro idioma porque si bien la obra se hizo en Melbourne, Londres, Toronto y Broadway siempre fue en inglés. Una vez hice una obra que primero fue en francés y luego en inglés canadiense y se que no es fácil. Pero quería estar acá para apoyar esta experiencia.

–¿Qué le gustaría destacar para el público argentino cuando vea Come from Away?

–Poniendo de lado sobre como puede transformar tu corazón es sorprendentemente divertida porque no es tanto lo que tienen que ver con el 11 de septiembre de 2001 sino con el día después. La gente puede estar segura que va a disfrutarlo aunque suene muy simple y van a sentirse parte de una comunidad más grande. Nunca, y menos ahora, es un mal momento para una historia acerca de la bondad.