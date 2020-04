Casados con hijos demora su estreno hasta 2021 por el coronavirus

La versión teatral de Casados con hijos tenía todo para convertirse en el éxito de la temporada. De hecho, la ficción protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis que no cansó de repetirse en la pantalla chica, ya había arrasado en la preventa de entradas . Por cantidad de funciones, 80, y la capacidad de su sala, el Gran Rex tiene más de 3000 butacas, era muy difícil que otro espectáculo teatral lograra este año igualar semejante movimiento en la boletería. Claro, nadie imaginó el escenario actual dominado por la pandemia de coronavirus y los cambios de planes que eso significaría.

Esta mañana, la productora de Gustavo Yankelevich anunció que el estreno de esta propuesta dirigida por Francella, en base a la adaptación de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe, se postergará para el año que viene: la nueva fecha de debut es el 15 enero de 2021 .

"Todas las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas, sin perjuicio de que, los que así lo deseen, podrán solicitar el reembolso total del valor de las mismas", expresa un comunicado de la productora que subieron a las redes sociales.

Ademas, según pudo saber LA NACION, Rivas finalmente no será de la partida ya que aún no había firmado el contrato para participar de la obra y ya tiene otros compromisos para el año que viene. Por lo tanto, la pieza teatral quedará interpretada por los otros cinco actores involucrados: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

Un éxito que quedó en pausa

En las mismas redes en noviembre del año pasado , la producción había confirmado al elenco original luego de largas negociaciones, complicaciones de agenda de su elenco y de reparar en cómo esta familia argenta procesa, o no, los cambios de época. Sea como sea, cuando se pusieron las entradas a la venta y aunque las más "económicas" costaban 1500 pesos y la más cara estaba a 3000 pesos, en los primeros tres días se agotaron 20 funciones. Era el éxito seguro de 2020 hasta que llegó el coronavirus y puso en una pausa total al sector, tanto al circuito comercial como al alternativo, que ahora atraviesan un momento muy crítico.

Tres lustros después de su estreno televisivo y en un contexto social menos permeable a lo políticamente incorrecto, deberá esperar a enero. " Casados con hijos merece una despedida a lo grande, así, con su público. El fanatismo por estos personajes quedó demostrado en la venta anticipada . Están volando las entradas, los tableros completos se vacían en minutos", decía en enero Francella mientras la boletería estaban rompiendo récords. Y agregaba: "No va a ser un capítulo de 2005. La historia va a transcurrir en el tiempo actual, una anécdota en un día de la familia Argento y la familia Fucceneco. 2020 los encuentra en la misma situación, pero más grandes, más exacerbados en algunos rasgos de conducta, todo lo que ocurre en una familia políticamente incorrecta. Y muy crueles en la esgrima verbal, por supuesto. Es cierto que cambiaron algunas cosas en estos últimos años y manejaremos con prudencia ciertos temas, pero sería muy raro hacer algo distinto. No podés frustrar el Casados con hijos que todos conocen. Pepe tiene que ser Pepe. Momi va a seguir sin cocinarme. Los chicos tendrán las mismas características y más subrayadas. Y María Elena va a ser más feminista que en 2005. Esto es Casados con hijos . No podríamos hacer otra cosa. No podemos hacer una de Superman sin volar".