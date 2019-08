Cirque du Soleil apuesta a descubrir al Messi que todos llevamos dentro

Fabiana Scherer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

"Transformar las emociones de la cancha en acrobacias, ese es uno de los más grandes desafíos de Messi10 by Cirque du Soleil", asegura Sean Mckeown, director de creación del espectáculo. Instalado en la oficina del centro neurálgico y artístico del Cirque du Soleil con base en Montreal, el australiano amante de Buenos Aires (tiene un departamento en la zona de tribunales) adelanta con mucho entusiasmo el espectáculo que tendrá su estreno el próximo 10 de octubre (10/10, la fecha no fue elegida al azar) en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Messi10 by Cirque du Soleil será el primer show en la historia del circo en tener como protagonista a un deportista. Anteriormente se inspiraron en el arte de Michael Jackson, The Beatles y Soda Stereo para trasladar la magia al escenario. En esta oportunidad, el espectáculo celebrará el legado de Lionel Messi al estilo Cirque du Soleil, poniendo énfasis en la pasión que despierta uno de los deportes más populares en el mundo.

"Cuando le llegamos con la propuesta a Cirque du Soleil nos miraron sorprendidos. No era la primera vez que nos acercábamos con algo diferente. Ya lo habíamos hecho con Soda y el resultado fue más que positivo. Todavía no salen del asombro por lo generado con Séptimo día", cuenta Diego Sáenz, CEO de PopArt Music, que se acercó a Montreal para ser testigo del ensayo final de la nueva creación en conjunto con el gigante canadiense, antes de su presentación en España. El show tendrá una gira mundial que calcula durará seis años y recorrerá Rusia, Dubai, China, Catar, América latina y Estados Unidos. Desembarcará en la Argentina en junio de 2020 en Costanera Sur (hay quienes, off the record, ven cercana la posibilidad de que también llegue a la Rosario que vio nacer a Messi).

En los pasillos del headquarters -como le gustan llamar a la sede central del Cirque du Soleil aquí en Montreal- el nombre de Messi se replica en grandes cajas que ya albergan buena parte del material que girará por el mundo. Hay pelotas por doquier. Se ven botines y remeras de diferentes tamaños con el diez estampado en la espalda. Eso sí, el rojo y el azul lo tiñen todo.

"Trabajamos muy duro en la creación de este espectáculo que unirá por primera vez el mundo del fútbol y el del circo", explica McKeown. El show, que está integrado por 46 artistas de quince países en escena, no pretende ser una biopic del delantero argentino. "Su historia la conocemos todos - dice Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, creador y director del show, en un alto de los ensayos- . Sabemos que nació en Rosario, que en Barcelona armó su carrera y que es el mejor del mundo. Lo que buscamos es mostrar y explorar la idea de que a través del trabajo duro, del sacrificio y de la determinación con la que enfrente los obstáculos, cualquier sueño es posible. Para nosotros, Messi es un modelo de inspiración que nos invita a encontrar al diez que todos llevamos dentro".

Primer teaser del show de Cirque du Soleil inspirado en Lionel Messi 00:24

Video

A pesar de que muchos imaginaron a Messi de gira con el Cirque du Soleil, el capitán de la selección argentina no estará presente en persona en la obra, pero sí la atravesará en todo momento, porque cada acto girará en torno a su figura y porque, además, su imagen estará plasmada en las pantallas gigantes que tendrán gran protagonismo en el show. Se podrán ver jugadas, goles, y también escenas inéditas que Messi filmó especialmente para el espectáculo.

Convertida hoy en la mayor productora teatral del mundo, en la sede del Cirque du Soleil ubicada en la localidad de Saint-Michel, en Montreal, se trabaja intensamente en el espectáculo que espera marcar una antes y un después en la fusión que une el deporte con el arte circense. En las instalaciones, que ocupan más de 36.000 metros cuadrados, Messi es la inspiración para los creativos de las diversas áreas. Ya sea en vestuario, danza, teatro o maquillaje, todos respiran fútbol y también transpiran la camiseta. "Messi es arte ¿quién puede decir lo contrario?", advierte Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, que además de ser un excelente bailarín y coreógrafo (forma parte de la familia del circo desde 2005, cuando comenzó con The Beatles LOVE), es un amante del fútbol y apasionado hincha del Manchester United.

Uno de los sellos distintivos en cada uno de los shows del Cirque du Soleil es el vestuario. Al recorrer las grandes salas donde trabaja el equipo creativo uno logra tomar conciencia de la dimensión de los desafíos que encaran con cada propuesta. En esta ocasión, el gran reto quedó en manos del diseñador James Lavoie. En las paredes de su oficina pueden verse los bocetos de las vestimentas que llevará cada uno de los personajes. Entre los mayores orgullos de la selección colgada en la pared se encuentra el traje que simula haber sido fabricado con césped y también el cubo que buscará causar el efecto pixelado que cubrirá el desnudo de uno de los artistas que irrumpirá en escena, como lo hacen tantos hinchas en los partidos en el célebre streaking. Pero no hay duda de que uno de los trajes que llamará la atención es el que exhibirán los talentosos artistas chinos vestidos de león. El secreto de cómo se verá realmente se develará el día del estreno en Barcelona.

Que la empresa de espectáculos PopArt vuelva a contar con el apoyo incondicional de la multinacional Sony permitió sumar, como bien dice el productor discográfico Afo Verde, canciones que marcaron la vida de Messi al show. Y en este terreno se marca una gran diferencia con el resto de las producciones porque la música atraviesa un campo mucho más personal, una cuestión que abrazó el amigo de Messi, José Manuel Pinto, exarquero que jugó varias temporadas con el delantero en el Camp Nou. Pinto sumó a la propuesta dos composiciones propias (en los actos "Visión" y "Gaming"), además de ofrecer una mirada más íntima y humana hacia la figura de Messi que sirvió para construir el show. A los temas de Pinto se agregan a la lista canciones de Rosalía, Beyoncé, Pharrell Williams, Los Cafres, Los Fabulosos Cadillacs y Dread Mar I, entre otros artistas que aceptaron hacer arreglos especiales a sus temas para que puedan ser parte del espectáculo. "Con decir Messi bastaba", agrega el productor musical Rafael Arcaute que también fue parte de la experiencia Séptimo día. Las anécdotas se suceden una tras otra, y de la de Hans Zimmer no pasa desapercibida, el eterno ganador del Oscar no dudo un instante en que una de sus composiciones sea parte de este dream team musical. ¿La razón? Zimmer es también un confeso admirador de la Pulga.

El espectáculo busca hablar de los valores que encarna el futbolista argentino; los artistas se preparan en Montreal para el estreno del show de Barcelona Crédito: Nancy Martínez

El concepto

El gran reto de los creadores fue encontrar la manera de unir la cultura del circo con la del fútbol, de modo de atraer nuevos públicos. "La gran pregunta que nos hicimos fue: «¿Cuáles son los atributos y habilidades que hacen a Messi quien es y que lo hacen tan exitoso?»", confiesa Sharif Mukhtar, que se reunió en dos oportunidades con el futbolista argentino para contrastar puntos de vista y obtener su visto bueno. "Me sorprendió su generosidad y humildad", aporta el realizador que, a pesar de reconocer sus habilidades en la cancha, no se animó a armar un picadito con Leo.

En esos encuentros, según explica Sean McKeown, "Messi se mostró feliz con cada una de las ideas e hizo una petición: incluir un número que expresase lo importante que es para él la familia. Así que lo hicimos -afirma McKeown-. Veremos cómo reacciona el día del estreno, porque a pesar de las invitaciones aquí a Montreal, Messi decidió descubrir el espectáculo el mismo día que se presente al mundo, el 10 de octubre próximo".

Los futboleros bien saben que la previa de cualquier partido ya forma parte de un ritual. Con este espíritu se buscará que los fanáticos del delantero tengan un espacio para poner a prueba todo lo que saben del número diez. En un sitio contiguo a la carpa principal se desarrollará el Messi10 Challenge. Está estipulado que abra sus puertas tres horas antes del comienzo dec cada función del espectáculo. Allí, los que se acerquen podrán, además de responder preguntas e imitar algunas gambetas, conversar con un Messi interactivo. El desafío coronará al participante que más puntos acumule como el "Messi del día", lo que le permitirá vivir una experiencia exclusiva durante el show.

Con la clara propuesta de trazar una conexión entre el fútbol y el circo, Messi10 by Cirque du Soleil contará con un elenco de 46 artistas que serán protagonistas de una obra de 90 minutos, dividida en dos tiempos de 45 minutos, como los de un partido de fútbol. Todo emulará el espíritu de un estadio con la magia que ofrece la compañía canadiense.

Messi presenta el espectáculo con el que el Cirque du Soleil lo homenajea - Fuente: Prensa Cirque du Soleil 00:28

Video

Como un partido de fútbol

En ambos extremos del escenario, devenido para la ocasión en campo de juego con líneas pintadas en el suelo, habrá dos gradas enfrentadas que darán la sensación de tribunas locales y visitantes. A los costados se verán dos túneles por los que los 46 artistas simularán la clásica salida de los jugadores a la cancha. También lo hará Messi, solo que será a través de imponentes imágenes suyas y frases inspiradoras que se proyectarán en las pantallas gigantes que subirán y bajarán desde el techo para acompañar la acción del escenario.

El director de producción, Serge Cote, está convencido que el show impactará en cada lugar en el que se estrene. "Es un espectáculo que se verá en un espacio armado y pensado para 3100 espectadores. El techo alcanza los 17 metros y está concebido para reducir el impacto del sonido. En esta puesta. el sonido juega un rol fundamental porque intentamos replicar esa energía que se transmite en las canchas. De hecho, fuimos en varias oportunidades al campo de juego de Barcelona para grabarlo y así poder replicar ese sonido que, junto con la música, ocupa un lugar preponderante".

Otra de las sorpresas, es el escenario que gira buena parte del tiempo y al que Sean describe como una apuesta muy tecnológica. "En el medio del escenario se incluyó otro círculo que también se mueve y que tiene la particularidad de elevarse aproximadamente 2 metros y medio". Pero sin duda, una de las novedades tecnológicas que el Cirque cuida como uno de sus mayores secretos (sí, otro más) es la inclusión en escena de un robot que "actúa" con uno de los artistas. "Lo veremos en el acto titulado "Gaming" - anticipa McKeown- en el que se hace referencia al universo de los videojuegos. En el escenario se enfrentarán los dos Messi: el de carne y hueso (interpretado por un artista) y el Messi de la consola".

Puede resultar una frase hecha, pero Messi10 by Cirque Du Soleil buscará ser un show para todos los públicos, pero por sobre todo intentará seducir a los más jóvenes. "Me parece increíble y a la vez una locura que el Cirque du Soleil cree un espectáculo basado en mi vida, mi pasión, mi deporte -escribió Messi en su cuenta de Instagram-. Cirque du Soleil es uno de los shows favoritos de nuestra familia. No tengo dudas que este show sorprenderá a la gente como siempre lo hacen". Será él mismo quien lo comprobará primero que nadie, el próximo 10 de octubre en Barcelona.

El show tendrá 45 artistas en escena y estará dividido en 18 actos; los colores rojo y azul predominan en el vestuario en homenaje al Barcelona Crédito: Nancy Martínez

Cómo será el show de 90 minutos, acto a acto

Familiares, productores, artistas, invitados especiales: la expectativa en la sede del Cirque du Soleil en Montreal fue enorme. Antes de su estreno en Barcelona y de embalar todo para el viaje, los presentes, incluido LA NACION, fueron testigos del ensayo final. Aún falta ajustar cuestiones y no todos los artistas cuentan con el vestuario definitivo, sin embargo, el espíritu y la fuerza del show hizo lo suyo e impactó en cada uno de los espectadores.

Dividido en 18 actos, la obra propone un juego para todos los sentidos con un anclaje muy fuerte en lo visual y musical.

1. Apertura. Como todos los comienzos del show del Cirque se trata de una gran celebración. Esta vez se inicia con la euforia que genera un gol.

2. Entrenamiento. Los artistas intentan dar muestra del esfuerzo que se requiere para lograr lo que uno busca. Es el acto de cuerdas. Aquí participa el único argentino del show, Nacho Ricci.

3. Vestuario. Los artistas del freestyle son los grandes protagonistas de esta escena. Hablamos del campeón del mundo, el francés Gautier Fayolle, así como la chilena Catalina Vega y el brasileño Pedro Henrique de Oliveira Duarte.

4. Balón de Oro. El sueño por conquistar el premio al mejor jugador del mundo ofrece un registro más metafórico a través de una bailarina y varias pelotas doradas que cuelgan de un péndulo.

5. Referí. El árbitro es el personaje cómico, el que sirve de nexo para cada acto, el encargado de hacernos reír. Aquí intentará imponer su autoridad en el medio de un partido.

6. Equilibrio. Está representado con un número tradicional circense: el de la cuerda floja, a cargo de la artista china Yang Huang. Se trata de uno de los cuadros más celebrados.

7. Sin equilibrio. Será uno de los actos que dará que hablar. Con mucho humor, el etíope Mearg Kidu Gebreslase, contorsionista extremo, interpreta a los jugadores que simulan golpes y lesiones en el campo de juego. Su talento impacta. En la sala se escuchó a varios citar a ¿Neymar?

8. Velocidad. Messi es reconocido también por su velocidad en el juego. Los coreógrafos buscan representarla de manera muy curiosa.

9. Coraje. Llegó la hora de los penales. Las imágenes de Messi en el momento de patear tienen un gran protagonismo y acompañan al acróbata para alcanzar el punto máximo de tensión.

10. Fuerza. Cada vez que el rosarino mira al cielo en el campo de juego agradece a sus abuelos que ya no están, ya que recuerda que su abuela fue que le dijo que no dejara de luchar. Aquí los acróbatas hacen referencia a la clásica torre humana catalana, los castellets.

11. Confianza. Tras el entretiempo, este acto se creó especialmente para que el taiwanés Chih Han Chao muestre su habilidad "en la cancha" con el diábolo. Imperdible.

12. Gaming. El artista interactúa con el robot para simular el enfrentamiento entre el Messi real y de los videojuegos. El robot recuerda al que utilizó el diseñador Alexander McQueen en una de sus pasarelas para impactar en el mundo de la moda.

13. Referí. El humor vuelve a ser protagonista

14. Fans. El amor y también la presión que generan los fanáticos están representados con cantos, artistas, bombos y banderas que buscan la complicidad de las "tribunas"

15. Familia. Este número fue pedido por el propio Messi, que sentía que tenía que estar representada en el espectáculo porque son ellos los que le dan la contención necesaria para superar los obstáculos.

16. Visión. Otra de las cualidades que suelen destacar de Messi es su capacidad de ver siempre un poco más allá. Es representado por el tradicional acto acrobático del león chino (aquí transformado en un león africano). El vestuario de estos artistas para este número es otro de los secretos mejor guardados del show.

17. Goles. El delantero sigue sumando puntos en su carrera. Aquí los acróbatas son lanzados de las hamacas para volar como pelotas y meter goles en las redes colocadas frente a cada tribuna.

18. El diez perfecto. Es el cierre, la gran celebración. Todos los artistas participan y lo hacen con el diez estampado en sus espaldas porque "todos somos Messi, todos podemos sacar lo mejor de nosotros". En un acto simbólico, el gran legado pasa a manos de otro.