Coronavirus: 10 clásicos del teatro mundial para ver en streaming

Un tranvía llamado deseo, con Gillian Anderson como Blanche DuBois

Esta cuarentena podría ser una buena excusa como para acercarnos a los clásicos teatrales de todos los tiempos. Hay múltiples versiones que se pueden ver a través de distintas plataformas o páginas de Internet. Aquí ofrecemos una selección de diez, pero hay que estar atentos porque las obras teatrales online no suelen subirse por mucho tiempo sino que se renuevan permanentemente.

Un tranvía llamado deseo (Reino Unido)

El National Theatre viene sorprendiendo pero no sólo con sus producciones sino con las de otras compañías prestigiosas como el Young Vic. Desde ayer presenta por una semana una versión sublime de la obra maestra atemporal de Tennessee Williams: Un tranvía llamado deseo , con Gillian Anderson ( X-Files, The Fall, Sex Education ), Vanessa Kirby ( The Crown, Misión imposible 7 ), Ben Foster ( Lone Survivor, Kill Your Darlings ) y Branwell Donaghey ( Doctor Who, Peaky Blinders ), en los papeles protagónicos. Es una gran puesta dirigida por el prestigioso realizador australiano Benedict Andrews, filmada en vivo en el escenario en el teatro Young Vic de Londres por National Theatre Live en 2014. Se transmite de forma gratuita hasta el jueves 28 de mayo de 2020. El público rodea la moderna estructura por la que se mueven los personajes ideados por Williams, trasladados a la actualidad. Mientras el frágil mundo de Blanche DuBois se desmorona, recurre a su hermana Stella en busca de consuelo, pero su espiral descendente la enfrenta cara a cara con el brutal e implacable Stanley Kowalski, esto magnificado por cuatro actuaciones excelentes y un reparto en la misma línea. Disponible en el canal de YouTube del National Theatre, con subtítulos en inglés. Gratis.

Romeo y Julieta, con Orlando Bloom

Romeo y Julieta (Estados Unidos)

El drama que escribió William Shakespeare se resignifica en esta maravillosa realización de 2013, en un escenario neoyorquino, con la dirección de David Leveaux, que Teatrix subió gracias a su convenio con Broadway HD. Respetando el texto original, el montaje sitúa la trama de los amantes de Verona en un mundo contemporáneo donde las familias enemistadas, Montescos y Capuletos, pertenecen, además, a dos grupos raciales diferentes. La pareja protagónica está encarnada por Condola Rashad ( Smash, Sex and the City 2 ) y Orlando Bloom ( El señor de los anillos ), viven la intensidad de su amor y su trágica historia acompañados por las magníficas actuaciones de Christian Camargo, Joe Carroll, Justin Guarini, Conrad Kemp, entre muchos otros.esta pieza sorprende por la construcción del espacio, la novedosa puesta en escena y la poesía siempre vigente del bardo inglés. Disponible en Teatrix, con subtítulos en español.

Hugo Arana y Pepe Soriano, en La Nona

La nona (Argentina)

Estrenada en 1977 es, sin dudas, uno de los clásicos de la dramaturgia nacional contemporánea. El personaje tragicómico y grotesco de Roberto Cosa - metáfora de la destrucción, la dictadura, la muerte, la degradación del tiempo, la enfermedad o la pobreza -, en esta puesta realizada por Jorge Graciosi conserva su fuerza teatral y simbólica más allá de que hayan variado las condiciones históricas que le dieron origen. Fue estrenada en el Multiteatro con el trabajo sobresaliente de Pepe Soriano como esta abuelita que no es más que un simbólico monstruo voraz. La obra, filmada con la excelencia de Teatrix, cuenta con un elenco privilegiado: además del gran Soriano, Hugo Arana, Miguel Jordán, Mónica Villa, Gino Renni, Patricia Durán y Sabrina Carballo. Disponible en Teatrix.

Un cuento de invierno, en el Globe

Un cuento de invierno (Reino Unido)

El Globe Theatre de Shakespeare, ícono de Londres que reproduce fielmente lo que fue alguna vez el gran teatro del bardo isabelino, corre serio riesgo de cerrarse si no recibe apoyo gubernamental . Por suerte, desde su apertura atesora en video gran parte de su producción y la está compartiendo a través de su canal de YouTube desde que comenzó esta cuarentena. Es una gran oportunidad para acercarse a los clásicos de Shakespeare. La claridad con la que hablan los actores de esta compañía y su nivel interpretativo es superlativo.

Esta semana la compañía subió su versión de Un cuento de invierno ( A Winter Tale ), dirigida por Blanche McIntyre donde con fluidez, gracia y contemporaneidad explora lo irracional e inexplicable que plantea Shakespeare en esta comedia. Cuando Leontes, el rey siciliano, se entera de que su esposa embarazada, Hermione, tiene una aventura con su amigo más cercano, Polixenes, el rey de Bohemia, se enfurece de tal manera que destierra a su hijo recién nacido. Dieciséis años después, la niña, Perdita, criada en Bohemia por pastores, está enamorada de Florizel, hijo de Polixenes, quien prohíbe su matrimonio. Los amantes viajan a la corte de Leontes en busca de la felicidad, que encuentran, de una manera que nadie esperaba.

Es interesante en estos montajes prestar atención a la reacción del público, que participa de pie, y toda la atmósfera del Globe, en estas representaciones al aire libre. Disponible con subtítulos en inglés, en el canal del Globe Theatre Shakespeare, de YouTube. Gratis.

Jaime Lorente, de La casa de papel a Fuenteovejuna

Fuenteovejuna (España)

Juan Mayorga actualizó Fuenteovejuna , de Lope de Vega, para cerrar la temporada 2014/15 de La Joven Compañía, una plataforma laboral para los jóvenes artistas que reivindican su sitio generacional en la sociedad a través de las artes escénicas. El grupo, dirigido por José Luis Arellano García, es residente en el Teatro Conde Duque de Madrid, donde representa más de cien funciones al año. Uno de sus objetivos es captar nuevos públicos y acercar a los jóvenes profesionales al teatro. Está formado por más de cuarenta artistas de entre 18 y 25 años, dirigidos siempre por profesionales de primera línea del circuito teatral nacional. Esta nueva versión del texto tiene la impronta de Mayorga impresa en una visión aún más revolucionaria de uno de los textos españoles más representados de todos los tiempos. En un espacio escénico rupturista, con el apoyo de la multimedia, arena y agua, se mueven los cuerpos semidesnudos de estos jóvenes talentos que le dan una mirada actual al clásico. El montaje ahonda en el espíritu colectivo del texto de Lope pero también en la construcción detallada de unos personajes a los que el mundo se les desmorona. El verso original del autor se mantiene y se han eliminado algunos fragmentos para dar mayor dinamismo al texto y hacerlo más accesible para el espectador de hoy en día. Cabe recordar brevemente el agrumento de Fuenteovejuna : el pueblo, harto de los abusos a que se ve sometido, pone fin a los desmanes del opresor rebelándose contra él y dándole muerte. Los Reyes Católicos sancionan con su autoridad el crimen, conscientes de que la acción popular favorece la instauración del nuevo orden que ellos representan, pero únicamente el amor acompañará a los protagonistas a través del cambio. Es interesante ver a Jaime Lorente (Denver, en La casa de papel ) en otra faceta : un papel intenso que le exige un gran trabajo físico. Disponible en el sitio madridesteatro.com. Gratis.

Macbeth, dirigido por Heiner Müller, en el Berliner Ensemble

Madre coraje y sus hijos / Macbeth (Alemania)

Esta propuesta es sólo para los amantes del teatro y aquellos que hablen idioma alemán. Pero al tratarse de un archivo histórico no se puede dejar de mencionar que el Berliner Ensamble está subiendo a su página web las obras atesoradas en todos los años de su existencia como teatro de vanguardia. Las piezas quedan una semana online. Actualmente está disponible una grabación muy bien filmada en blanco y negro (lamentablemente sin subtítulos) de Madre Coraje y sus hijos , en una puesta en escena de Bertolt Brecht y Erich Engels, realizada en 1957. Fue el último trabajo de la gran Helene Weigel , excelente primera actriz alemana y esposa de Brecht. Es un montaje históricamente significativo. Al finalizar este montaje se subirá una grabación de Macbeth , deShakespeare con traducción y dirección de Heiner Müller en una producción de Michael Thalheimer, con subtítulos en inglés. El trabajo de Müller es mucho más que una simple revisión. Es un drama original sobre la dialéctica del poder. Después de la avalancha de dictaduras crueles que engendraron el siglo XX, Macbeth y Hamlet también se unieron a las figuras arquetípicas. Su voluntad de poder se incita hasta que ha alcanzado una posición que ya no puede ocupar. Lucha contra su miedo con una violencia cada vez mayor y sólo puede disfrutar de su gobierno en órdenes sádicas. La situación política en Macbeth se asemeja a un paisaje de pantano turbio en el que muere cada acción. Cuando se estrenó en la República Democrática Alemana, en 1972, Heiner Müller tuvo que soportar la acusación de nihilismo. Hoy uno debe darse cuenta de que es una imagen realista de su versión, la fábula de Shakespeare muestra cómo la historia se convierte en un espacio sin utopía si el futuro muere en el momento de la acción. Una sociedad que solo quiere mantener su status quo se congela por miedo a sí misma y da a luz crueldad en lugar de esperanza. Duran casi tres horas pero son dos bocatto di cardinale . Disponible en https://www.berliner-ensemble.de/be-on-demand. Gratis

Narciso Ibáñez Menta y José Sacristán, en El Avaro (1972)

El avaro (España y Argentina)

Una gran puesta española de este clásico del siglo XVII, de Molière puede verse en la página oficial de la televisión pública española. Fue representada en 1972 con un plantel de lujo: Narciso Ibáñez Menta, José Sacristán , Luis Varela, Emilio Laguna y María Isbert. En blanco y negro, con una imagen inusual para la época resulta una emoción volver a ver una labor clásica del talentoso Narcisín, con la dirección de José Antonio Páramo. Más recordado por sus personajes terroríficos aquí se puede apreciar al actor español desplegando su faceta de comediante clásico. Ojalá en la Argentina se hubiera conservado algún registro de sus trabajos teatrales. La misma página dispone de versiones excelentes de El enfermo imaginario y El misántropo, del mismo autor. Por otra parte, el canal Cultura en casa, del gobierno porteño, posee la última puesta en escena del Complejo Teatral de Buenos Aires, dirigida por Corina Fiorillo en 2018, en el teatro Regio, con los protagónicos de Antonio Grimau, Nelson Rueda, Iride Mockert, Julián Pucheta y Silvina Bosco. D isponible en rtve.es (https://www.rtve.es/rtve/20200321/todo-teatro-del-archivo-rtve-online-gratis) y la versión local en el canal Cultura en Casa, de YouTube. Gratis

Cyrano de Bergerac, con Kevin Kline

Cyrano (Estados Unidos)

Una maravillosa puesta de David Leveaux de la obra de Edmond Rostand, protagonizada por Kevin Kline quien interpreta a Cyrano, notable espadachín de gran nariz, inteligente e ingenioso, cuyos versos enamoran a su bella prima Roxane ( Jennifer Garner ), pero sólo sirven para arrojarla en los brazos del apuesto Cristiano (Daniel Sunjata). En un montaje de gran despliegue, estrenado en el teatro Richard Rodgers de Broadway en 2016, el clásico de la literatura francesa del siglo XVII adquiere los correspondientes tintes de comedia, más allá del dramatismo del amor no correspondido. Disfrutable durante más de dos horas con la poética adaptación de Anthony Burgess. Completan el elenco en destacadas actuaciones Chris Sarandon, Max Baker como Ragueneau, el chef que ama la poesía, Euan Morton como Ligniere, John Douglas Thompson como Le Bret, Concetta Tomei, Tom Bloom, Peter Jay Fernández, MacIntyre Dixon y Carman Lacivita como el vizconde de Valvert. Disponible en Teatrix, con subtítulos en español.

Mucho ruido y pocas nueces, en versión de Jorge Azurmendi, por Teatrix

Mucho ruido y pocas nueces (Argentina)

Como en sus tragedias más ásperas, también en su feroz comedia Mucho ruido y pocas nueces , William Shakespeare es capaz de abordar la maldad, la hipocrecía y los prejuicios pero también el amor, el deseo y la pasión, siempre con su humor irreverente. Una de las mujeres de las duplas amorosas, la joven Beatriz, inteligente y audaz, es portavoz del feminismo actual con su resistencia a adoptar un rol pasivo. La conclusión queda a la vista: no hay época que se le resista a Shakespeare. Esta es una puesta estrenada el año pasado en el teatro La Comedia, con dirección de Jorge Azurmendi, un especialista en el género ( Como les guste , Sueño de una noche de verano) y un elenco de más de veinte actores y músicos en escena. Se trata de un montaje lúcido y ágil que resalta el juego divertido e imperecedero de príncipes y doncellas. Una interesante particularidad es que algunos personajes masculinos son interpretados por actrices, y viceversa. Con un elenco integrado por Martín Urbaneja, Divina Gloria, Gustavo Monje, Antonia Bengoechea, Claudia Cárpena, Cristina Dramisino, Livia Fernán, Maia Francia, María Rosa Frega, Hernán Muñoa, Mike Zubi, Martín Palladino, Daniel Toppino, Natalia Giardinieri, Jorge Noguera, Mariano Rojo y Carolina Senes. Disponible en Teatrix.

La discreta enamorada, dirigida por Santiago Doria

La discreta enamorada (Argentina)

La comedia de enredos que Lope de Vega escribió en el siglo XVII cobra vitalidad y gracia en esta versión y dirección de Santiago Doria. Con un elenco de brillantes actores -Francisco Pesqueira, Gabriel Virtuoso, Ana Yovino, Irene Almus, Pablo Di Felice, Mariano Mazzei y Mónica D´Agostino- encara el desafío de hacer teatro en verso en el que los celos, las confusiones y las simulaciones son el marco de una ágil puesta. Los amores de Fenisa y Lucindo deben enfrentarse con la madre de la muchacha, Belisa, y con el padre del joven, el capitán Bernardo, a la vez que luchar contra los celos de la perversa Gerarda. Sin embargo, las estrategias de la Discreta Enamorada lograrán su cometido. El ritmo simpático y desenfadado, y la confusión que da lugar al humor, hacen que los espectadores, en pleno siglo XXI, disfruten, rían y se diviertan con los textos del "Fénix de los Ingenios". Con música de Gaby Goldman; iluminación de Leandra Rodríguez y vestuario de Susana Zilbervarg la obra recibió el Premio ACE al Mejor Espectáculo; a la Mejor Actriz, Ana Yovino y al Mejor Director y ACE de Oro 2017 a Santiago Doria. De esta Compañía de Teatro Clásico argentina también pronto se podrá ver El lindo Don Diego . Disponible en Teatrix