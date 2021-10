Cuatro mujeres al borde de un ataque de nervios, en una obra de Binetti

El domingo pasado se estrenó Petit Hotel Chernobyl, una obra que cuenta la historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza. Esa habitación bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Allí está una joven que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza; pero también una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la “Marcha de San Lorenzo”. Se agregan una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizás el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen y, además, se necesitan.

Laura Manzini es una de las actrices de Petit Hotel Chernobyl Rodrigo Néspolo

Es una interesante propuesta del prestigioso dramaturgo Andrés Binetti, que cuenta con dirección y puesta en escena de Nicolás Manasseri (Juegos de fábrica, Voley, la final); e integran su elenco Laura Manzini, Fernanda Provenzano, Alejandra Oteiza y Martina Zapico. “A mitad de 2019 empecé a buscar una obra corta para una convocatoria de humor y di por casualidad con el Instagram de Binetti que sin saberlo lo tenía de contacto y supe que era dramaturgo. Después charlando coincidimos en que ambos también somos de Bahía Blanca –cuenta Martina Zapico, una de las actrices y motor de la propuesta–. Le escribí y enseguida me escribió una obra breve. Después le pregunté si tenía alguna obra más larga de mujeres y me dijo que busque Petit Hotel Chernobyl en la página del Celcit, así que la leí tres veces y supe que tenía que hacerla”.

Sobre la pieza agrega: “Estas mujeres en realidad no conviven, sobreviven. Son cuatro personalidades disímiles en su totalidad y carentes de cualquier tipo de afecto. El afuera no se sabe si es imaginación de ellas, si realmente existe o si se lo esboza para creer o convencerse de que en algún lugar existe algo mejor. Las cuatro se necesitan para poder respaldarse en la carencia de la otra y así ir llevando la vida. El único personaje que tiene un poco de realidad es precisamente el que menos dice, pero que en ese silencio dice todo”.

"Estas mujeres en realidad no conviven, sobreviven", explica Martina Zapico

El elenco de esta obra cuenta con elogiadas actrices que frecuentan la escena alternativa porteña. “Lo que más me interesó de esta obra es la posibilidad que se le da al espectador de sentarse y crear la historia que quiera a partir de lo que propone la pieza. Esta obra es una foto, un recorte de la vida de estos personajes en ese momento. Se creó en base a improvisaciones cuando se hizo por primera vez en 2006 y es eso lo rico, que no es una obra común, te interpela en donde vos quieras indagar... de alguna u otra manera. No se necesita explicar mucho y me parece que está bueno que estas obras se vean y le permitan a la gente irse tal vez con más preguntas que respuestas”, concluye Zapico, que hace unos años ganó el premio Hugo como revelación, por su trabajo en Juegos de fábrica, también de Manasseri.

Para agendar

Las funciones de Petit Hotel Chernobyl son los domingos, a las 21, en el teatro Nün, Juan Ramírez de Velazco 419.