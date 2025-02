De Joaquín Furriel a Luciano Castro y Muriel Santa Ana: el Complejo Teatral de Buenos Aires anunció su programación 2025

Con matices según las gestiones, el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) sostiene la rutina de dar a conocer la programación anual, a diferencia de lo que sucede con el Teatro Nacional Cervantes, frente a un auditorio variopinto. Este martes al atardecer, ese rito tuvo lugar en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, en la que se dieron cita muchos de los que serán parte de la programación 2025, por ejemplo Joaquín Furriel, Gabriel Goity, Martín Seefeld, Jorge Suárez, Eleonora Wexler, Paola Krum, Muriel Santa Ana, Florencia Otero, Mariano Torre, Ana María Cores, Emiliano Dionisi, Payuca y Patricio Abadi, entre tantos otros.

Minutos antes de ocupar el escenario y mientras muchos de los convidados intercambiaban saludos, Alberto Ligaluppi, director del CTBA, habló con LA NACION. “ El desafío mayor de armar la temporada fue tener en cuenta que es un año muy difícil. Queríamos tener mucha programación pero, al mismo tiempo, teníamos que saber muy bien como la situación presupuestaria. De todas maneras, estoy conforme con lo que vamos a presentar. No está todo lo que hubiera querido, pero hay bastante para este momento de la Argentina”, apuntó quien ya había ocupado el mismo cargo cuando el tiempo político era otro. En términos presupuestarios, aseguró que hubo “una pequeña suba en relación con el año pasado”.

Llegado el momento, como es habitual en estas ocasiones, en el escenario se ubicaron Ligaluppi y Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad; acompañados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El director del Complejo señaló que era la primera vez en los 60 años del San Martín un Jefe de Gobierno estaba presente para un anuncio de este tipo. Macri, en el momento de tomar la palabra, señaló el orgullo que le generaba lo que se está haciendo en la ciudad en material cultural que, casi como un latiguillo, dejó en claro “es una inversión y no un gasto”.

Tras su partida, Ricardes y Ligaluppi quedaron a cargo del anuncio. “La misión del teatro público para nosotros es poner al ciudadano en el centro de la escena y producir contenidos de excelencia, de calidad que puedan llegar a la mayor cantidad de público posible”, señaló destacando las obras producidas por el CTBA que están presentando en teatros comerciales como las obras que el año pasado y el actual se presentarán en otras ciudades extranjeras”, apuntó la Ministra de Cultura. Y fue Alberto Ligaluppi quien anunció entonces la temporada 2025 del Complejo Teatral de Buenos Aires sin señalar las fechas de estreno

Alberto Ligaluppi, director del CTBA, dio detalles de cada uno de los títulos programados para este año LA NACION

En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, luego del éxito de El trágico reinado de Eduardo II..., con puesta de Alejandro Tantanian que está actualmente en cartel; llegará uno de los montajes más esperados del año. Se trata de una nueva versión de Ricardo III, de William Shakespeare, dirigida por el catalán Calixto Bieito, que LA NACION adelantó a fin del año pasado. Protagonizada por Joaquín Furriel, el elenco se completa con otras primeras figuras de peso como Alejandra Flechner, Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Marcos Montes, Luciano Suardi, María Figueras, Belén Blanco, Luis Herrera e Iván Moschner. “Muchas veces me pregunto qué haríamos sin estos cuentos, cómo podríamos explicarnos. Los círculos de la historia giran y giran. La brutalidad y la angustia acompañan a la humanidad desde los inicios. Pero también la poesía. ¿Por qué siempre caminan juntos?”, se pregunta el director español, que ya dirigió a Furriel en la misma sala. Como sucedió en la temporada pasada, por motivos presupuestarios o de programación, todo indica que este será el único estreno de teatro de texto en la sala mayor del Complejo Teatral de Buenos Aires. Luego de su temporada porteña, este título se presentará en los Teatros del Canal, de Madrid.

Joaquín Furriel, quien protagonizará este año la versión de Ricardo III dirigida por Calixto Bieito, es una de las grandes figuras que el Teatro San Martín tiene en su programación 2025 Hernán Zenteno

En la Sala Casacuberta, Muriel Santa Ana -la excoprotagonista junto a Furriel de la anterior puesta de Calixto Bieito, La vida es sueño- protagonizará una nueva versión de La gaviota, el texto de Antón Chéjov que dirigirá Rubén Szuchmacher al frente de un elenco compuesto también por Marcelo Subiotto, María Inés Sancerni, Mauricio Minetti y Pablo Caramelo, entre otros. En ese mismo escenario se presentará Sansón de las islas, texto de Gonzalo Demaría, el director del Teatro Cervantes, dirigido por Emiliano Dionisi. “Sansón, un luchador de catch muy popular pero enfermo y retirado, está de regreso. Solo que a la fuerza. Durante la Guerra de Malvinas, el gobierno militar necesita elevar la moral del país. Se organiza un programa de televisión masivo y se convoca, entre otras figuras, a Sansón”, adelanta la trama su autor. Luciano Castro será Sansón y lo acompañarán en escena Manuel Vicente, Vanesa Maja y Gonzalo Gravano. También este montaje hará funciones en Madrid. En la misma sala, el grupo catalán La Calòrica presentará Las aves. En sus montajes, el colectivo escénico suele apostar por un humor cargado de lecturas políticas.

En la Sala Cunill Cabanellas del San Martín, en donde actualmente están haciendo funciones Los Pipis con Pasión, una tragedia argentina, primer estreno del año del CTBA; habrá un ciclo de monólogos que contará con las actuaciones de Paola Krum, dirigida por Javier Daulte, y de Mariano Torre, con puesta de Ezequiel Sagasti. En la misma sala se montará La piedra oscura, otro texto de un autor español, Alberto Conejero, que dirigirá Alejandro Giles. Allí mismo hará temporada Un punto oscuro, propuesta que cuenta con dramaturgia y dirección de Agostina Luz López.

La ministra de Cultura Gabriela Ricardes en el hall del San Martín, en diálogo con los actores Paola Krum y Patricio Abadi

En el Teatro Regio, de Colegiales, se estrenará El suelo que sostiene a Hande, estreno mundial de este texto de Paco Gómez basada en el asesinato de la activista transexual Hande Kader. Dirigida por Corina Fiorillo contará con las actuaciones de Payuca, Mario Alarcón, Paula Mbarak y Diego Gentile, entre otros. “Es un momento en el cual debemos hablar de las identidades”, remarcó el director del Complejo Teatral. En la misma sala se presentará La niña sobre un altar, reescritura sobre dos textos clásicos a cargo de la dramaturga irlandesa Marina Car que montará Oscar Barney Finn.

En el Teatro Alvear, ubicado en pleno centro porteño, el primer estreno será una nueva versión de Los pilares de la sociedad, de Henrik Ibsen, que montará Jorge Suárez con un elenco encabezado por Martín Seefeld y Eleonora Wexler. En la misma sala de la Avenida Corrientes, Los Macocos, grupo emblema del teatro alternativo, presentarán Macocos/40 años, esta vez dirigidos por Mariana Chaud, en el que prometen revolver su propio arcón de los recuerdos. Este montaje luego seguirá su recorrido por el Cine/Teatro El Plata, de Mataderos.

Eleonora Wexler será una de las protagonistas de de Los pilares de la sociedad, el texto de Henrik Ibsen que dirigirá Jorge Suárez Hernán Zenteno

En el Teatro de la Ribera, luego de dos temporadas sin estrenos en la sala del barrio de La Boca, Marcelo Minino estrenará Ateneo para una familia, obra de su autoría basada en En familia, de Florencio Sánchez. Y en el Teatro Sarmiento, del barrio de Palermo, Mauricio Kartun presentará Baco polaco, un texto de su autoría en el cual la trama de Las bacantes, de Eurípides, tomará vida en un pueblo del interior profundo en los años treinta. Será un montaje en el cual todo su elenco está compuestos por egresados de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires. En ese mismo espacio, Martín Flores Cárdenas estrenará Al Oeste: Capítulo I y II, un propuesta que buscará revelar a sus protagonistas misterios sobre su pasado.

La danza contemporánea y el teatro de objetos

En lo que hace al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín que dirige Andrea Chinetti, luego de su recientes presentaciones en Bogotá solo tiene previsto dos estrenos para la temporada 2025 (no muy diferente a lo que sucedió durante la temporada pasada). La bailarina y coreógrafa Lisi Estaràs montará en el Alvear junto al Ballet del San Martín una coreografía en homenaje al bandoneonista Eduardo Rovira. En la misma sala, la coreógrafa Elizabeth de Chapeaurouge presentará Cromático como parte de un programa que se completa con la reposición de una obra de Nicolás Berrueta. En tren de una nueva temporada, volverá al Teatro San Martín Folia, la coreografía del francés Mourad Merzouki que había sido anunciada para el año pasado aunque finalmente no se concretó. Entre las actividades previstas se anticipó un gran homenaje en la Martín Coronado a Ana María Stekelman, figura central en la historia de la compañía y de la danza contemporánea en nuestro país, en el cual se presentará una creación suya no vista en Argentina.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente junto con la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, en el Teatro San Martín; ambos agradecieron particularmente a todos los creadores que hacen posible la programación de calidad en los teatros de la Ciudad LA NACION

En lo que se refiere al Grupo de Titiriteros que dirige Adelaida Mangani, se estrenará Todos los veranos en un día, adaptación de cuento de Ray Bradbury llevado a escena por Bruno Gianatelli; Alejandra y los mundos, de María Granata con puesta de Analía Fedra García; El vestido, texto de María Teresa Andruetto dirigido por Ana Alvarado; El fado de Ulises, un montaje que forma parte de la temporada internacional que dirige Claudio Hochman; y Cuentopos de gulubú, propuesta que cuenta con la colaboración de la Fundación María Elena Walsh, que dirigirá Chacho Garabal.

Por la segunda -¡y tercera!- vuelta

En tren de reposiciones, volverá a la Casacuberta Amadeo, la puesta de Daniel Casablanca. En el Cine/teatro El Plata se repondrá Las mujeres de Lorca, el elogiado trabajo que protagoniza Ana María Cores. En el Sarmiento, al cual ya volvió James Brown usaba ruleros, el texto de Yasmina Reza dirigido por Alfredo Arias que se estrenó a fin del año pasado, también retornará Personas, lugares & cosas, que protagoniza Florencia Otero.

Actores y funcionarios en la presentación de la Temporada 2025 del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) Hernán Zenteno

A lo largo de 2025 habrá dos montajes que irán por su tercera temporada. Benito de La Boca, la obra de teatro musical dirigida por Lizzie Waisse con Roberto Peloni, hará nuevas funciones en el Teatro de la Ribera. Estrenado en julio de 2023, vale aclarar que esta puesta que revisita la vida del famoso pintor fue imaginada como un montaje permanente para esa sala. Distinto es el caso de Cyrano, que protagoniza Gabriel Goity. Luego de varios meses de demora se estrenó hace dos temporadas en la Sala Martín Coronado, a la cual volvió en 2024. Luego, hizo funciones en Mar del Plata. Ahora, sin fecha establecida, en algún momento del año se presentará en el Teatro Alvear y en diversas ciudades del interior.

Alejandro Cruz Por