Disney celebra su centenario en el Teatro Colón, a pura música y color

Walt Disney recorría los Estados Unidos tratando de encontrar un distribuidor para su primer dibujo animado, Alice in Cartoonland. Finalmente encontró uno, M.J. Winkler se llamaba, con el que cerró trato el 16 de octubre de 1923. Es la fecha que marcó hace un siglo el modesto inicio de la compañía que al poco tiempo adoptó el nombre de Walt Disney Studio, y de la que surgió tres años más tarde su personaje más emblemático y longevo, Mickey Mouse.

El mismo Mickey presentará a lo largo del año los numerosos eventos que darán cuenta de este centenario de la compañía en todo el planeta, en particular con las versiones del espectáculo Disney 100 en Concierto, que tiene fechas en escenarios de diversos lugares como la Arena de Verona, la Opera de Sídney o la monumental Défense Arena de París, con su capacidad para 40.000 espectadores. Pero el estreno mundial se producirá esta noche en el Teatro Colón, donde sumará 17 funciones, una de ellas distendida para público con sensibilidades especiales.

El divertido número en honor a Mary Poppins, que se va a poder ver en el show de Disney

Sobre el escenario se desplegará la Orquesta Académica del Teatro Colón, integrada por 63 músicos bajo la batuta del director brasileño Thiago Tiberio. Detrás de ellos se proyectarán sobre una gran pantalla imágenes de películas icónicas del sello Disney y por delante aparecerán sus protagonistas, interpretados por una treintena de cantantes, acróbatas y bailarines.

Martín Iraola, vicepresidente de Disney Latin America, define el espectáculo en el Colón como uno de los más ambiciosos de Disney 100 en Concierto y como una apuesta redoblada en cuanto a la producción y también a la cantidad de funciones, en comparación con las cinco temporadas previas en que se presentaron shows de Disney en esta sala. “Empezamos con seis funciones los primeros dos años y tuvimos nueve el año pasado“, precisa a LA NACION Rocío Sappia, directora ejecutiva del show.

El maestro Tiberio lo resume con un crescendo casi gestual: “En el show anterior Magia y Sinfonía teníamos ya cantantes, bailarines y elementos sobre el escenario, así como la sincronización de la pantalla con los músicos. Pero acá es eso mismo elevado a un patrón más alto, con más elementos, más sincronización, más perfeccionismo, más cantantes y más bailarines, La producción escénica de nuestro director de escena Peter Macfarlane es más dinámica, hay más energía en el escenario... Hay más de todo.“

"La producción de nuestro director de escena Peter Macfarlane es más dinámica, hay más energía en el escenario... Hay más de todo“, aseguró el director de orquesta brasileño Thiago Tiberio a LA NACION

Thiago Tiberio es un especialista en dirigir orquestas sincronizadas con la imagen en pantalla. “Siempre fui loco por las películas. Desde muy joven me quedaba por la noche con mi padre mirando películas, mientras mi madre y mi hermano iban a dormir. Cuando fui a la universidad para estudiar composición musical y piano me decía por qué no hacer algo con el cine. De la universidad fui a la New York University para una maestría en composición para películas y multimedia. Por entonces recién se hacían fragmentos de películas sincronizadas con música en vivo en el Hollywood Bowl con John Mauceri“, el director de orquesta de la banda de sonora de Evita.

El joven director brasileño emparenta su especialidad con el teatro lírico: “Esto es como una ópera, los músicos que dan la espalda a la pantalla, me siguen como si fuese una ópera. Lo que cambia es que no seguimos a una cantante, sino a una pantalla La diferencia es solo esta, ahí juntos vamos“.

Las partituras son las mismas de las películas, incluso algunas de las más antiguas, como las de Mary Poppins o La Cenicienta con las notas dibujadas a mano. “A mí me gusta porque es como ver la mano del artista que escribió la orquestación, hay un toque humano ahí que pasa a la música“, dice Tiberio.

El bello número musical basado en la película de Aladdin junto a la orquesta

En Disney se creó la división de conciertos sobre películas en 2016. Hoy suma centenares de shows en todo el mundo. El mismo Tiberio dirigió docenas de ellos en los Estados Unidos, donde reside, en particular los que musicalizan los episodios de Star Wars. Confiesa que entre sus sueños se cuenta componer o grabar la banda sonora para alguna nueva secuela de la serie galáctica. “Soy fanático de Star Wars. También me encantaría hacer algo con Frozen o con Lin-Manuel Miranda (el músico de Hamilton y Encanto), que es un genio increíble“.

De Miranda se incluye en Disney 100 en Concierto “No se habla de Bruno“, el tema más popular de Encanto, junto con canciones de Moana, La Sirenita, Cenicienta y remontándose en el tiempo, el célebre “Supercalifragilisticoexpialidoso“ de Mary Poppins. Entre los favoritos de Tiberio de este show en el Teatro Colón se cuentan “Un mundo ideal“, de Aladdin, que depara alguna sorpresa para los espectadores y la escena de El Rey León, “por su música, que es muy fuerte y suena muy bien, con muchos artistas en el escenario para una historia que nos toca con todas las emociones que despierta la película“.

El espectáculo montado en el Colón no es un calco de un modelo universal para Disney 100 en Concierto, según Martín Iraola, sino que fue compaginado por un equipo local que eligió entre los centenares de temas musicales de la filmografía centenaria de Disney. Al igual que hacen los equipos creativos de Disney en otras regiones del planeta.

Disney festeja sus 100 años en el Teatro Colón

“Desde el diseño, el lineup de los cuadros y la elección de canciones se hace todo absolutamente acá , a partir de una hoja en blanco“, dice Iraola. “Elegimos temas clásicos para apelar a la memoria de los mayores y luego llegamos hasta Frozen o a las canciones de nuestras películas más recientes que se convertirán en clásicos en los próximos años“, asegura. Esta versión es la que sale luego de gira por América Latina, Chile, México, Ecuador y Costa Rica, adaptando la puesta a las circunstancias escénicas de los espacios elegidos en cada país. Representantes de Disney de España asisten por otra parte a las funciones en el Colón para evaluar las posibilidades de trasladar esta versión a su país.

Iraola destaca que la coproducción con el Teatro Colón realza las posibilidades del show gracias a la excelencia de la sala, la riqueza de sus recursos de vestuario, el rol central de la orquesta y sus equipos técnicos. “Tenemos una perspectiva de ir creciendo porque la combinación del encuentro de Disney con el Teatro Colón hace que muchas familias se arrimen a disfrutar con sus hijos de un evento muy familiar y amigable conociendo este marco único que es el Colón. Es invalorable lo que es este teatro para nosotros“.

Este ciclo de funciones se cierra con una función distendida, el 23 de febrero: “Para el Teatro Colón es su primera función distendida, para personas del espectro autista y neurodivergentes. Y para nosotros es un paso adelante en ser cada vez más abarcativos e inclusivos en todo lo que hagamos“, señala el vicepresidente regional de Disney.

“Es muy complejo, estamos muy asesorados por especialistas que entienden de esto. Hay menos espectadores en las butacas, la sala está a la mitad -o menos- de su capacidad, las luces permanecen encendidas, el show es más corto, el sonido es sensiblemente más bajo, y hay algunos cuadros de mayor estímulo de video que sacamos“, explica Iraola y suma: “Es casi otro show, pero permite que todos los niños y las niñas neurodivergentes puedan acceder. Cuando lo hicimos en una función distendida, pero menos compleja, de otro show en el Gran Rex aprendimos mucho. Ver a todos disfrutando del espectáculo es realmente emocionante”.

