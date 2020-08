Siglo de Oro trans, el montaje que abrió una temporada durante la cual solamente se estrenaron dos montajes Crédito: Carlos Furman

Bajo la lógica de la pandemia actual, con toda la actividad escénica detenida, las obras empezaron a copar la Red. En el marco de esta tendencia el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) fue sumando a su página piezas de su archivo como puestas más recientes. Pero en estos días Jorge Telerman, director del CTBA, está instrumentando un ciclo compuesto por materiales pensados para lo digital que estará a cargo de los directores y coreógrafos que estaban programados para este año tan particular. El desafío, que adelanta a LA NACION, será el de generar propuestas inspiradas en aquellos espectáculos que se iban a presentar en las salas del Complejo. El listado abarca, entre otros tantos creadores y sus montajes, a Renata Schussheim y Oscar Araiz con una nueva versión de Boquitas pintadas, a Mariana Chaud con su retrospectiva, a Emiliano Dionisi dirigiendo una producción del Grupo de Titiriteros, a Vivi Tellas con su versión de Bodas de sangre protagonizada por Cecila Roth, a los montajes de Mariano Tenconi Blanco como a las propuestas coreográficas tanto para el ciclo Danza al Borde como para el Ballet Contemporáneo. Pero, claro, vino el coronavirus y todo aquello entró en modo pausa.

"Apenas las autoridades sanitarias lo permitan y los protocolos lo faciliten, cosa que esperamos suceda en unas pocas semanas, ya podremos entrar a los teatros del Complejo para empezar a grabar -cuenta Telerman-. Ya estamos trabajando con directores y directoras que iban a estar programados este año, temporada que vale aclarar que sigue en pie y que apenas podamos la retomaremos. Esta nueva etapa no la pensamos en términos de la emergencia sino como algo que empieza a abrirse como una posibilidad real a trabajar. El material que estamos subiendo a la página del Complejo Teatral como a Cultura en casa, con la excelente repercusión recibida, nos ha hecho pensar y decidir que una vez que retomemos el trabajo en las salas tiene que haber un registro de obras más ambicioso".

-En otros teatros públicos de la región y en festivales internacionales escénicos mucho antes de la pandemia ya tenían una política de filmación y difusión de materiales propios. Sin embargo el material del CTBA, el FIBA y otros organismos públicos (algo que visibilizó la cuarentena) se limita a programas que giran alrededor de una producción escénica o a piezas de difusión pensadas según la lógica de Instagram.

-En general la práctica de archivo digital en la Argentina no está muy desarrollada. En lo personal es algo que siempre me ha interesado y cada vez que he ocupado una puesto público intenté promover. Las circunstancias actuales posibilitó que este el material de archivo sea revalorizado. A partir de ahora nuestros presupuestos incluirán al registro audiovisual con un lenguaje estético y visual propio pensado para lo digital.

- ¿Bajo qué parámetros se piensa esta nueva propuesta de streaming?

-Va en esta linea. Todas las instituciones del mundo, sean públicas o privadas, han salido en la emergencia a demostrar lo que hacen. Lo importante es que eso se transforme en nuevas herramientas que incorporen, no sustituyan, al diseño de la programación. En ese sentido creo interesante que el Complejo genere contenidos pensados desde el inicio para la plataforma digital. Por eso convocamos a los directores y coreógrafos para que piensen un material que evoque, con enorme libertad, a aquello que iban a presentar durante la temporada. Tuvimos conversaciones preliminares, ya hay muchos creadores que están trabajando con sus elencos y presentaremos el proyecto en algunos días. Serán propuestas de teatro, de danza, de títeres y de música que son los cuatro ejes del Complejo para que estén presentes en la Red.

- ¿Los elencos convocados cobrarán un sueldo por esto?

-Son trabajos remunerados.

-Hasta el momento cuando se emitieron tanto piezas históricas como más recientes, los artistas no cobraron.

-En la medida que vayamos teniendo presupuesto vamos a ir, de apoco, hacia la forma de un trabajo remunerado. Por supuesto todos aquellos que ya estaban ensayando siguieron cobrando sus sueldos.

Todavía no hay protocolo aprobado para que esta nueva etapa de streaming del mayor complejo escénico del país empiece a trabajar en las salas, pero ya hay varios elencos que están delineando las formas de esta nueva propuesta. Nada de esto estaba en la mente en diciembre del año pasado cuando se presentó en el Hall del Teatro San Martín la programación de este año. La temporada 2020 del Complejo Teatral se abrió con una versión trans de Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina, adaptado por Gonzalo Demaría en el Teatro de la Ribera. En marzo, Josefina Gorostiza y la dupla conformada por Carla Rímola y Laura Figueira llegaron a estrenar sus coreografias para el Ballet Contemporáneo. Eso fue todo. Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas tenían previsto estrenar Recital olímpico en el Sarmiento el 14 de marzo, pero dos días antes el CTBA ya había levantado su programación. A partir de ese momento, de a poco, el mayor complejo escénico de país empezó a subir a su página obras históricas de su archivo que se inició con la versión de José María Muscari de Madre Coraje.

La propuesta de la sala que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad tiene como antecedente al ciclo Nuestro Teatro, concurso de obras teatrales impulsado por el Teatro Nacional Cervantes que se propuso estimular al autor teatral argentino creando contenidos pensados para la Red. El número final de obras recibidas fue de 1548. Fue tal la adhesión a esa iniciativa que el anuncio de las 21 obras seleccionadas se postergó para el 15 de agosto con el objetivo de que el jurado tengo más tiempo de evaluación. Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, como sucederá en el Complejo Teatral, se filmarán en la sala del histórico edificio que depende de Cultura Nación.