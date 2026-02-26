Teatro 2026: de los títulos comerciales a obras intimistas y la vuelta de La revista del Cervantes a precio recargado

La cartelera de Buenos Aires es tan variada que, al mismo tiempo que ocupa históricos teatros públicos o privados con sus generosas plateas, sus palcos y grandes halls de influencia europea, también hace pie en las reconocidas salas comerciales de la Avenida Corrientes y en esos mágicos espacios de reducidas dimensiones en los que la escena más experimental despliega sus inquietantes formas.

Los números de taquilla de Aadet, la entidad que nuclea al circuito comercial que es la que da cuenta del movimiento de público, confirmaron el liderazgo de Astor, Piazzolla eterno desde su momento de estreno. La propuesta del director y dramaturgo Emiliano Dionisi, de marcada factura for export, no se descarta su destino internacional, lideró la semana pasada tanto el registro de audiencia como el de recaudaciones. La evocación a la vida y el legado del famoso compositor se presentó hasta el domingo en el Teatro Colón. Como se trató de un emprendimiento junto con una productora privada, fue la primera vez que el Colón apareció en un listado del circuito comercial. Hubo otra rareza en todo esto: la gran sala abrió sus puertas en febrero, antes de lo que suele hacerlo.

La revista del Cervantes, el tanque del año pasado del Teatro Cervantes que volvió a la sala María Guerrero Gustavo Gorrini

Pero también el Complejo Teatral de Buenos Aires abrió la temporada 2026 antes de lo habitual. El Ballet Contemporáneo hizo unas pocas funciones en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín y se estrenó Buenas palabras, el regreso de Arturo Puig a la escena, que ya culmina el domingo mientras se repusieron varios de sus títulos en otras salas.

A pocas cuadras del San Martín, el Teatro Nacional Cervantes, la otra gran sala pública que depende del ejecutivo central, esta semana repuso La revista del Cervantes, el verdadero tanque de la sala estrenado el año pasado que evoca al origen de la revista porteña. Con las actuaciones, entre un numeroso elenco, de Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé y Mónica Antonópulos estuvo haciendo funciones hasta mediados de diciembre. Hasta aquel no tan lejano tiempo, la platea costaba 20.000 pesos. Ahora, la misma butaca pasó a costar 35.000 (aumentó algo más del 70 por ciento). En la comparativa, las localidades para las obras del Complejo Teatral están a 21.000 pesos. En ambos organismos hay ofertas según modalidades diversas.

Una ya clásica escena de Rocky Gentileza

Volviendo a las aguas del circuito comercial, el segundo espectáculo con mayor cantidad de espectadores durante la semana pasada fue Rocky, el exitoso montaje que protagoniza Nicolás Vázquez que viene de la temporada pasada y que, seguramente, ante el fin de temporada de Astor, Piazzolla eterno volverá a liderar el registro de taquilla. En el caso de esta superproducción, el valor máximo de una entrada es de 80.000 pesos y, el mínimo, de 30.000, mientras que el valor promedio de los espectáculos de este circuito ronda los 50.000.

Company, la propuesta de Fer Dente Gentileza Bautista Araya

Luego de Rocky en el listado de los obras con mayor audiencia conviven una variedad de títulos que dan cuenta de la amplitud de propuestas del mismo circuito. Conviven en este “barrio teatral” el tono satírico de El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D’Elía; con una propuesta de teatro físico, como la de Fuerza Bruta; pasando por el espectáculo de Roberto Moldavsky; la comedia dramática Las hijas, con Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Soledad Villamil; los musicales Company y Papá por siempre; y las comedias Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale; y ¿Quién es quien?, con Soledad Silveyra y Luis Brandoni.

Ritual intimista

El lado casi opuesto de esos títulos en salas con grandes marquesinas de la Avenida Corrientes y sus alrededores toma cuerpo en los espacios más experimentales del circuito alternativo.

En Casa Estudio Teatro, por ejemplo, los viernes se presenta La fuerza de la gravedad, una inclasificable propuesta de Martín Flores Cárdenas, el dueño del mágico espacio, que cuenta con la actuación de Laura López Moyano. En este caso, por ejemplo, hay entradas a 20.000 pesos; pero la opción puff o reposera está disponible a 10.000.

Laura López Moyano es una de los momentos de La fuerza de la gravedad, de Martín Flores Cárdenas Nora Lezano

Ahora toca Parque Patricios. En la sala Planta Inclán, la que gestionan el coreógrafo y bailarín Juan Onofri Barbato y la actriz (y también escritora) Elisa Carricajo, el domingo se repone Ha muerto un puto, la obra dirigida por Gustavo Tarrío que cuenta con las actuaciones de María Laura Alemán, David Gudiño, y Vero Gerez basada en textos de Carlos Correas y que ha obtenido varios premios.

En otra punta de la ciudad, en el barrio de Villa Urquiza, la multifacética Maruja Bustamante estrenó en la sala Los Vidrios la obra Venado asesino, adaptación basada en la novela de Santiago Nazarian que interpretan Max Suen y el actor, director y dramaturgo Lisandro Rodríguez. Lisandro es también el gestor de este gran espacio tan atractivo en donde se presenta esta propuesta que pertenece al menú anual de Paraíso Club, el club de teatro cuyo socios terminan siendo coproductores de los montajes programados.

Lisando Rodríguez y Max Suen en Venado asesino, el estreno de Maruja Bustamante Nora Lezano

Cerrando el recorrido por estas salas tan únicas como personales ubicadas en distintos barrios porteños, en pleno corazón del Abasto, el viernes 6 de marzo Federico León, otro creador talentoso como todos los citados en este apartado, repondrá El trabajo, montaje con Santiago Gobernori, Beatriz Rajland y el mismo León. En este bello teatro/jardín, la propuesta atraviesa distintos climas en medio de una particular experiencia en las que se rompen cosas, hay cambios escenografías, escenas de terror, alguien se tira a una pileta, aparece una escena de clima bolichero mientras densidades diversas en constante mutación despliegan sus formas.

Beatriz Rajland en una escena de El trabajo, de Federico León Cecilia Gamboa

Dato no menor: en esta franja de la cartelera teatral porteña las entradas van de los 17.000 a 28.000 pesos y siempre hay ofertones aptos para todos los públicos como una reposera o puff a 10.000.

Obras que se pueden ver desde coquetos palcos, propuestas con grandes marquesinas anunciando a actores famosos o una reposera de playa al servicio de la magia escénica: todo vale en el teatro porteño.