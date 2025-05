El dream team que revivirá a Tato Bores y Enrique Pinti con un gran homenaje a la revista porteña; “estamos enloquecidos”

Alejandra Radano, Carlos Casella, Mónica Antonópulos, Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé y un gran equipo montan en el escenario del Teatro Cervantes un show que reivindica al género

La propuesta es sorprendente y audaz: realizar en el emblemático Teatro Cervantes una tradicional revista porteña.

Sí, en ese espacio donde se respira arte y las diferentes salas tienen nombres de próceres de la escena hispana como María Guerrero, Orestes Caviglia y Luisa Vehil, subirá a escena un espectáculo que busca reivindicar un género que las últimas décadas fue menospreciado, pero que en su esencia tiene mucho del ADN argentino.

Y para tal patriada, el director del Cervantes, Gonzalo Demaría, voló alto. Fantaseó, deliró y concretó. Como en esos films de superhéroes donde un líder visionario va reclutando uno por uno a sus mejores soldados para salvar al mundo, Demaría seleccionó a un verdadero dream team, en cuya primera línea están Alejandra Radano, Carlos Casella, Mónica Antonópulos, Marco Antonio Caponi y Sebastián Suñé.

Los estrategas, a cargo del plan intelectual -y la escritura- son Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch. A ellos se les suma el director musical Fernando Albinarrate, las coreografías de la experta Andrea Servera y Pablo Maritano, de gran recorrido en el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata,como director general. ¿Los batallones? Nada menos que la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y la Orquesta del Cervantes. Un total de 52 artistas en escena, entre actores, cantantes, bailarines y músicos. Así está planteado este homenaje al género.

Habrá un total de 52 artistas en escena, entre actores, cantantes, bailarines y músicos, en el gran homenaje a la revista porteña que debuta el 15 de mayo en el Teatro Cervantes Hernan Zenteno - La Nacion

En el mundo onírico que idearon sus autores, La revista del Cervantes inicia con un encuentro idílico entre Enrique Pinti (Sebastián Suñé) y Tato Bores (Marco Antonio Caponi) en una dimensión que bien podría ubicarse en el limbo. La recepcionista es nada menos que Mónica Antonópulos, mientras que los dragones bicéfalos, quienes protegen el escudo real del teatro, son Alejandra Radano y Carlos Casella. Y tras ese planteo escénico, las fibras más auténticas del varieté, la comedia musical, el bataclán, la sátira política, el sainete y el grotesco, explotan ante un público que se debate entre estar en una sala tradicional de teatro público, un sueño by Federico Fellini y la Argentina de 1920. Antes del estreno, LA NACION habló con los protagonistas.

“La revista como género ya se hizo en el Teatro Cervantes, hace más de 100 años”, aclara Alejandra Radano frente a sus compañeros, que la miran como a una verdadera guía del oficio. “De hecho, el director del teatro, Gonzalo Demaría, hace unos años escribió un libro que se llama La revista porteña donde cuenta toda la historia, por lo que ya venía con esta idea de montar un espectáculo de esta magnitud acá, en su espacio. La revista es algo que nos pertenece, es nuestra identidad ”. Carlos Casella, otro ícono del musical off en Buenos Aires, interviene: “Este tipo de teatro se hizo en el Cervantes entre 1910 y 1922. Este escenario fue caminado por Tita Merello, Niní Marshall y tantos más. Para nosotros es un desafío y un placer, pero también una responsabilidad”.

Alejandra Radano, una de las "protectoras del escenario" en La revista del Cervantes Hernan Zenteno - La Nacion

Rápidamente se suma Marco Antonio Caponi a la charla. “Es volver a poner en valor a la revista como fenómeno cultural popular y también desmitificar que no puede hacerse en un teatro oficial, sino todo lo contrario”, añade. “Se hizo y se puede volver a hacer de la mejor forma, con el nivel artístico que se merece. Es una estética retrofuturista. Una puesta de luces muy interesante, vestuario de época y una escenografía circular como pocas veces se vio en teatro”.

Carlos Casella, otro de los "dragones" vigías del escenario en La revista del Cervantes, un homenaje al género porteño que se realizará en la clásica sala pública Hernan Zenteno - La Nacion

-A priori, el género revisteril tiene hoy mala prensa. ¿Cómo les llegó la propuesta y qué pensaron al recibirla?

-Marco Antonio Caponi: En lo personal, nunca dudé del proyecto, sobre todo porque a mí me convoca el propio Demaría y como conozco cuál es su compromiso con el arte. Entendí que sería algo espectacular. Además era la oportunidad de aprender, de atravesar un género que para mí era desconocido. Mi personaje es el de Tato Bores, uno de los autores es Sebastián, uno de sus hijos, encima con orquesta en vivo y la Compaña del Ballet Nacional. Todo era positivo.

Marco Antonio Caponi será Tato Bores en La revista del Cervantes; "Como conozco cuál es el compromiso de Gonzalo Demaría con el arte, entendí que esto sería algo espectacular", asegura el actor Hernan Zenteno - La Nacion

-Sebastián Suñé: A mí también me llamó Gonzalo y lo primero que me preguntó fue cuánto medía. “1,87, ¿por qué?”. Después me contó que era para hacer de Enrique Pinti y le dije que sí en el momento. Yo venía de hacer en el Cervantes un dramón, un personaje muy depresivo, espantoso, que terminaba pegándose un tiro y entendí que era mi revancha. Quería transitar este hermoso escenario con otra energía. Lo de la altura era porque sí o sí tenía que ser más alto que Caponi que era Tato.

Sebastián Suñé será Enrique Pinti en La revista del Cervantes, el homenaje con libro de Sebastián Borensztein -entre otros autores- que desde el 15 de mayo se verá en el Teatro Nacional Cervantes Hernan Zenteno - La Nacion

-Carlos Casella: También me llamó Demaría. Me estaba yendo de vacaciones, estaba en una estación de servicio comprando algo para comer en la ruta y me contó. Me dijo que estaba Radano y que me mandaba el libro. Le dije: “Mandame lo que quieras, pero ya te digo que sí”.

-Alejandra Radano: Yo me había enterado que iban a hacer una revista, lo llamé y le dije que quería estar. Es un género que va conmigo. Me considero una bataclana, porque no canto, no bailo y no actúo, pero desde que pisé un teatro hago las tres cosas.

-Mónica Antonópulos: A mí me convenció con el libro, con la propuesta, con actuar por primera vez en el Cervantes y junto con Marco, que es mi pareja en la vida real. En esa primera charla me dijo: “Estamos creando una especie de Frankenstein que puede andar muy bien”. Esto fue en diciembre, así que tuvimos tiempo de prepararnos, leer, investigar y estudiar. Ahora hace varios meses que estamos ensayando y estamos enloquecidos con lo que vamos viendo.

"Estamos enloquecidos con lo que vamos viendo de este espectáculo", se entusiasma Mónica Antonópulos, quien además trabajará junto con su pareja en la vida real, Marco Antonio Caponi Hernan Zenteno - La Nacion

-¿El espectador, con qué se encontrará?

-M.C.: La obra transcurre en un tiempo espacial, donde en medio de esa historia aparecen los sketches y todo lo que representa a la revista. Son cuadros muy diversos, que recrean la esencia del teatro en todas sus variantes y que cuenta el devenir mismo del Cervantes. Humor, música, baile, monólogos políticos en los personajes de Tato y Pinti, y mucho despliegue, tanto visual como sonoro.

-C.C.: El show está engarzado con una estética muy belle époque. La ilusión del escenario, de las figuras, un vestuario con dejos de art nouveau. Lo interesante es que se mezclan las épocas. Entonces estamos en los años 20 y aparecen personajes de los 50 y los 70. Y esos contrastes son los que van marcando el ritmo.

Nuevos tiempos

-El rol de la mujer en el teatro de revistas siempre estuvo cosificado. ¿Cómo abordan eso?

-M.A.: En La revista del Cervantes se habla de una época y se hace hincapié en lo artístico. La mujer no está caricaturizada ni cosificada como en los 80 y 90. Este es otro paradigma de revista.

-A.R.: Lo que se respeta acá es que la vedette es la vedette, es quien termina todos los cuadros y se lleva las luces y aplausos.

-S.S.: También queremos desmitificar el concepto que se tiene de la revista. No somos [el programa de TV] Rompeportones y lejísimos estamos de serlo. En el escenario hay mucho talento, artistas de muy variadas disciplinas unidos por un género. Sea hombre o mujer.

La Revista del Cervantes es un musical en homenaje a la revista porteña; su director es Pablo Maritano Hernan Zenteno - La Nacion

-En una cartelera teatral llena de figuras, ustedes son los abanderados de una propuesta diferente.

-M.C.: El teatro en la Argentina tiene una fortaleza única, que se repite en muy pocos países del mundo. Acá hay un público exclusivo de teatro, por eso está muy vivo. En estos momentos, por la falta de ficción y de cine, está en auge, pero dudo que en países como España o los Estados Unidos, ante una sangría laboral semejante, se reaccione como acá. El argentino con el teatro tiene un vínculo muy especial y se ve cada noche en Avenida Corrientes cuando ves la cantidad de gente que hay. Obras para 10, 20 o 3000 personas y las salas por suerte se llenan.

Marco Antonio Caponi, Carlos Casella, Mónica Antonópulos, Alejandra Radano y Sebastián Suñé darán vida a La revista del Cervantes Hernan Zenteno - La Nacion

-M.A.: Pasó cuando se fueron levantando las restricciones por la pandemia. La gente iba al teatro con barbijo a riesgo de contagiarse, pero el deseo era mayor . El ritual del argentino con el teatro es innegociable. La gente lo necesita. Lo ideal sería que la oferta teatral no sea consecuencia de la falta de trabajo en otras áreas, pero que haya diversidad también es positivo para todos.

-A.R.: Cuando estás fuera del país tomás real dimensión de lo que es el teatro en Buenos Aires. La diferencia es descomunal. El actor argentino comienza por el teatro y eso se nota. Tenemos cultura teatral desde chicos.

-S.S.: El argentino es de revertir con facilidad situaciones límites. Ante un presente negativo como la falta de ficción y de cine, hacemos explotar los teatros. Tenemos la capacidad de transformar el veneno en medicina.

Para agendar

La revista del Cervantes. Funciones: a partir del 15 de mayo, de jueves a domingo a las 20. Sala: Teatro Cervantes (Libertad 815).