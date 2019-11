Sandra Mihanovich, una de las figuras que subirá esta noche al escenario del teatro Ópera Fuente: Archivo - Crédito: Fabian Marelli

Leni González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019

Ellas están contentas. Hay sonrisas energizantes, manzanas de recreo, paleta de voces y aire caliente en el estudio de Ricky Pashkus donde ensayan las Primeras damas del musical. Preparan el show de esta noche, la quinta edición de este concierto, que se realiza desde 2011, cuando Pablo Gorlero y Pashkus, en la noche de algún bar, imaginaron este evento como un homenaje al género con cada vez más protagonistas y público.

Natalia Cociuffo, Laura Conforte, Laura Esquivel, María Rosa Fugazot, Melania Lenoir, Sandra Mihanovich, Sofi Morandi, Florencia Otero, Paula Reca, Ángela Torres, Déborah Turza, Belén Ucar y Julia Zenko, en orden alfabético, ellas son las artistas que participan hoy de una noche especial. Algunas estuvieron en las cinco ediciones, como Cociuffo ( Los monstruos, entre otras) y Lenoir ( Forever Young, El curioso incidente del perro a medianoche), y otras debutan, como Ucar ( Hair, La desgracia); Reca, la última ganadora del premio Hugo por Una vez en la vida; Morandi ( American Idiot), y Torres ( Peter Pan). Pero todas, de distintas generaciones y recorridos, reunidas por el único requisito de haber protagonizado por lo menos un musical, quieren participar de este espectáculo de una sola noche en el teatro Ópera.

En el ensayo no se encuentran todas las cantantes. Distintos compromisos impidieron que se presentaran Mihanovich, Zenko, Morandi, Reca, Torres y Fugazot. Las demás, en un soleado domingo al mediodía, le ponen entusiasmo de primera vez a un show que vuelve, aunque nunca se sabe cuándo hasta que sucede.

Ensayo de las Primeras damas del musical Crédito: Patricio Pidal/AFV

"Seguimos porque no me gusta abandonar las cosas, es una actitud de vida. Este es el quinto de Primeras damas, pero en el medio hubo otros, como Damas y señores del musical, y siempre vale la pena. Hay una energía especial, un espacio de solidaridad y unión entre las cantantes. No es fácil armarlo, por razones de presupuesto y por agendas de las artistas, pero el estímulo es muy fuerte", dice el incansable Pashkus, a quien acompañan, además de la codirección de Gorlero, Damián Mahler en la dirección musical (la primera vez que el hijo de Ángel participa de este show), Gustavo Wons en la coreografía y Matías Ibarra en la dirección coral. Habrá 12 músicos en vivo, ocho bailarines y ocho coreutas que se suman a las Damas. Todas las canciones son en castellano, traducidas y adaptadas por Marcelo Kotliar.

"Comparado con las versiones anteriores, no quisimos que sea demasiado largo (en el primero fueron 22 cantantes y en este son 13), que no supere las dos horas, y buscamos canciones con melodías más empáticas, más accesibles para el público: esta vez se van a ir con el recuerdo de todas las canciones", dice Pashkus. "Y nada se repite -agrega Mahler-, son temas de musicales con calidad de hit, la mayoría internacionales y algunos nacionales". Por el lado de la danza, Wons aclara que los bailarines acompañan a las cantantes, pero también tienen un cuadro solos: "Disfruté mucho coreografiar estos clásicos", dice.

Las Damas lucirán vestidos de gala, diseñados por Alejandra Robotti, con predominio del unificador color negro. Porque no hay recreación dramática de fragmentos de musicales, no hay personajes ni escenografía que refiera a las obras originales, sino que se trata de un concierto, un recital donde lo que importa son los temas que se cantan. La encargada de abrir el show será Turza (Mamá está más chiquita, Un mar oculto, De eso no se canta) con "Mi cuerpo", del musical The life, de David Newman, Ira Gasman y Cy Coleman.

Julia Zenko estará presente en el concierto de esta noche Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

"Hay intuiciones que aparecen y se cumplen en la acción que no fueron previstas. Por ejemplo, en este ensayo cuando Déborah (Turza) canta 'es mi cuerpo', dice algo de la identidad femenina muy fuerte y sentí que era el momento, que había una coincidencia no pensada, no fue una intencionalidad políticamente correcta sino que se dio así", cuenta Pashkus.

El cierre está en manos de Sandra Mihanovich con "Soy lo que soy", el clásico de La jaula de las locas y uno de sus grandes éxitos. Entre ambas, pasarán canciones de El Rey León, Don Quijote de la Mancha, entre muchas otras, medley (enganchados) de Harold Prince y de creaciones nacionales (como Eva, Lo quiero ya y Siddharta), y algunos dúos, como el de Lenoir y Esquivel con un tema de Cats.

En cuanto a los honorarios, Pashkus dice que es "un viático": "Esto está muy pero muy por debajo de lo que ganan en un espectáculo o en un show. Es por amor y ganas que lo hacen, realmente. Esta es una fiesta para homenajear a tantos creadores, transmitir la excelencia que requiere el musical y sumar cada vez más espectadores".

Parte del elenco de las Primeras damas del musical que se presentará este martes, en el teatro Ópera Crédito: Patricio Pidal/AFV

¿Egos? Todas saben a qué vienen y de qué se trata. "Con el tiempo aprendí que 'el ego' que aflora en un estreno tiene mucho de miedo, inseguridad, fragilidad, deseos de hacerlo mejor", opina Pashkus. "Pero este es un grupo muy tranquilo", agrega Wons. Mientras los demás hablan, ellas disfrutan con más o menos nerviosismo la oportunidad de cantar canciones maravillosas entre amigas, colegas, referentes. Son las Primeras Damas del Musical, un regreso sin ganas de terminar.

Primeras damas del musical. Idea y dirección de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero. Martes 12, a las 20.30, en el teatro Ópera, Corrientes 860.Entradas desde 600 pesos.