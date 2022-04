Estrenos de teatro: Ampelmann es un conflicto familiar y amoroso que pierde la metáfora

Autor: Victor Winer. Dirección: Diego Rinaldi. Intérpretes: Felipe Martínez Villamil, Fernando Dabove, Emilia Mazer, Cristian Thorsen, Carolina Bonzi Ferrer. Sala: Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Funciones: Domingos, a las 18. Duración: 65 minutos.

Diez años después de su estreno original, y con un premio de la Ciudad de Buenos Aires a cuestas, vuelve al escenario esta obra escrita por Victor Winer y dirigida, en esta ocasión, por Diego Rinaldi. El texto toma un tema icónico de la ciudad de Berlín, muy representativo en todos sus símbolos para nuestra cultura: el Ampelmann es el hombrecito de los semáforos, ese que indica la autorización/prohibición de cruce, que supo tener un diseño singular durante la RDA y que pretendió ser cambiado tras su anexión a la Alemania actual. Con esta excusa su autor construye un texto sobre la revolución pero también sobre las pérdidas, sobre lo que sucede cuando se regresa a un mundo que ya no existe, por luchar para que un mundo ya caído no termine de desaparecer. ¿Idealismo?, ¿torpeza? Cada espectador llegará a su propia conclusión.

Fernando Dabove, Emilia Mazer y Christian Thorsen, en una escena de la obra