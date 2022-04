Estrenos de teatro. El almacén del fin del mundo muestra a la pandemia con desparpajo

Libro y dirección: Martín Henderson. Intérpretes: Martín Henderson, Leonardo Saggese, Dolores Ocampo. Sala: El extranjero. Funciones: Viernes, a las 20. Duración: 75 minutos.

El almacén del fin del mundo se presenta realmente como un extraño exponente del teatro argentino, que suele ser más afín al realismo y al drama. Aquí nos encontramos con un texto escrito por Henderson en el que, sátira mediante, pondrá una mirada muy crítica al sistema social en su conjunto a partir de un hecho tan traumático como lo es una pandemia.

Esta propuesta es profundamente disparatada y no le teme a nada. No se comporta de manera reverencial con nada ni con nadie y está allí su mérito inicial. Pone una lupa sobre un sistema hiper normativizado como fue el del contexto pandémico a través de un control absolutamente policial sobre el accionar de los individuos. Y lo hace de manera francamente hiperbólica, pero no para caer en lo ridículo sino más bien como modo de mostrar el nivel de sometimiento al que una sociedad puede llegar.

Dolores Ocampo, hace un complejo papel en El almacén del fin del mundo Silvana D. Galdi

En el almacén del fin del mundo una pareja se encuentra para celebrar un ritual tan simple como sencillo: comer algo juntos, reencontrarse, soñar con un ritual amoroso. Pero la sanitización del lugar, la distancia física impuesta vuelve todo francamente extraño e irreconocible, aunque exhiba zonas vividas hace apenas meses por el espectador.