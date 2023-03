FIBA: los más pequeños acceden al FIBITA con una producción catalana que debuta el viernes

escuchar

En el bonito espacio escénico de la primera planta del Centro Cultural 25 de Mayo se disponen este fin de semana enormes almohadones sobre la calidez de un piso de linóleo. Por el medio, una pantala bifronte. Es el dispositivo para la presentación de ¡Oh, uh, ah, ei! Tierra-Aire-Fuego-Agua!, una instalación audiovisual para niños de 1 a 5 años, que llega desde Barcelona al FIBA, de la mano de la argentina Verónica Pallini , radicada desde hace dos décadas en esa ciudad.

El Festival Internacional de Buenos Aires incursiona con esta propuesta incluida en la programación para niños FIBITA por primera vez en la tendencia actual de las creaciones escénicas dedicadas específicamente a la llamada primera infancia, la de los espectadores más pequeños, los bebés.

Tras dejar el calzado a un costado, con las familias instaladas en los almohadones de uno y otro lado de la pantalla, se inicia la proyección de un recorrido de dos pequeñas figuras animadas a través de imágenes que remiten a los cuatro elementos de la naturaleza. El audiovisual de Jordi Teixidó, creador de numerosos programas para chicos en el canal catalán TV3 se extiende por media hora, para cerrar con una invitación a levantarse para soltar los cuerpos y bailar al son de la música compuesta por Santi Vilanova.

“Aunque sea audiovisual, nosotros lo planteamos como una experiencia colectiva en el espacio escénico, la pantalla en el medio permite que haya también movilidad, que los chicos y las chicas se muevan, bailen, descubran las sombras en la pantalla“, dice Pallini.

“Damos libertad escénica, hay un protocolo de entrada donde decimos que es una pieza preferentemente para ser mirada y que después tienen el espacio para recorrer, pero durante el espectáculo también los chicos se mueven, hacen un recorrido, vuelven al asiento, es muy libre la corporalidad. Y nos gusta que así sea, un espacio de libertad. Van, vienen, a veces hablan, los protagonistas son ellos. Esa es la base de nuestras instalaciones, ellos hacen lo que les place“.

L´auténtica, el teatro que dirige Verónica Pallini en el barrio de Gracia, en Barcelona, es la única sala dedicada solo a primera infancia en esa ciudad. ¡Oh, uh, ah, ei!, estrenada en 2020, fue su primera producción. La segunda, Soc Natura, estrenada en septiembre pasado, es más específica aún en su franja etaria, apunta a bebés de 0 a 24 meses con una experiencia inmersiva en imágenes de los bosques de Cataluña.

“Y ya estamos por empezar el proceso creativo de la tercera“, dice Pallini. “ Llamamos inmersivas a nuestras producciones porque ofrecen la posibilidad de que los bebés investiguen con su corporalidad lo que van viendo. El bebé recibe input, pero lo que más nos interesa es que pueda ser el protagonista de la experiencia, interactuando entre lo que recibe y lo que propone, lo que va descubriendo. Queremos romper con esa cosa conductista que a veces hay en ese recibir constante de la experiencia “.

“Los objetos que los bebés van viendo en general no están delineados, no ven un coche, ven una forma, y con esa forma empiezan a subirse o se esconden. Es esto lo que llamamos inmersión. Está un poco de moda esa palabra, pero para nosotros el foco está en que el bebé siempre es el protagonista. Y por más que sea un audiovisual, es uno que deja abierta muchas cosas para que ellos imaginen. No es una típica película que ven en un cine, sino que son sugerencias, los elementos son disparadores de imágenes, de ideas “, suma.

Pallini busca evitar con su propuesta que los adultos se desentiendan de sus niños durante la función mirando el celular: “Queremos inducir realmente a que la persona que lleva el bebé pueda trabajar también el vínculo, que sea un espacio para encontrarse. Pero con los chicos como protagonistas. No nos interesan las obras donde solo vienen a ver. Toda la familia acompaña al bebé protagonista, todos tienen que estar en un aquí y ahora real“.

Pallini se formó como actriz y antropóloga en Buenos Aires y se abocó al estudio de política y gestión teatral, que la llevó con el cambio de siglo a desarrollar su tesis doctoral en Barcelona sobre el proceso creativo del actor. “Me gusta pensar el teatro desde la antropología, no desde el teatro mismo, sino desde afuera“, según explica.

En 2006 retoma su vocación teatral dando clases primero en su casa y luego abriendo una escuela de actuación y una sala teatral en la capital catalana, que se establece en su actual local, de tres salas y 300 metros cuadrados, en 2018. Prestaban la sala para otras compañías que traían obras para chicos, entre ellas algunas de la entonces aún incipiente movida para primera infancia.

Observar las funciones de estas obras llevó a Pallini a dar el giro hacia los más chicos, considerándolo como una etaoa de mayor exigencia en su carrera: “Parece que para algunos el teatro para chicos es de un rango inferior. Nosotros teníamos antes una sala dedicada al teatro para adultos y pasamos a dedicarnos solo a primera infancia: el nivel estético supera muchísimo a lo que hay de teatro de texto, y eso que yo me dedico al teatro de texto. Por supuesto que no podemos trabajar la textualidad, el texto pasa a otro plano, pero se trabaja desde otro tipo de comprensión del espectador, que entra en otra dimensión, en otro tipo de imaginario. Y hay trabajos corporales, de dramaturgia maravillosa, para los bebés.“

“ Un bebé es un espectador absolutamente exigente, no podés poner tres telas de colores y nada más porque no tenés espectáculo, el bebé se desconecta, no lo vas a tener ahí “, afirma Pallini contradiciendo a quienes ven en el teatro de primera infancia poco más que un recurso de estimulación sensorial. “Elegí meterme en la producción de las instalaciones inmersivas para bebés porque veo que hay una movida de investigación que a mí me pareció un reto como artista. ¿Quién puede discutir que eso no es teatro?“

Para agendar

¡Oh, uh, ah, ei! Tierra-Aire-Fuego-Agua, viernes 3 a las 14, sábado 4 y domingo 5 a las 11, en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas gratuitas, con reserva previa online.