Footloose, un clásico de los años ochenta que llega al teatro para hacer bailar a los porteños

Inspirado en la película homónima que desembarcó en la pantalla grande en 1984 bajo la dirección de Herbert Ross, Footloose se estrenó como un musical en Broadway, en 1998 . La noticia es que, luego de posponerse por motivos de la pandemia, el musical nominado a cuatro Premios Tony –incluyendo Mejor Música–, presentará su primera temporada en el circuito teatral porteño 2022 de la mano de Covershow Producciones, productora de espectáculos que ya ha traído a la Argentina In The Heights, musical que le valió ocho nominaciones a los Premios Hugo de los cuales se hizo acreedor de tres estatuillas como Mejor musical off, Mejor director de musical off (Gabriel López) y Revelación masculina (Nahuel Quimey Villarreal).

“Desde la agencia de Nueva York nos ayudaron en la decisión y cuando nos ofrecieron Footloose no lo dudamos ni un segundo. Al tiempo, ya estábamos adquiriendo los derechos y realizando la preproducción para estrenar en mayo de 2020, aunque luego debimos posponer por la pandemia. Igualmente seguimos junto con el elenco muy unidos y pensando estrenarlo en cuanto pudiéramos. Así que este 2022 se dio la posibilidad de retomar los ensayos y llevar a cabo el gran estreno deseado. Footloose es un musical que no ha estado en muchos países, es la primera vez que se trae la Argentina y nuestra idea es poder expandirlo incluso más allá”, explica Gabriel López, CEO fundador de la productora y director de la obra, que cuenta con Jimena Maiorano, Marina Paiz y Nahuel Quimey como productores asociados.

Para aquellos que no la conocen, la obra comienza cuando Ren MacCormack, el protagonista de esta historia, se muda junto a su madre desde la ciudad de Chicago al pequeño pueblo agrícola de Bomont. Si bien Ren se siente preparado para adaptarse a su nuevo hogar, no parece tan dispuesto para aceptar las leyes locales, que incluyen la prohibición de su distracción favorita: bailar. Luego aparecerán el Reverendo Shaw Moore, propulsor de estas leyes y encargado de controlar a los jóvenes del pueblo, su hija rebelde, que parece ceder a los encantos de Ren, y el novio de la hija del reverendo, que se propone sabotear la reputación del protagonista al poner al pueblo en su contra. Pero MacCormack, con su espíritu rebelde y el apoyo de sus amigos, desafiará las normas y las costumbres de este pueblo y luchará por organizar un baile de fin de curso, rodeado de dificultades, pero también de diversión y romance.

Momento femenino de Footloose

“Es una obra en donde el argumento es simple, pero no tanto. A medida que transcurren las escenas, se van llenando de emoción y profundidad y te hace poner la piel de gallina ”, reflexiona el director y productor de la obra que protagonizan Pablo Turturiello (Ren McCormack), Chechu Vargas (Ethel McCormack), Mariano Depiaggi (Reverendo Shaw Moore), Lorena García Pacheco (Vi Moore), Sol Bardi (Ariel Moore) junto a Flow Gateño, Mauricio Castro, Pablo Silva, Agustina Vallarino, Andrés Hirsch, Jime Maiorano, Vicky Goldstein, Estefi Alati, Nahuel, Quimey, Federico Rampello, Fede Fedele, Pedro Vega, Emmanuel Degracia, Mati Martínez, Barbie Tallon, Rocío Plaza, Daiana Núñez, Giuliana Rímini, Marián Vázquez, Ivana Pintos y Ayelén Sosa.

Según anticipa López, la adaptación mantiene la esencia del musical original, pero con toques más modernos y actuales . Se trata de una puesta más dinámica desde lo actoral, lo coreográfico y lo estético, con 23 artistas en escena, más un coro cabina con tres integrantes, una banda de seis músicos y todo el equipo de producción que en total conforma un equipo de 45 personas. Todos los artistas fueron seleccionados en una serie de audiciones abiertas que se hicieron en 2019 y luego en 2022, para cubrir los papeles que quedaron en el camino durante la cuarentena.

Pablo Turturiello, Nahuel Quimey Villarreal y Pedro Vega, en el centro de la escena de Footloose

“Como director de la productora siempre quise trabajar con amigos, porque considero que es la mejor manera de hacerlo y nos entendemos perfectamente, cada uno sabe qué lugar ocupa y aquello que mejor sabe hacer. Sacamos lo mejor de cada persona. Estamos súper contentos de tener un equipo de trabajo a grande y lindo. Realmente somos una gran familia sonde tiramos todos para el mismo lado y eso se nota en las producciones que hacemos.”, señala el experimentado director.

Y concluye: “Más allá de la historia, habla de los valores de la familia y las creencias, de la rebeldía adolescente; del compañerismo y el apoyo incondicional; de las relaciones entre jóvenes y adultos. Da cuenta de que todo puede cambiar, de que todo puede sufrir modificaciones, y esto está muy bien. Las cosas cambian a través del tiempo, y siempre es para mejor. Es una historia que todos conocimos por la película de 1984 y su remake de 2011, y sin dudas su fuerte es la música para bailar al ritmo de todos estos temas tan movidos como “Holding Out For a Hero!”, “Almost Paradise” y, por supuesto, “Footloose”. Es una fiesta total que se vive desde los primeros acordes hasta los últimos, te hace recorrer todas las emociones y más allá de bailar y tararear todos los temas realmente te deja con reflexiones. Queremos que el público salga de la sala cantando a full y muy arriba de energía”.

PARA AGENDAR

Footloose. Dirección General y puesta en escena: Gabriel López. Música y letras: Tom Snow y Dean Pitchford. Libro: Dean Pitchford y Walter Bobbie. Dirección Musical: Elías Cafiero. Dirección Coreográfica: Marina Paiz. Funciones: martes 17, 24 y 31 de mayo; 7 y 14 de junio, en el Teatro Del Globo, (M.T. de Alvear 1155). Entradas, desde 2000 pesos (por Ticketek).