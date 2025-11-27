Los mejores planes en Buenos Aires para el último fin de semana de noviembre

Una salida al aire libre con más de 100 propuestas en Retiro, un “fiestival” nocturno con La Joaqui, Turf y Damas Gratis en el Club Ciudad, un menú especial de ñoquis del 29 a base de hongos en Colegiales, una noche de videojuegos argentinos en un bar de fichines de Palermo y las últimas funciones del año de Fuerza Bruta en Buenos Aires componen la ruta de planes para estos días.

A continuación, una guía rápida con lo esencial de cada propuesta: fechas, horarios, sedes, modos de acceso y enlaces para revisar la programación completa o avanzar con la compra de entradas.

Arte, música y gastronomía en las calles de Retiro

Retiro Abierto tendrá su primera edición el jueves 27 de noviembre, de 18.00 a 22.00, con más de 100 actividades distribuidas en galerías, hoteles, cafés, espacios de diseño y propuestas gastronómicas del barrio. La idea es redescubrir Retiro como circuito cultural y creativo, con aperturas nocturnas y acciones especiales en distintos puntos.

Habrá intervenciones musicales al aire libre y en espacios cerrados, además de un show de cierre a cargo de Dante Spinetta en Plaza San Martín, previsto para las 22.00, como punto de encuentro final entre vecinos y visitantes. La agenda incluye también recorridos guiados sobre arquitectura, literatura, patrimonio, arte contemporáneo e historias personales del barrio, con inscripción previa.

Cuándo y dónde es Retiro Abierto

Cuándo: jueves 27 de noviembre, de 18.00 a 22.00

jueves 27 de noviembre, de 18.00 a 22.00 Dónde: espacios culturales, de diseño, gastronómicos y hoteles adheridos del barrio de Retiro

espacios culturales, de diseño, gastronómicos y hoteles adheridos del barrio de Retiro Entrada: libre y gratuita

Festival Polenta: La Joaqui, Turf y Damas Gratis en el Club Ciudad

El Festival Polenta tendrá su primera edición el viernes 28 de noviembre en el Club Ciudad, con ingreso desde las 18.30 y una propuesta que se estira durante unas once horas, hasta después del amanecer. El evento está orientado exclusivamente a mayores de 18 años y busca replicar el clima de pista continua de Fiesta Polenta, pero en formato festival.

La grilla incluye apertura a las 18.30 y shows en este orden: Plastilina, Juana Rozas, Turf, Matiné x Hay Plan, LOUTA, La Joaqui, Ángela Torres ft. Polenta y Damas Gratis, que tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivo antes del cierre con la propia Fiesta Polenta. Entre set y set, los DJ mantienen el ritmo para que la pista no se detenga.

Las entradas se venden de forma exclusiva a través de Passline, con tickets generales individuales y combos de compra múltiple (4x3 y 10x7); la preventa temprana y los sectores VIP ya figuran agotados.

Cuándo y dónde es el Festival Polenta

Cuándo: viernes 28 de noviembre, desde las 18.30 y hasta el amanecer

viernes 28 de noviembre, desde las 18.30 y hasta el amanecer Dónde: Club Ciudad (Av. del Libertador 7601, CABA)

Club Ciudad (Av. del Libertador 7601, CABA) Edad: solo mayores de 18 años

solo mayores de 18 años Entradas: venta online por Passline; entradas generales y combos; “Entradas desde $35.000” (más cargo por servicio)

Showcase de Videojuegos Argentinos

El sábado 29 desde las 19.00 tendrá lugar una nueva edición del Showcase de Videojuegos Argentinos en El Destello, el bar de arcades de los años 80 y 90 ubicado en Gascón 1460, Palermo. La idea es abrir las puertas del espacio a desarrolladores, estudiantes y público general para probar videojuegos nacionales en distintas etapas de desarrollo, en contacto directo con quienes los crean.

Esta edición incorpora una novedad clave: la participación de universidades que trabajan en desarrollos experimentales con controles alternativos. Estudiantes de la materia Controles Alternativos de la Licenciatura en Videojuegos y de la Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos presentarán proyectos que se juegan con interfaces físicas diseñadas especialmente para cada juego, fuera de los dispositivos tradicionales.

Más allá de la prueba de prototipos, el showcase funciona como entrenamiento en montaje de stands, presentación de proyectos y venta, además de un espacio para recibir y dar feedback en vivo. Entre luces, fichines, cables y mates, El Destello se consolida como un vivero cultural en el que conviven estudios emergentes, desarrolladores independientes y proyectos experimentales que buscan hacerse un lugar en la escena.

Cuándo y dónde es el Showcase de Videojuegos Argentinos

Cuándo: sábado 29 de noviembre, desde las 19.00

sábado 29 de noviembre, desde las 19.00 Dónde: ¿Dónde? (Gascón 1460, Palermo)

¿Dónde? (Gascón 1460, Palermo) Propuesta: muestra de videojuegos argentinos, con foco en controles alternativos y proyectos universitarios

muestra de videojuegos argentinos, con foco en controles alternativos y proyectos universitarios Entrada: formato bar, con consumo en el lugar

Ñoquis del 29 con hongos protagonistas

Funga, el restaurante de Colegiales que hizo de los hongos su sello distintivo, propone un guiño a la tradición del ñoqui del 29 con un plato especial fuera de carta disponible este sábado.

Funga se consolidó como una de las propuestas más originales de la ciudad: su cocina parte de preparaciones clásicas y las reinterpreta con variedades de cultivo como gírgolas, shiitakes o melena de león integradas con naturalidad en platos de gran sabor y estética contemporánea.

Para esta fecha, el equipo arma unos ñoquis del 29 en clave de temporada, donde los hongos toman el rol protagónico y se combinan con vegetales frescos y quesos de pequeños productores. Para completar la experiencia, la recomendación es acompañarlos con alguna etiqueta de su selección de vinos orgánicos o con una jarrita de vermut de 500 ml pensada para compartir.

Cuándo y dónde

Cuándo: sábado 29 de noviembre, durante el servicio

sábado 29 de noviembre, durante el servicio Dónde: ¿Dónde? (Zapiola 1375, Colegiales)

Fuerza Bruta AVEN: últimas funciones del año en la Sala SinPiso

Fuerza Bruta AVEN volvió a la escena porteña después de giras por América, Europa y Asia y se instaló en la Sala SinPiso, el espacio propio que la compañía construyó en Palermo como “fábrica” de teatralidad, con pista central y accesos perimetrales. La propuesta refuerza el sello del grupo: superficies que se abren, techos que bajan, cuerpos que vuelan y un público que se mueve dentro de una puesta 360°, sin butacas fijas.

El espectáculo —presentado como “el show más feliz del mundo”— retoma la idea de celebración física y sensorial y se ofrece como plan nocturno adaptable a distintos públicos, del after office a salidas con DJ. La sala funciona como una usina de imágenes en vivo donde se cruzan música, agua, dispositivos aéreos y cercanía extrema entre artistas y espectadores.

La producción confirmó funciones de jueves a domingo hasta el 30 de noviembre, con venta oficial de entradas a través de Ticketflash y promociones como 2x1 para socios de Club LA NACION.

Cuándo y dónde ver Fuerza Bruta