Funciones suspendidas: ¿cómo transitan el Covid Fátima Flórez, Nito Artaza y Cecilia Milone?

La tercera ola de coronavirus que atraviesa el país no dejó al mundo del espectáculo. Era previsible que la temporada de verano que recién empieza sintiera los coletazos de los contagios que no dan tregua. Fátima Flórez fue la primera figura en anunciar que había contraído Covid y, horas después, Nito Artaza hizo lo propio . En ambos casos, a pocos días de haber estrenado sus espectáculos.

“Me sorprendió mucho. Fui a hacerme el testeo habitual muy canchera, pero cuando me dieron el resultado positivo no lo podía creer. Es más, me di cuenta por la cara de la persona que me lo tenía que decir”, recuerda Fátima Flórez, quien debutó el 19 de diciembre con Fátima es camaleónica en el teatro Roxy de Mar del Plata y solo pudo realizar funciones hasta el 26 del mes pasado.

Fátima Flórez transita su aislamiento en una suite del Hotel Provincial, frente a la playa Bristol de Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

Nito Artaza estrenó unos días después en la sala del Atlas, encabezando, junto a Cecilia Milone, el show Los 80 están de vuelta . Las funciones debieron suspenderse luego de cinco representaciones : “Tuve un poquito de fiebre luego de confirmarse el positivo, pero, en pocas horas, ya no había ningún síntoma, pienso que se debe a que estoy vacunado”, reconoce el humorista. Su colega, Fátima Flórez también transitó la enfermedad sin sobresaltos: “No tuve síntomas, fue como un resfrío muy común, con los moquitos típicos y estornudos, no más que eso. Supongo que la doble vacunación me ayudó mucho. Mi marido, que tiene hasta el refuerzo no se contagió, a pesar de que dormimos juntos”, reflexiona la imitadora. Cecilia Milone, pareja de Artaza, primero recibió un test negativo pero, finalmente, resultó contagiada, aunque también transita la enfermedad sin síntomas.

Indudablemente, la suspensión de las funciones genera un lucro cesante para las producciones y para los dueños de los espacios. De todos modos, el empresario Carlos Rottemberg, propietario de la sala donde está programado Los 80 están de vuelta, es cauteloso y apela al cumplimiento estricto de los días de aislamiento: “Para poder volver veremos la fecha que marca el médico” . En Los 80 están de vuelta, además gran parte del cuerpo de baile también resultó contagiado.

Lógicamente, la ansiedad gana la partida y los artistas no ven la hora de subirse al escenario. “El médico me dijo que el lunes me darían el alta, así que volveremos el 6 de enero que es el Día de Reyes, una fecha muy simbólica y, además, es el día en el que explota la temporada todos los años. Junto con Lino Patalano y mi marido decidimos tomarnos el tiempo necesario para estar tranquilos y no reestrenar a los apurones”, explica Flórez, quien no ha parado de mirar series por televisión y encontró un curioso pasatiempo para transcurrir su aislamiento: mirar la playa desde la ventana de su suite y contar la cantidad de sombrillas apostadas en la arena. Norberto Marcos, esposo de la imitadora, es el productor de Fátima es camaleónica, mientras que Lino Patalano es el responsable de la inmensa sala de la calle San Luis.

Carlos Rottemberg, el hombre que conoce como nadie la dinámica de las temporadas marplatenses Ignacio Sánchez

En el caso de Los 80 están de vuelta, el regreso está previsto para el próximo martes 4 de enero , luego de cumplirse los días de aislamiento necesarios tanto de Artaza y Milone como de toda la compañía. Mirando el vaso medio lleno, el humorista encuentra en los contagios de su elenco y en su propio contagio una suerte de “mal que por bien no venga”: “Nos da la tranquilidad de que estaremos todos inmunizados durante el verano”.