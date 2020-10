George y Amal Clooney donaron más de U$15 millones para salvar un teatro Fuente: Archivo

Por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, cada día hay más salas de cine y teatros que cierran sus puertas. Ante las medidas de distanciamiento social y cuarentena, la situación de los espacios culturales o de entretenimiento que necesitan reunir gente para sobrevivir se hace más difícil. Es por eso que George y Amal Clooney decidieron intervenir y hacer una donación de más de 15 millones de dólares para evitar que cierre un teatro local, cerca de su mansión en Berkshire, Gran Bretaña.

Luego de esa ayuda, The Mill, que fue inaugurado en 1982, volverá a abrir sus puertas a fin de mes, tras tener que cerrar a principio de año cuando arrancaron las medidas para evitar la propagación del Covid-19.

El actor y la abogada eran habitúes de este rincón donde además funciona un restaurante. A través de un comunicado, el teatro hizo el anuncio en su cuenta de Facebook.

"Después de 9 meses,The Mill at Sonning vuelve a abrir su teatro el próximo 30 de octubre. Desde julio, cuando el teatro celebró su cumpleaños número 38, The Mill solo estuvo habilitado como restaurante con mesas reducidas, pero gracias a la recaudación de fondos y a las donaciones de Mill Angel y la estrella de Hollywood, George Clooney y su mujer, quienes viven en el barrio y son habitués, el lugar ha logrado sobrevivir", expresa el comunicado.

El teatro reabrirá sus puertas el 30 de octubre Crédito: Facebook The Mill at Sonning Theatre

Y agrega: "The Mill reabrirá sus puertas con capacidad reducida de 70 personas que podrán cenar y ver el show respetando la distancia social, pero el lugar de eventos encontró una ingeniosa forma de esconder los espacios vacíos que tiene que haber entre las personas".

Además revela algunas de las medidas sanitarias: si alguien compró un ticket y se siente mal, le devuelven el dinero; se les tomará la fiebre a todas las personas del público antes de que ingresen al lugar, se respetará la distancia social, incluso en los baños. También habrá personal encargado de llevar bebidas y comida para evitar las filas durante el intervalo.

Por último, después de compartir parte de la cartelera de obras para 2021, donde habrá comedia, magia y cabaret, cuentan que el auditorio será llamado Ray Cooney, "en honor a un legendario autor".

Esta no es la primera vez que el actor y su esposa ayudan a este espacio.

