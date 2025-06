George Clooney se fue con las manos vacías pero fue uno de los más aplaudidos de la noche del teatro

Celebrar la excelencia, abogar por las artes escénicas y entretener a los espectadores mirando desde sus casas. La tarea de hacer una ceremonia de entrega de premios un espectáculo televisivo no es sencilla como bien lo saben los productores de la mayoría de las tediosas galas hechas en Hollywood. En comparación con esas fiesta la de los premios Tony, los galardones que destacan a las mejores puestas teatrales estrenadas durante el último año en Broadway, cuenta con una ventaja fundamental frente al resto de las ceremonias de su tipo. Es que en el caso de la gala neoyorquina los números musicales, las canciones más significativas interpretadas por los cantantes más talentosos y las coreografías más brillantes que toda entrega de premios necesitan son la columna vertebral de la transmisión. Si a eso se le suma, como este año, un grupo de nominados integrado por veteranos y nuevos talentos del teatro y también por un tal George Clooney, la diversión está asegurada. “Un nuevo muchacho que promete”, lo presentó Cynthia Erivo, la actriz y cantante británica protagonista de la versión cinematográfica de Wicked que anoche fue la maravillosa anfitriona de la ceremonia.

George Clooney y Sarah Snook en la ceremonia de entrega de los premios Tony THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nominado en cinco categorías por Good Night and Good Luck, la obra que adaptó-y protagonizó- a partir del film mismo nombre estrenado en 2005 por el que recibió seis nominaciones al Oscar aunque no ganó ninguna. Anoche, Clooney que competía en el rubro de mejor actor -lo ganó el intérprete y creador de la obra Oh, Mary, Cole Escola-, volvió a quedarse sin premios pero desde el comienzo el actor estuvo en el centro de la escena. Tal vez porque su excursión por el teatro contribuyó a que esta fuera “la temporada más redituable en la historia de Broadway” según mencionó Erivo. “Y mientras no nos quedemos sin actores de Succession, las cosas seguirán yendo bien”, bromeó la conductora minutos antes de que el chiste se volviera realidad cuando Sarah Snook, la maravillosa Shiv de la serie de HBO, ganó el premio a la mejor actriz de una obra por su trabajo en El retrato de Dorian Grey, categoría en la que competía con Mia Farrow y Sadie Sink, de Stranger Things.

Keanu Reeves presentó el premio a mejor actriz en una obra Charles Sykes - Invision

Los lazos entre Broadway y el cine no son nuevos pero en esta temporada teatral parecen más robustos que nunca: entre los musicales nominados que presentaron sus mejores números en la entrega de premios estuvieron Buena Vista Social Club, inspirado en el documental de Wim Wenders, La muerte le sienta bien, adaptado de la comedia negra protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn en 1992, y Sunset Blvd, la puesta creada por Andrew Lloyd Webber-aunque en una nueva versión minimalista-, a partir de la película del mismo nombre dirigida por Billy Wilder.

Megan Hilty en la escena de La muerte le sienta bien que interpretó en la fiesta de los Tony Charles Sykes - Invision

El elenco de Buena Vista Social Club en los premios Tony Charles Sykes - Invision

Con Clooney y su esposa Amal sentados en primera fila y la aparición de Keanu Reeves -junto a Alex Winters con quién en septiembre estrenará Esperando a Godot en Broadway-, para presentar una de las primeras categorías de la noche, estos Tony le sacaron provecho a su cartelera repleta de estrellas. Pero más allá de las caras conocidas -por ahí estuvo también Ben Stiller-, el alma de estos premios siempre fueron y siguen siendo los números musicales, la publicidad más convincente para el teatro hecho en Broadway.

Darren Criss and Helen J. Shen perform a piece from the Broadway show #MaybeHappyEnding at the 2025 #TonyAwards pic.twitter.com/sikZTHZpbw — The Hollywood Reporter (@THR) June 9, 2025

Del despliegue orquestal de Buena Vista Social Club y Just in Time, al colorido de La muerte le sienta bien, la emoción de Sunset Blvd. y la originalidad de Maybe, Happy Ending, el musical de Corea del Sur que este año debutó en el escenario estadounidense y logró diez nominaciones al Tony.

En una ceremonia repleta de emoción la reunión del elenco original de la premiada Hamilton a diez años de su estreno fue uno de los momentos más festejados de la noche que también tuvo pasajes de comedia como la presentación de Bryan Cranston y Alison Janney de las categorías de dirección.

Sarah Snook acepta el premio a la mejor actriz en una obra por The Picture of Dorian Gray Charles Sykes - Invision

Para el final de la noche quedaron los premios para los musicales. Entre las reposiciones la ganadora fue Sunset Blvd mientras que su protagonista, Nicole Scherzinger, se llevó la estatuilla como mejor actriz de musical y Darren Criss, al que algunos recordarán como uno de los protagonistas de Glee, ganó el premio al mejor actor de un musical por Maybe Happy Ending que con seis galardones, incluyendo el de mejor musical, fue la gran ganadora de la noche.